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Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler satış baskısı altında kalırken kripto para odaklı YouTube kanalı olan InvestAnswers’ın anonim sunucusu ve kripto para analistinden aykırı bir yorum geldi. Analist, BTC ve kripto para piyasasının geri kalanının parasal genişlemenin yeniden başlamasından destek alarak yükselebileceğini söyledi.

Bitcoin ve Kripto Para Piyasasının Beklediği Destek Yakından Gelebilir

InvestAnswers‘ın anonim sunucusu ve kripto para analisti, son videosunda küresel likiditenin ya da sistemde dolaşan para miktarının tarihsel olarak kripto para piyasasının yukarı ya da aşağı yöndeki hareketleri için en iyi göstergelerden biri olduğunu belirtti. Analist, likiditenin geçtiğimiz yıl hafifçe düşmesiyle birlikte bu eğilimin artık tersine dönebileceğini ve bu sürecin Bitcoin’i destekleyebileceğini ifade ederek şunları söyledi:

Küresel likidite düştü çünkü ABD para arzını kurcalıyor. Şu ana kadar yıllık bazda yüzde 4 ya da yüzde 6 düştü ve bunun Bitcoin hattını kesen, altın hattı üzerinde büyük bir etkisi oldu. Normalde likidite arttığında Bitcoin de biraz gecikmeli olarak artar. Bazen tam olarak aynı zamanda, yani çılgın, çılgın zamanlardan geçiliyor. Burada likiditenin düştüğünü görebilirsiniz, ancak borç tavanlarının yükseltilmesi ve Almanya gibi dünyadaki diğer ekonomilerin resesyonda olduklarını fark etmeleriyle birlikte, para basımı yeniden başlayacaktır. Bundan oldukça eminim. Bu da Bitcoin gibi varlıkların fiyatlarını yukarı çekecek.

En büyük kripto para Bitcoin ve altcoin’ler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Binance ve CEO’su Changpeng Zhao (CZ) hakkında ciddi suçlamalarla bulunarak dava etmesinin ardından 5 Haziran’da sert şekilde düştüler. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,78 düşüşle 25 bin 774 dolardan el değiştirirken birçok altcoin’in çift haneli düştüğü görülüyor.

Arthur Hayes: Fed Para Basmak Zorunda Kalacak

InvestAnswers’ın anonim sunucusu gibi BitMEX’in kurucusu ve kripto para uzmanı Arthur Hayes, geçtiğimiz günlerde Federal Reserve’in (Fed) rezerv bakiyelerine faiz ödemek için para basmak zorunda kalacağını ve böylece sistemdeki likiditeyi artıracağını söyledi. Hayes, Fed’den faiz ödemesi alan yüksek varlık sahiplerinin, elde ettikleri gelirle muhtemelen riskli varlıklar satın alacağını öngörüsünde bulundu: