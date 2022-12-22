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Bitcoin’de O 2 Taraf Arasındaki Çatışma Sürüyor! Kazanan Yönü Belirler!

Bitcoin (BTC), dar bir aralıkta konsolide olmaya devam ederken her iki yönde de önemli bir hareket yapmış değil. Kısa vadede BTC'den ne beklenebilir, detaylar haberimizde.
10:30
22 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC), dar bir aralıkta konsolide olmaya devam ederken her iki yönde de önemli bir hareket yapmış değil. Mevcut durumda, hem Bitcoin ayılarının hem de boğalarının eşit güçte oldukları ve en büyük kripto paranın potansiyel bir ralli için önemli dış tetikleyicilerinden yoksun olduğu görülüyor. Peki BTC için sırada ne var, ayılar mı yoksa boğalar mı kazanacak? Kitco News analisti Jim Wycoff önemli bir değerlendirmede bulunarak, kısa vadede ne ayılar ne de boğalar lehine beklenti içerisine girilmemesi gerektiğini söyledi.

Yatay Seyrin Yıl Sonuna Kadar Sürmesi Bekleniyor

Kitco News analisti Jim Wycoff, 21 Aralık’ta yaptığı değerlendirmede Bitcoin’in yıl sonuna kadar uzun süreli yatay ticaret yaşayabileceğini belirterek “Bitcoin ticareti bu hafta yatay ve volatiliteli bir seyirde. Ne boğaların ne de ayıların kısa vadede birbirleri üzerinde herhangi bir teknik avantajı yok. Bu, piyasada herhangi bir büyük temel şok yaşanmadığı sürece yıl sonuna kadar aynı, yatay ticaretin devam edeceğini gösteriyor” dedi.

Genel olarak Bitcoin’in dünya piyasalarındaki düzeltmelerden olumsuz yönde etkileniyor. Özellikle, BTC‘nin önceki haftalarda fiyat için önemli bir destek seviyesi olarak hareket eden 18 bin dolar seviyesini geçmesinin ardından boğaların kontrolü yeniden ele geçirdiği görüldü. Ralli, olumlu makroekonomik gelişmeler karşısında kaydedilen kısa vadeli bir tepki hareketi olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin Fiyat Analizi

21 Aralık’ın ilk işlem saatlerinde Bitcoin’in kısa süreliğine 17 bin dolar seviyesine ulaştığı görülse de en büyük kripto para yeniden 16 bin 900 ila 16 bin 700 dolardaki dar aralığına geri döndü. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,17 düşüşle 16 bin 818 dolardan işlem görüyor. Mevcut fiyatta, Bitcoin’in konsolide olmasına ve muhtemelen yükselmesine yardımcı olmak için boğaların hamlesi bekleniyor. Öte yandan fiyatın konsolide olmaması Bitcoin boğaları için sorun yaratabilir çünkü BTC’de olası bir genişletilmiş düzeltme tetiklenebilir.

Bitcoin için teknik analiz (TA) göstergeleri de düşüşe işaret ederek ağırlıklı olarak “sat” sinyali veriyorlar. Bir günlük grafikte göstergelerden 15’i “sat”, 10’u “nötr” ve 1’i “al” sinyali veriyor. Osilatörlerden 2’si “sat”, 9’u “nötr”, 0’ı “al” sinyali verirken, hareketli ortalamaların (MA) 13’ü “sat”, 1’i “nötr”, 1’i “al” sinyali veriyor.

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