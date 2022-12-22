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Piyasadaki Korkuya Rağmen Dimdik Ayakta! Para Bu Altcoin’e Akabilir!

TRON (TRX), Aralık ayında 0,053 dolardaki destek seviyesini birçok kez test etti. Teknik göstergeler altcoin'in yükseliş ivmesi koruduğunu ve güçlü bir talep olduğunu gösteriyor.
11:45
22 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

TRON (TRX), Aralık ayında 0,053 dolardaki destek seviyesini birçok kez test etti. Teknik göstergeler altcoin’in yükseliş ivmesi koruduğunu ve güçlü bir talep olduğunu gösteriyor.

Bu İki Önemli Seviye Dikkatle Takip Edilmeli

TRON geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet’te Kilitli Toplam Değer (TVL) açısından Ethereum‘un ardından ikinci sırada yer aldığını duyurdu. Ayrıca, daha yeşil günlerin kapıda olabileceğini gösteren umut verici bir yakım oranına işaret edildi.

Görünür Aralık Hacim Profili aracı, TRON için ileriye dönük olarak bağlamsal açıdan en önemli iki seviyeyi vurguluyor. Bunlardan ilki 0,053 dolardaki Kontrol Noktası (kırmızı), diğeri ise 0,058 dolardaki Yüksek Değer Bölgesi (turuncu noktalı).

Bu yazının hazırlandığı sırada TRX, son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,69 yükselişle 0,05523 dolarla 0,065 dolardan 0,045 dolara düşüşüne göre çizilen Fibonacci geri çekilme seviyelerinde (sarı) yüzde 50 Fib geri çekilme seviyesinin hemen altında işlem görüyor TRX, 26 Kasım’da destek olarak 0,0526 dolar seviyesini tekrar test etti. Bu seviyenin altında 0,0527 dolardan 0,0516 dolara kadar uzanan bir yükseliş kırılımı vardı. Kasım sonundan bu yana fiyat bu yükseliş kırılımını birçok kez test etti ve her yeniden testte olumlu tepki gördü.

Son haftalarda TRON‘un fiyat grafiğinde daha yüksek zirveler yaptığı ve yazım sırasında yükseliş yapısına sahip olduğu görülüyor. Yükseliş yapısının kırıldığı ve yükselen dipler kaydederek bu dipleri yeniden test ettiği, genişleyen yükselen dik açılı bir formasyon da oluşturduğu görülüyor. Bu formasyon, fiyatın yukarı yönde bir kırılım yapması ihtimaline işaret ediyor.

Bitcoin’in 17 bin ila 17 bin 300 dolar civarında bir miktar satış baskısıyla karşı karşıya kalmasıyla birlikte, bir geri çekilme boğalara TRX satın alım şansı sunabilir. RSI nötr 50’nin üzerindeydi ve bir miktar yükseliş ivmesi gösterdi. Bu arada, OBV Kasım ayının sonundan bu yana hızla yükselerek güçlü bir alım baskısına işaret ediyor.

Açık Vadeli İşlem Sözleşmesi Sayısı Tehlikeye İaşret 

Yükselen dik açılı formasyon genellikle yukarı yönde bir kırılımla sonuçlansa da yatay seyreden açık vadeli işlem sözleşmesi sayısını yansıtan grafik fiyatın halihazırda fiyatın yerel tepe noktaya ulaşmış olunabileceğini gösteriyor. Çünkü belirli bir yöndeki trende rağmen vadeli işlem sözleşmesi sayısında artış olmaması trenddeki zayıflığa işaret ettiği şeklinde yorumlanır.

Likidasyon grafiği 16 Aralık’ta çok sayıda long (uzun) pozisyonun kapatıldığını ortaya koyuyor. O zamandan beri çok fazla önemli miktarda long pozisyon likidasyonu olmamasına rağmen, daha düşük zaman dilimindeki volatilitede bir miktar short pozisyon likidite edildi.

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