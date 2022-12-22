Bitcoin ve gene olarak kripto para piyasası, henüz mevcut krizlerin üstesinden gelebilmiş değil. Uzmanlara göre, 2023 de sihirli değnek görevi görmeyecek.

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Bitcoin ve gene olarak kripto para piyasası, henüz mevcut krizlerin üstesinden gelebilmiş değil. Uzmanlara göre, 2023 de sihirli değnek görevi görmeyecek.

Hisse Senetleri, Alarm Veriyor!

Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, ABD borsasının sergilediği kötü performans aslında bütün hikayeyi özetliyor. Geçmişteki örnekleri nedeniyle, yatırımcılar tatil öncesinde Bitcoin’de bir Noel Baba rallisi bekliyorlardı. Tatil dönemlerinde piyasada daha az işlem hacmi vardır ve bu da genellikle volatilitede ani artışlara neden olur. Ancak mevcut durumda yüksek volatilite, daha fazla düşüşü de beraberinde getirebilir. Yatırım şirketi Fidelity‘nin Makro Direktörü Jurrien Timmer, mevcut piyasa koşulları hakkında uyarılarda bulunuyor. Kasım ayı başlarında piyasa, koşulların daha iyi olacağı beklentilerinin ardından kısa süreli bir ralli yaşadı.

ABD Merkez Bankası (Fed) temsilcileri, para politikalarında olası bir değişikliğe işaret ettiler. Ancak FTX, BlockFi, Voyager ve diğer büyük şirketlerin iflası Bitcoin’i ve kripto para piyasasına ağır bir darbe vurdu. Bu olaylar, Bitcoin fiyatını yeni yılın en düşük seviyesine çekerken, hisse senetleri ters yönde hareket etti. Her iki varlık sınıfı da 2022’de, özellikle BTC, S&P 500 ve Nasdaq 100 arasında yüksek bir korelasyon gösterdi. Bu hisse senedi endeksi, büyük teknoloji şirketlerinin performansını izliyor.

Likidite Sorunu..!

Timmer, 2023’te de sürdürülebilir bir ralli olasılığının düşük olduğunu vurguladı. Uzmana göre, likidite koşullarındaki sıkılaşma nedeniyle hem borsa hem de kripto paralar olumsuz etkilenecek. Likidite koşulları muhtemelen tekrar sıkılaştığından, risk daha da artacak. Piyasada likidite eğilimleri düşerse, hisse senetleri ile Bitcoin‘i aşağı yönlü hareket ettirebilir. Yukarıdaki grafik, S&P 500 endeksinin piyasa likiditesini takip ettiğini göstermektedir. Bu endeks düşerse, ABD hisse senetleri Ekim ayının en düşük seviyesi olan yaklaşık 3.400’ü yeniden test edebilir. Bitcoin bu senaryoda yıllık yeni bir düşük seviye kaydedebilir.

Her durumda, likiditedeki bir düşüş, Bitcoin rallisi için engel teşkil edecek. Bu senaryoda, eğer ABD hisse senetleri Ekim ayı dip seviyeleri civarında tutunamazsa daha fazla düşşüş olasılığı var.Timmer’a göre, hisse senetleri, 200 günlük hareketli ortalamanın başarısız bir testinin yanı sıra Ocak ayının yüksek seviyelerinden düşüş trendi çizgisinin ardından baskı altında. Piyasanın bu çizgide başarısız olacağı çok açık görünüyor. Coinbase’in yakın tarihli bir raporuna göre, BTC yatırımcılarının %50’si kayıpta. ,