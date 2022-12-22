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Bitcoin Diken Üstünde! Tecrübeli 3 İsim Yatırımcılara Seslendi! İşte En Olası Tablo!

Bitcoin (BTC) krizler ikliminden geçerken, önde gelen 3 yönetici mevcut durum ve piyasanın dinamiklerine dair görüşlerini paylaştı. 
12:30
22 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) krizler ikliminden geçerken, önde gelen 3 yönetici mevcut durum ve piyasanın dinamiklerine dair görüşlerini paylaştı.

‘Aylar Sürebilir’

Kripto para birimleri, yaşanan krizler sonrasında yokuş aşağı gidiyor. Uzmanlar bu süreçte Bitcoin için freni patlamış bir araba metaforunu kullanıyor. BTC dar bir aralıkta işlem görürken, mevcut ayı piyasasının sektörde yaşanan krizler nedeniyle uzayacağına dair endişeler de artıyor. FTX krizi yargı süreci ile devam ederken, gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzmanların hemfikir olduğu otak nokta domino etkisinin sektörde daha fazla iflasa yol açabileceği.  Bitcoin madenci şirketi  Core Scientific dün  iflas başvurusunda bulundu. ABD gibi büyük ekonomilerin 2023’te resesyona gireceğine dair tahminler artarken, dünya çapındaki merkez bankalarının faiz arttırma politikaları da ekonomiyi baskı altında tutuyor.  Yatırım şirketi OANDA’danın kıdemli analisti Edward Moya, karamsar bir tablo ortaya çizdi.

Uzmana göre, BTC‘nin son dönemde yaşadığı fiyat artışları sadece ölü kedi sıçramasından ibaret. Piyasayı etkileyen en önemli unsur ise FTX krizinden sonra ortaya çıkan domino etkisi. Yönetici, yatırımcıların şeffaflık ve regülasyon eksikliği nedeniyle piyasaya olan güvenlerinin sarsıldığını vurguluyor. Arca Funds’ın baş yatırım sorumlusu Jeff Dorman ise BTC’de henüz dip seviyesine ulaştığımız konusunda büyük bir belirsizliğin olduğuna dikkat çekerken, Bitcoin’i tekrar ayağa kaldırabilecek faktörün ne olduğunu bilmediğini belirtti.  Coinbase araştırma direktörü David Duong piyasadaki likidite krizine işaret ederek, toparlanmanın aylar sürebileceğini belirtti.

Bitcoin, Bağımlı Hale Geldi!

Kripto para piyasaları, hem makroekonomik şartlar hem de sektörde yaşanan krizler nedeniyle bir yıldan uzun süredir düşüş eğiliminde. Önde gelen bir analiste göre, uzun bir düşük volatilite dönemi başlamak üzere olabilir. Bu, BTC’nin dar bir aralıkta işlem görmeye devam edeceği anlamına geliyor. Ancak bazı analistler makroekonomik durum düzeldiğinde Bitcoin’de hızlı bir geri toparlanma olabileceği görüşünde.

Uzmanlara göre, kripto para piyasasını etkileyen en önemli faktör makroekonomik durum. Bireysel yatırımcılar hem piyasadaki krizler hem de enflasyon nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu nedenle, piyasaya akın etmeleri kısa vadede mümkün değil. Enflasyon kontrol altına alınana ve enerji, kamu hizmetleri, kiralar ve faturalar makul seviyelere inene kadar bunun gerçekleşmesi pek olası değil. Bu durum 2023’te de devam edebilir. Uzmanlara göre BTC’nin yeni zirvelere ulaşabilmesi için Fed’in mevcut para politikasından kalıcı veya aşamalı olarak geri adım atması gerekiyor.

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