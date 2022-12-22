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Piyasaların bilinen ismi Justin Sun tarafından oluşturulan TRON blok zincirinin yerel token’ı TRX’i zorlu bir süreç bekliyor olabilir.

TRX Fiyat Analizi

Popüler kripto para birimi TRON için uzmanların görüşü haftalık zaman çerçevesi görünümü düşüş yönünde. TRX fiyatı, Nisan 2021’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Şimdiye kadar, çizgi çok sayıda reddedilmeye neden oldu ve en sonuncusu 0,055 dolarlık destek alanından bir kırılmaya yol açtı. Bölge daha önce Mart 2021 tarihinden beri destek görevi gördüğü için kırılma anlamlı bir gelişmeydi.

Ancak kripto para birimini ele alan analistler teknik göstergelerin aşağı yönlü fiyat hareketinin devamını desteklediğini belirtti. Haftalık göreceli güç endeksi (RSI) 50’nin altında ve gerileme devam ediyor. Bu durum bir düşüş işareti olarak kabul edilebilir. Ayrıca 0,055 dolar bölgesindeki gerileme ile birleştirildiğinde, trendin düşüş eğilimini desteklediği uzmanlar tarafından iddia ediliyor.

Mevcut konumda TRON fiyatı, 0,055 dolarlık alanı direnç olarak doğrulama sürecinde olabilir. Fiyattaki gerileme varsayımları nedeniyle en olası TRX tahmini, bir ret ve ardından aşağı yönlü bir hareket olabilir. Böyle bir durumda kripto para biriminin bir sonraki durağı en yakın destek alanı 0,036 dolar olabilir.

TRX’de Düşüş Senaryosu

Öte yandan 0,055 dolarlık alanın geri kazanılması ve alçalan direnç çizgisinden kırılma, trendin yükselişe geçtiğini gösterebilir. Altı saatlik kısa vadeli grafik, 0,055 dolarlık alanın aynı zamanda 0,5 Fib geri çekilme direnci seviyesi olduğunu ve önemini artırdığının bir işareti olabilir. TRON fiyatı, gerileme yaşamadan önce 14 Aralık’ta belirtilen seviyenin üzerinde saptı.

Son 24 saatte TRX fiyatı kısa vadeli simetrik bir üçgenden çıktı. Ancak henüz 0,055 dolarlık kritik alanın üzerine çıkmadı. Trendin yükseliş olarak kabul edilebilmesi için TRON fiyatının bu alanı geri kazanması gerekebilir. Sonuç olarak haftalık zaman çerçevesindeki önemli düşüş tahminleri nedeniyle, beklenen TRX fiyat tahmini 0,036 dolara doğru bir düşüş olduğu belirtildi. Ancak 0,036 dolarlık alanı geri almak, bu düşüş görünümünü ortadan kaldırabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.