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Son Dakika Ripple Davasında Kritik Tarih Belirlendi! İşte Tarihi Gün!

Ripple ve SEC arasında süren davaya bakan avukat, süreç boyunca etkin rol oynayacak kritik tarihleri takipçileriyle paylaştı! İşte ayrıntılar!
23:28
21 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple ağının kripto para birimi olan XRP ile Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında bir süredir devam eden davanın kritik günleri belirlendi! İşte kripto para yatırımcılarını tarihi güne götürecek tarihler!

Ripple Davasında Kritik Tarihler!

Dava ile ilgilenen Avukat James Filan Twitter üzerinden Ripple davası hakkında yaptığı açıklamalarında kritik karara götürecek tarihleri açıkladı. Davanın son gelişmelerinden biri olan özet karar taleplerinin istendiği kararın süreci devam ederken 22 Aralık 2022 tarihinde davanın taraflarının beyanlarını ve destekleyici unsurlarını torba önergeler olarak sunulması gerektiği bildirildi.

Ripple ve SEC’in beyanlarının ardından 4 Ocak 2023 tarihinde taraf olmayan bir kişinin, taraflarca talep edilenden daha fazla veya redaksiyon istediği ölçüde özet kararın mühürlenmesi için bir önerge sunulması. Ancak mühürlenme gerçekleştirilmez ise belirtilen tarafsız kişi 4 Ocak 2023 tarihinde mahkemenin tarafların özet karar materyalini mühürleme ve yeniden düzenleme hareketlerine ilişkin itiraz etme hakkından feragat eder. Dava avukatının açıkladığı verilere göre bir sonraki önemli tarih ise 9 Ocak 2023 tarihi, bu gün içerisinde 22 Aralık 2022’de sunulan mühürleme için Omnibus önergelerinin itiraz hakkı veriliyor. 13 Ocak 2023 Cuma gününde ise dava tarafları Daubert önergelerini ve beraberindeki unsurları mahkemenin 19 Aralık 2022 tarihli mühürleme kararıyla tutarlı redaksiyonlarla birlikte kamuya açık dosyaya yerleştirilmeli.

 

Son Tarih!

Avukat James Filan’ın, açıkladığı Ripple davasındaki kritik tarihlerin sonuncusu ise 18 Ocak 2023. Verilen son tarih içerisinde uzun süredir devam eden davanın tüm tarafları ve taraf olmayanları varsa, 4 Ocak 2023 tarihinde süresi dolan parti dışı mühür önergelerine itiraz sürecinin olduğunu bildirdi. Öte yandan kripto para piyasalarının geneli ve özellikle Ripple yatırımcılarının gözü kulağı davanın sonucunda. Verilecek karar ile Ripple’ın fiyatında ne gibi etkiler olacak hep birlikte öğreneceğiz.

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