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2022 yılı içerisinde kripto para piyasaları oldukça büyük darbeler alarak ciddi değer kayıpları yaşadı. Piyasaların birkaç büyük oyuncusu bu yıl içerisinde iflasını açıklayarak kayıpların artmasına neden oldu. Peki 2023 yılına günler kala Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) kritik seviyeler hangileri?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 16 Aralık tarihinden bu yana 20 günlük üstel hareketli ortalama seviyesi olan 6.985 doların altında işlem görse de, ayılar bu durumdan yararlanamadı. Oluşan durum kripto para birimindeki daha düşük seviyelerin alıcıları çektiğini gösterebilir. BTC/USDT paritesi 20 Aralık’ta hafif artışlar yaşadı ve 20 günlük EMA’ya ulaştı. Bu durum ayıların kısa vadede savunması gereken önemli bir seviye çünkü bunun üzerinde bir kırılma 17.622 dolara ve ardından 18.387 dolara olası bir ralli için zemin hazırlayabilir .

Alternatif olarak fiyat, hareketli ortalamalardan düşer ve 16.256 doların altına gerilerse, satış baskısı hızlanabilir ve parite 16.000 dolara gerileyebilir. Yaşanan düşüş sonrasında parite 15.476 doları yeniden test edebilir. 20 günlük yatay EMA ve 47’ye yakın göreceli güç endeksi (RSI) ne boğalara ne de ayılara net bir avantaj sağlamıyor. Bu durum hem alıcılar hem de satıcılar üstünlüklerini savunmaya çalıştıkları için yakın vadede değişken bir fiyat hareketine yol açabilir.

Ethereum (ETH)

Önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum 20 Aralık’ta fiyat hareketinin yakınındaki destek bölgesinden güç alarak 1.150 dolar seviyesine kadar toparlandı. Yaşanan fiyat artışı akıllı sözleşme platformunun daha düşük fiyat seviyelerinde alıcıları çektiğini gösterebilir. Kripto para birimindeki rahatlama rallisi fiyatın, ayıların güçlü bir savunma oluşturabileceği 20 günlük EMA seviyesi olan 1.233 dolara ulaşmasına neden oldu. Fiyat 20 günlük EMA’dan düşerse, ayılar ETH/USDT paritesini 1.150 dolardaki desteğin altına çekmek için bir kez daha girişimde bulunabilir. Ayılar tarafından yapılan girişim başarılı olursa kripto para birimi yakın vadede bir baş ve omuz modelini tamamlayabilir. Bu modelin ise 948 dolarlık bir fiyat hedefi olduğu belirtiliyor.

Olası senaryonun aksine alıcılar fiyatı hareketli ortalamaların üzerine çıkarırsa, parite 1.352 dolara yükselebilir. Belirtilen seviye yine büyük bir engel görevi görebilir ancak aşılırsa ralli düşüş trendi çizgisine ulaşabilir. Ayıların bu seviyeyi tüm güçleriyle korumaları beklenebilir çünkü bunun üzerinde bir kırılma olası bir trend değişikliğine işaret edebilir.