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Son 8 saattir kripto para yatırımcılarının gördüğü tek şey kaos, kırmızı mumlar ve eksi PNL’ler. Fakat kripto bundan ibaret değil. Geçmişte birçok kez yatırımcıların pes etmesine neden olan büyük çöküşler oldu. Fakat tüm bu olumsuzlukların ardından Bitcoin yeniden küllerinden doğmayı bildi. O halde biraz da gelecekten bahsedelim.

Kripto Paraların Doğasında Var

Yatırımcılar 4 yıllık döngülere bağlı kalarak kripto para piyasalarından milyonlarca dolar kazanmayı hedefliyor. Ancak bir sorun var. Bu süreçte Bitcoin fiyatının bir daha yükselemeyeceğine inanmanızı sağlayacak olaylar yaşayacaksınız. Mesela Çin yasakları, 2021 yılında herkesi karamsarlığa itti ve yatırımcıların büyük bölümü artık bitti dedi. Ondan önce COVID dönemi, 2018 çöküşü, MTGOX olayı. Daha niceleri, yakın zamanda FTX borsasının iflası.

Kripto paraların doğasında bu var ve eğer geçtiğimiz boğa sezonu son değilse şunu yaşayacaksınız. Bitcoin örneğin 100 bin doları gördüğünde ana akım hayretini yansıtan manşetler atacak. Sosyal medyada insanlar kripto paralardan kazanç elde etmenin ne kadar kolay olduğunu anlatacak. Bir kısmı 2023 yılında aldığı X altcoinin nasıl onlarca kat değerlendiğinden bahsedecek. Daha büyük kalabalıklar 2022 ve 2023 korku dalgalarında yaptıkları satışlardan pişman olacak. İlk defa 2024-2025 yılında kripto paralarla tanışanlar onları ödleklikle suçlayacak, alay edecek. Yükseliş döneminde piyasaya girenler kendilerini yatırım dâhisi gibi görecek, ne alırlarsa alsınlar değerlendiğini görüp hayret edecekler.

Sonrasında tekrar fırtına başlayacak ve o büyük kalabalıklar kazançlarının çoğunu markete geri verecek. Her dönem kendi şartlarına göre zordur ancak kripto paraların ayı piyasaları gerçekten inançlı yatırımcıları elemek konusunda oldukça mahirdir.

Hong Kong ve Kripto Paraların Geleceği

Şimdi biraz güzel şeylerden bahsedelim. Hong Kong, bölgede yatırım ve ticaret merkezi olarak hizmet veren önemli bir dünya ekonomisidir. Şehir, Batı ve Asya etkilerine sahip kozmopolit bir metropoldür ve finans, nakliye, ticaret ve perakende alanlarındaki önemli işletmeler için köklü bir veri merkezidir. Çin neredeyse yarım on yıldır kripto karşıtı sert bir duruş sergilerken, geçen yıl Hong Kong bireysel yatırımcıların doğrudan kripto varlıklarına yatırım yapmasına izin veren kendi kripto mevzuatını tanıttı.

2023 yılında, Batı’daki çoğu ülke kripto para birimleri konusunda hala temkinli davranırken, Hong Kong kesinlikle kripto yanlısı bir duruş sergiledi. Ocak ayında, kripto endüstrisi FTX kriziyle sarsılırken, Hong Kong Mali Sekreteri Paul Chan yerel hükümet ve düzenleyicilerin 2023’te bir kripto ve fintech ekosistemi inşa etmeyi dört gözle beklediklerini söyledi. 13 Ocak’ta, Chan’in açıklamasından sadece birkaç gün sonra, Koreli teknoloji devi Samsung, Hong Kong Borsası’nda bir Bitcoin Futures Active ETF fonu başlattığını duyurdu.

Şubat ayının ortalarında kaynaklar, bazı Çinli yetkililerin Hong Kong’un kripto yanlısı çabalarına zımni onay verdiğini iddia etti. Yerel iş operatörleri, Çin hükümetinin, ülkenin finansal istikrarını tehdit etmediği sürece Hong Kong’u kripto için bir test yatağı olarak kullanmaya bile açık olabileceğini belirtti.

Mart ayına kadar 80’den fazla kripto firması Hong Kong’da bir ofis açmakla ilgilendiklerini ifade etti.

Nisan ayında, bölgenin merkez bankacılık kurumu ve düzenleyicisi olan Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), bankaları kripto para firmalarına hizmet vermeye çağırdı. HKMA, bankacılık kurumlarından piyasadaki gelişmelere karşı dikkatli olmalarını ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere yeni gelişen teknoloji sektörüne ileriye dönük bir yaklaşım sergilemelerini istedi.

