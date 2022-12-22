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Öncü Gösterge Bitcoin! Orada Beklenen Yükselişin İşaret Fişeği Buradan Atılacak!

Veriler, ABD hisse senetlerinde düşüş trendinin yükseliş trendine dönmesi konusunda ipuçları arayan geleneksel piyasa yatırımcılarının Bitcoin'i (BTC) yakından takip etmeleri gerektiğini gösteriyor.
12:50
22 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Veriler, ABD hisse senetlerinde düşüş trendinin yükseliş trendine dönmesi konusunda ipuçları arayan geleneksel piyasa yatırımcılarının en büyük kripto para Bitcoin‘i (BTC) yakından takip etmeleri gerektiğini gösteriyor.

En Az 6 Hafta Önce

Delphi Digital’in geçmiş verileri referans alarak yaptığı analizi, piyasa değerine göre en büyük kripto paranın Amerikan borsa endekslerinin büyük diplerinin gelmesine en az 6 hafta öncesinden öncülük etme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

Kevin Kelly liderliğindeki Delphi Digital stratejistleri, 21 Aralık’ta müşterilerine gönderdikleri 2023 görünümüne ilişkin raporda, “Geçmiş veriler, BTC’nin ortalama olarak SPX’ten (S&P 500) yaklaşık 48 gün önce zirveye çıktığını ve yaklaşık 10 gün önce dibe vurduğunu gösteriyor. Son 5 yılda, BTC‘deki tüm büyük fiyat hareketleri, büyük hisse senedi endekslerinden önce gerçekleşti.” notunu düştü.

Bu, Bitcoin ve kripto paraların genel olarak yatırımcılar tarafından hisse senetlerinden daha riskli varlıklar olarak görüldüğünü gösteriyor. Brookings Institutions’tan Eswar Prasad’ın geçen yıl belirttiği gibi, Bitcoin spekülatif bir yatırım haline gelmiş durumda.

Kurumsal temeller ve makroekonomik faktörler hisse senetlerini doğrudan etkilerken, kripto para piyasası henüz küresel ekonomiyle güçlü bağlar geliştirmedi. Kripto paralar, şimdiye kadar neredeyse tamamen fiat para arzındaki genişleme hızına, özellikle ABD dolarına ve Federal Reserv’in (Fed) politikasını etkileyen enflasyon oranı gibi faktörlere bağlı olan değerlemelerle, anlatı odaklı olduklarını kanıtladılar.

Delphi Digital stratejistleri, “Kripto para piyasası, küresel likidite genişlemesi ve para biriminin değer kaybetmesine yönelik en temiz bahislerden biridir. Sadece makro faktörlerden etkilenmekle kalmıyor, aynı zamanda piyasa koşulları değiştiğinde, genellikle ilk tepki veren de onlar oluyor.” diyerek kripto paraların mevcut durumuna dikkat çektiler.

Veriler Bitcoin’in Öncü Gösterge Olduğunu Doğruluyor

Bitcoin, 11 Kasım 2021 tarihinde 69 bin dolarla veya S&P 500‘ün 4 Ocak 2022 tarihinde 4bin 818 ile zirveye ulaşmasından 55 gün önce zirveye ulaştı. Endeksin 2018 başındaki zirvesi, BTC’nin 2017’deki boğa koşusunun 20 bin dolar civarında bitmesinden 42 gün sonra geldi.

Öte yandan BTC, S&P 500’ün 23 Mart 2020 tarihinde ve 24 Aralık 2018 tarihinde yaptığı zirveden sırasıyla 11 gün ve 8 gün önce dibe vurdu.

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