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Uyanın! Kripto Paralar İçin Büyük Hareket Yaklaşıyor!

Kaçış yok büyük kapitülasyon geliyor! Kripto paraları nasıl etkileyecek, olası senaryo ne diyor?
23:15
21 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Tanınmış kripto para analisti kral kripto para için büyük hareketin yaklaştığını ancak yatırımcıların bunu görmediğini düşünüyor. Aylardır piyasalar ısrarla düşüyor ve Fed’in önümüzdeki yılda dair umutları da baltalamasıyla kayıplar telafi edilemiyor. Fakat analistin iddiasına göre Bitcoin için büyük hareket yaklaşıyor.

Bitcoin Kırılma Noktasında

Kripto analisti Nicholas Merten, Bitcoin’in büyük bir kapitülasyon olayına neden olabilecek bir “kırılma noktasından” birkaç santim uzakta olduğu konusunda uyarıyor. Yaklaşık 8 saat önce yayınladığı uyarıda popüler kripto analisti 511.000 abonesine Bitcoin için tarihsel olarak “düşüşü satın al” destek seviyesinin artık parçalanmakta olduğunu söylüyor. Merten yayınladığı uyarı paylaşımında şunları söyledi;

“200 günlük (hareketli ortalama) ve 200 haftalık hareketli ortalamanın iyice askıya alınmış olması ve hatta yeniden test edilmemesi, burada büyük bir endişe verici işaret. Burayı yakınlaştırdığımızda ne demek istediğimi anlamaya başlayabilirsiniz zira 200 hafta genellikle Bitcoin için ‘dipten alım’ fırsatıydı. Şimdi bu 200 haftanın altındaki 200 günlük çaprazlama ile birlikte direnç olarak hareket ediyor. Yani burada zaten büyük bir sorun var.”

Analistin de vurguladığı husus son derece önemli benzer şeyleri birçok on-chain indikatöründe de görüyoruz. Hatta önceki zirvelerin ihlal edilmezliği, x kadar mumun kırmızı kapanmaması gibi birçok şeyi bu yıl ilk defa gördük.

Kripto Kapitülasyonu Kapıda

Olağanüstü şartlar olağanüstü sonuçlar doğurur ve bu yıl yaşadığımız şeyler kesinlikle hafife alınacak gibi değildi. Buna göre önceki döngülerde çalışan birçok verinin bu dönemde işe yaramadığını görebiliriz. O halde bodoslama dibe mi gidiyoruz? Merten bu konuda bir senaryoya zaten sahip ona göre BTC‘nin kısa bir süreliğine 18.000 dolara yükselmesi ve ardından 13.000 dolara düşmesi gerekiyor. Bu durum altcoinler için mevcut seviyelerinden %60’a varan hatta birçoğu için aşan kayıpları beraberinde getirebilir. Biz bu senaryoyu aylardır zaten Capo’dan dinliyorduk fakat Capo her hafta “işte bu hafta başlıyor” deyip yanıldığından dolayı 13.000 hedefi bir süredir ciddiye alınmıyordu.

Merten konuyla ilgili şunları söyledi;

Bitcoin‘de kırılma noktamızı vurgulamak istiyorum, yani önceki düşük seviyelerin ve bu eğimli direnç çizgisinin gerçekten altına inersek, önceki direncin bu azalan çizgisini tutamazsak, bu büyük bir uyarı işareti olacaktır. Esasen, fiyatın burada önceki direnç aralığına ya da 18.000 civarındaki önceki destek aralığına doğru yükseldiğini görsek ve burada zikzak çizerek önceki düşük seviyelerin (15.400 dolar) altına inersek, bu büyük bir kapitülasyon için uyarı işaretidir.”

Bunu tetiklemesi muhtemel çok fazla potansiyel haber de bulunuyor. Örneğin Genesis’in iflası veya ABD’nin regülasyonlar netleşene kadar kripto paraları kısıtlaması veya Binance hakkında kapsamlı bir davanın duyurulması. İstemediğimiz kadar kötü haber bir anda yağmur gibi yağabilir ve teknik göstergeler de buna müsait görünüyor.

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