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Dogecoin Kaç TL Olacak? Shiba Coin Geleceği, Bilmeniz Gerekenler!

DOGE kısa vadede kaç TL'yi hedefliyor? SHIB geleceği hakkında asıl odaklanılması gerekilen şey ne?
22:35
21 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önümüzdeki günler DOGE kaç TL olabilir? Shiba Coin geleceğine dair yatırımcıların neleri bilmesi gerekiyor? Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.825 dolar desteğinin altında bulunuyor ve son günlük kapanışı onun daha fazla kazanım elde etmesine olanak tanımadı. Altcoinler de bundan dolayı negatif seyrine devam ediyor.

Dogecoin Kaç TL Olacak?

Yazı hazırlandığı sırada Türkiye merkezli kripto para borsalarında Dogecoin fiyatı 1,38 TL’de bulunuyor. Türk yatırımcıların ülkemizdeki borsalarda oluşturduğu DOGE hacmi ise 72 milyon TL oldu. Bu başarı onu hacim bakımından en büyük 9’uncu kripto para yaptı. DOGE genellikle Türk borsalarında hacim konusunda ilk 5’te yer alıyordu fakat Elon Musk’ın görevi bırakacak olması ona olan ilgiyi zayıflatıyor.

Aralık 2022’nin ilk gününden bu yana, ayılar DOGE fiyatını kontrol ediyor. Özellikle Binance FUD’ı altcoinleri esir aldı. Bollinger bantları göstergesi günlük grafikte 0,068 dolar seviyesinin DOGE için destek olduğunu gösteriyor. En yakın direnç ise 0,089 dolar ve buranın aşıldığı senaryoda 0,110 dolar hedefine yolculuk başlayabilir. Bu senaryoda Dogecoin fiyatı güncel kura göre 2 TL’yi aşabilir.

Shiba Coin Geleceği

Shiba token internet sitesindeki geri sayım sayacı artık bitti. TREAT isimli yeni bir kripto para (Temmuzda duyurulan) SHIB ekosistemine yakında dahil olacak. BONE ve LEASH, SHIBARIUM layer2 çözümüne güç vereceği için ciddi anlamda yükselmişti. Önümüzdeki günlerde TREAT hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması Shiba Coin için anlık volatilite yaşanmasına neden olabilir. Shibarium ile Shiba Ekosistemine geçiş için önemli bir kilometre taşı konulmuş olacak. SHIB yatırımcıları bu konuda duyurulacak yeni adımları yakından takip etmelidir.

Meme tokenler arasında kendi ekosistemini oluşturma ve topluluğun gücünden faydalanma anlamında SHIB kadar başarılı olan ikinci bir girişim olmadı. Hatta buna Dogecoin de dahildir. DOGE ekibi bu minvalde daha fazla geri kalmamak için DogeChain için çalışmaları başlatmış olsa da SHIB öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Metaverse hedefinden daha ziyade, kripto para yatırımcılarını Shiba Inu’nun layer2 çözümüne odaklanması daha faydalıdır. Ekosistemin büyümesi, bu ağda fayda üreten projelerin yayınlanması ve hatta farklı meme tokenlerin buradan güç alması SHIB için uzun vadede daha fazla yükseliş anlamına gelir.

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