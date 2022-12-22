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Bitcoin’in Her Adımını Bilen Analist Bu 3 Altcoin’in Yatırımcısını Uyardı: Dahası Var

Yaptığı analizleri dikkatle takip edilen kripto para analisti ve trader'ı Jason Pizzino, Polygon (MATIC) ve bu 2 altcoin'in yatırımcısını uyardı.
08:08
22 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yaptığı analizleri dikkatle takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Jason Pizzino, yatırımcıların favori altcoin’lerden Polygon (MATIC), Solana (SOL) ve Cardano (ADA) için görüşlerini paylaştı ve birtakım uyarılarda bulundu.

MATIC’te Bu Seviyelere Dikkat

Kripto para analisti Jason Pizzino, yeni bir video güncellemesinde 275 binden fazla YouTube abonesine, önde gelen Blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon’un yüksek zaman diliminde bir destek seviyesinin altına düşmesi halinde mevcut fiyatı olan 0,798 dolardan yüzde 30’dan fazla düşüşebileceğini belirterek yatırımcıları uyardı:

MATIC, 0,70 dolar ila 1,00 dolar arasında görece iyi dayanıyor. Ancak şimdi haftalık grafikte MATIC’te alt tepelerin oluşmasıyla hafif bir kırılım yaşamaya başlıyoruz. Ben olsam muhtemelen 0,70 dolar seviyesinin altında bazı stoplar ayarlıyor olurdum, çünkü bu bizi 0,57 dolardaki bu zirvelere geri çekebilir ve potansiyel olarak 0,30 ila 0,40 dolar civarındaki bazı dip seviyeleri yeniden test edebiliriz. Bu düşük seviyeler aşağı yönde kırılacak olursa muhtemelen MATIC fiyatı 0,50’lerin ortalarından 0,60 dolar seviyesine doğru geri dönebilir.

Solana’daki Düşüşün Devam Etmesini Bekliyor

MATIC’in ardından Solana‘ya geçen kripto para analisti, Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen altcoin’in FTX’in çöküşünden henüz kurtulamadığını ve 8 veya 9 dolar aralığına düşebileceğini belirtti:

Solana için piyasanın burada 12 ya da 13 ya da 14 dolarda tutunabilmesi durumunda burasının yavaş bir öğütme bölgesi olacağını söylüyorduk. Ancak 11 dolardaki dip seviyeyi yeniden test etmeye çalışıyor gibi görünüyor. Aksi takdirde, FTX’in çöküşünden sonra oldukça hızlı bir şekilde sıçrama yapabilseydi 25 dolar seviyesinin üzerinde sağlıklı bir toparlanma görülebilirdi. Ancak, yine de bu muhtemelen geri dönerdi. Bu noktada 11 doların altına düşecek olursa muhtemelen ‘HODL’erın Gözyaşları’ bölümüne girilir. Şu ana kadar tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 95 ila yüzde 96 arasında bir kayıp söz konusu… Bu dip seviyelere geri dönersek, 8 ila 9 dolar arasında bir noktada, yaklaşık yüzde 97’lik bir kayıp verilmiş olunacak.

Cardano Yatırımcılarına Seslendi: Daha Büyük Çöküş Kapıda

Son olarak ADA‘nın destek bulmadan önce 0,20 doların hemen altına kadar düşebileceğini söyleyen Pizzino, Cardano yatırımcılarını uyardı:

Ben olsam alım yapmak için 0,20 dolar bölgesine daha yakın bir bölgeyi beklerdim… Bunun sonunda bir dip formasyonu oluşturup oluşturmayacağını ve ardından yukarı yönde bir kırılım olup olmayacağını görmek için beklemek gerekiyor. Genel olarak bu, kripto paraların birçoğu için uzun zaman alacak. Çoğu logaritmik grafik üzerinde ayı piyasası düşüş trendini zar zor test etmeye çalıştı ve doğrusal grafik için önceki direnç seviyelerini test etmek için bozulmaya devam ediyor. ADA için şu anda tam bir boşlukta oturuyoruz. Dolayısıyla, önümüzdeki haftalar ve aylarda burada biraz daha fazla tatsız olaylar yaşanabilir.

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