Mayıs ayında, Hong Kong FinTech Derneği başkanı kripto yanlısı devletin kripto hizmet sağlayıcıları ve borsaları için 1 Haziran son tarihli bir lisanslama rejimi başlatacağını söyledi. Ayın ilerleyen günlerinde Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), lisanslı kripto platformlarının bireysel müşterilere hizmet vermesine izin verileceğini duyurdu.

Bu yazının yazıldığı sırada, kripto borsaları Huobi ve Gate sanal varlık lisansları için başvuruda bulunmuş, Huobi 31 Mayıs’ta Hong Kong Sanal Varlıklar Konsorsiyumu’nun ilk üyesi olmuştu.

29 Mayıs’ta Huobi, firma lisans talebini SFC’ye sunarken bireysel trade hizmetlerini açtı. Firmadan bir sözcü şunları söyledi;

“Hong Kong düzenlemelerinin mevcut sanal varlık platformlarının lisanssız bir yıl daha faaliyet göstermesine izin veriyor”.

Gate ayrıca, Ağustos 2022’den bu yana Hong Kong’da bir saklama görevlisi olarak faaliyet gösterdiği için sanal varlık lisansı için başvurduğunu açıkladı. Asya pazarında önemli bir varlığı olan en büyük küresel kripto borsası Binance, şu anda Hong Kong’daki gelişmeleri izliyor. Bir Binance temsilcisi “kamu istişare döneminde aktif olarak yer aldığını ve Hong Kong’daki sanal varlık platformu düzenlemesinin politika oluşturma sürecine katkıda bulunduğunu” söyledi.

Bir başka önde gelen küresel kripto borsası olan Bitfinex Hong Kong’un kripto ortamındaki gelişmelerin dijital varlık alanının sürekli gelişen doğasını açıkça yansıttığını söyledi.

Sektördeki pek çok kişi Çin’in kripto politikasının Hong Kong’u etkileyeceğine inanıyordu. Ancak Hong Kong’un ilerici kripto yaklaşımı, Hong Kong merkezli birçok kripto firmasının Çin bankalarından ilgi görmesiyle birlikte, Çin’deki kripto kullanıcıları ve ilgili taraflar için bir kaçış noktası haline gelebilir.

Shanghai Pudong Development Bank, Bank of Communications ve Bank of China gibi firmalar ya Hong Kong’daki kripto para işletmelerine bankacılık hizmeti vermeye başladı ya da hizmet sunmak için bu tür kuruluşlarla doğrudan iletişime geçti.

Nisan 2023 itibariyle, Çin devletine ait büyük Bank of Communications’ın Hong Kong kolu birkaç kripto para birimi işletmesiyle işbirliği yapıyor.

Conflux Network’ün kurucu ortaklarından Yuanjie Zhang şunları söyledi;

“Çinli kurucular, risk sermayedarları, kurumlar ve borsalar için bir araya gelip sektörün sınırlarını keşfettikleri bir sahne” haline gelirken, diğer tarafta “Çin anakarası, sermaye kontrolünün tutarlılığı içinde karada kripto yaygınlığını önlemek için merkez bankasının rehberliğinde politikasını sürdürecek. Daha fazla borsa anakara pazarlarından çıkacak, anakara kimlik kullanıcılarını temizleyecek ve personelini Hong Kong, Tayland ve Singapur’a taşıyacak.”

Tüm bunlar bize ne anlatmalı? Belki de bugünlerde herkes korku ve paniğe odaklanmışken sonraki boğa sezonunun hikayesi şimdiden yazılmaya başlanmıştır.

1 yıl içinde aşağıdaki manşetleri görmemiz imkansız mı?

Ultra zengin Asyalı yatırımcıların kriptoya akını.

Bitcoin halving’i kral kripto para birimini yeniden 40.000 doların üstüne çıkardı.

ABD Başkan adayları kripto yanlısı seçmenleri etkilemek için vergi muafiyeti sözü verdi.

Biden, kripto yanlısı on binlerce seçmen tarafından protesto edildi.

Fed ilk faiz indirimini yaptı ve Bitcoin hızla yükselişe geçti.

Uzun süredir beklenen ABD kripto yasaları nihayet yürürlüğe girdi.

Kripto yasalarının yürürlüğe girmesiyle JPMorgan bireysel müşterilerine kripto hizmetleri sunmaya başladı.

Fidelity’nin aylık kripto işlem hacmi 10 milyar doları aştı.

Belki de bu manşetleri hiç göremeyeceğiz. Ancak unutmayın, bugün 2-3 bin doların altına Bitcoin aldığı için övünen kıdemli yatırımcılar eğer daha iyi bir hayat yaşıyorsa benzer korku dönemlerinde güçlü kalabildikleri için bunu başarabildiler. Belki de 2021 boğasında son defa ödüllendirildiler ancak olan buydu.