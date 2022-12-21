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Popüler bir kripto para analisti bir sonraki döngünün zirvesinde Bitcoin’in göreceği tavan fiyatı açıkladı. Üstelik tarih de verdi. Yaygın olarak takip edilen kripto stratejisti bir sonraki halving’in Bitcoin için geçmişte olduğu gibi parabolik yükselişi başlatmasını bekliyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse hayatta kalan altcoinler çok büyük kazanç fırsatları sunabilir.

Bitcoin Boğa Hedefi

InvestAnswers’ın sunucusu, 444.000 abonesiyle bir sonraki Bitcoin zirvesinin tarihini ve ATH fiyatını paylaştı. Bitcoin’in bir sonraki boğa piyasasının zirvesinde yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmak için analiste göre yaklaşık %380 oranında yükselecek. Bu birçok analistin uçuk hedeflerine göre çok daha makul görünüyor. Peki analist neler söyledi?

“Bir sonraki döngü için çok daha muhafazakâr bir fiyat olan 80.000 dolara bağlı kalacağım. Bu hedefin 2024 yılında gerçekleşmesini bekliyorum. Nisan 2024’e kadar yaklaşık 61.000, 62.000 dolara ulaşabileceğimizi düşünüyorum.”

Aynı zamanda Fed’in 2024 yılında faiz indirimlerine başlaması beklendiğinden makro-ekonomik koşullarında beklenen yükselişe zemin hazırlaması bekleniyor. Peki o tarihe kadar altcoinlerin ne kadarlık bir bölümü hayatta kalabilecek? Kesinlikle bir kısmı tıpkı LUNA gibi paramparça olacak. Peki daha uzun vadede bu analistin bir hedefi var mı? Onun cevabı da Metcalfe Kanunu’nda.

Metcalfe Kanunu Bitcoin

Popüler analist Metcalfe Kanunu’na atıfta bulundu ve cüzdan sayısı 3,4 milyona çıktığında Bitcoin‘in 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolarlık bir fiyata ulaşabileceğini söylüyor. Bu kanuna göre kullanıcı sayısıyla fiyatın direkt olarak bağlantısı var. Eğer kullanıcı sayısı katlanırsa benzer oranda fiyatın da artması beklenir.

“Metcalfe Yasası geçerliyse, ki diğer tüm sektörler için geçerlidir, muhafazakâr model Bitcoin‘in 2030 yılına kadar… 3,4 milyon cüzdana ulaşacağını söylüyor. Ancak bu, kullanımdaki artışın son 11-12 yıldır zamanın başlangıcından beri sahip olduğumuz trendi takip ettiğini varsayıyor. Bu aynı zamanda gerçek zincirde bir milyardan fazla aktif kullanıcı olduğunu varsayıyor. Şimdi bunu yarıya indirdiğimizde, bir milyar kullanıcıdan 500 milyona düştüğümüzde, bu bizi 1,5 milyon dolarlık Bitcoin fiyatına ulaştıracaktır.”

Benimsemenin aynı hızda arttığı senaryoda kademeli olarak azalan yeni arzla birlikte Bitcoin için 1,5 milyon dolar hedefi hayal değil. Fakat BTC yazı hazırlandığı sırada 16.800 dolardan alıcı buluyor ve yatırımcıların risk iştahı 2022’de büyük ölçüde kaçtı. Korku, riski satın almak isteyen yatırımcıların sayısını önemli ölçüde törpüledi.