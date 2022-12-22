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  •   SEC’ten Bu Altcoin İçin Şok Suçlama! O Altcoin’lerin de Başı Ağrıyabilir!

SEC’ten Bu Altcoin İçin Şok Suçlama! O Altcoin’lerin de Başı Ağrıyabilir!

Alameda'dan Caroline Ellison ve FTX'ten Gary Wang hakkında suç duyurusunda bulunan SEC, FTX'in borsa token'ın FTT'yi menkul kıymet olarak nitelendirdi.
09:03
22 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 21 Aralık’ta geç saatlerde yaptığı suç duyurusunda FTX’in borsa token’ı FTT’nin bir yatırım sözleşmesi olarak satıldığına dikkat çekerken, açıkça bir “menkul kıymet” olduğunu belirtti. SEC’in bu çıkışı Binance, Huobi gibi kripto para borsalarının token’larını da yakından ilgilendiriyor olması bakımından kritik.

SEC’in Suç Duyurusundan Dikkat Çeken Detaylar

SEC, suç duyurusunda “FTX platformunda alım satım talebi artarsa FTT token‘ına olan talep artabilir, öyle ki FTT’deki herhangi bir fiyat artışı FTT yatırımcılarına eşit ve FTT varlıklarıyla doğru orantılı olarak fayda sağlayacaktır. FTX’e yapılan büyük miktardaki token tahsisi, FTX’in yönetim ekibini ticaret platformuna daha fazla kullanıcı çekmek için adımlar atmaya ve dolayısıyla FTT token’ına olan talebi artırmaya ve işlem fiyatını yükseltmeye teşvik etti.” notunu düştü.

ABD’li düzenleyici bu iddiayı FTX’in kurucu ortağı Gary Wang ve Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison aleyhinde yaptığı suç duyurusunda dile getirdi.

Suç duyurusunda, FTX’in token satışından elde ettiği geliri FTX’in geliştirilmesi, pazarlanması, ticari faaliyetleri ve büyümesini finanse etmek için kullanacağına dikkat çekilirken, FTT’nin kar potansiyeli olan bir “yatırım” olduğunu vurgulamak için özel bir dil kullanıldığı görüldü. Ayrıca, “FTT ile ilgili materyaller, FTX’in çekirdek yönetim ekibinin çabalarının FTX’in büyümesini ve nihai başarısını sağlayacağını açıkça ortaya koyuyor” denildi. FTT’nin “al ve yak” programından da söz eden SEC, diğer birçok kripto para borsasının token’ı için kullandığı bu girişimin, FTX’ten elde edilen gelirlerin FTT’yi geri satın alıp yakımını yapacağı ve böylece değerini artıracağı bir hisse senedi geri alımına benzetti.

SEC’ten yapılan basın açıklamasında, Ellison ve Wang’ın önlerine getirilen çeşitli suçlamaları kabul ettikleri ve SEC’in iddialarına itiraz etmedikleri belirtildi. İkili, ayrıca sırasıyla FTX ve Alameda Research‘deki hareketleriyle ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) suçlamalarıyla karşı karşıya. SEC, “FTT yatırımcıları, FTX’in FTT için bir kullanım alanı yaratmak ve ortak girişimlerine talep ve değer getirmek için yatırımcı fonlarını dağıtma çabalarından kar etmek için makul bir beklentiye sahipti.” diye de ekledi.

Diğer Borsa Token’larını da İlgilendiriyor

Piyasa uzmanları, SEC’in FTT token’ı “menkul kıymet” olarak nitelendirmesinin diğer kripto para borsalarının sunduğu token’ları yakından ilgilendirdiği üzerinde durarak yatırımcıları uyarmaya başladılar.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Binance‘ın BNB’si haberin ardından durgun kaldı ve son 24 saatte yüzde 0,68 düşüşle 247,23 dolardan işlem görüyor. Huobi’nin HT token’ı son 24 saatte yüzde 0,76 düşüşle 5,30 dolara gerilerken, OKX’in OKB token’ı yüzde 0,83 yükselişle 22,73 dolardan el değiştiriyor.

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