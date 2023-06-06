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Kriptonun Saatli Bombası: Genesis! Yargıç ve Yeni Kararı!

Özet

  • Genesis davasında arabuluculuk süresi 2 Ağustos tarihine uzatıldı.
  • Haziran ayı başında dikkat çektiğimiz 2 husus SEC davaları ve Genesis olayıydı.
  • Ötelenen Genesis iflas davası kripto için büyük risk oluştuuryor.
01:33
6 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Haziran ayının başında piyasalara dair yükseliş beklentisine değinirken 2 önemli konuya da dikkat çekmiştik. Genesis iflası ve SEC’in Coinbase/Binance aleyhinde açması muhtemel davalar. İkisinden biri maalesef gerçekleşti. Binance borsasına uzun süredir beklenen dava dün öğleden sonra açıldı. Peki Genesis cephesinde son durum ne?

Genesis Davası Son Durum

ABD İflas Mahkemesi Yargıcı Sean Lane, Genesis’in ana şirketi Digital Currency Group’un (DCG) borç verenin yeniden yapılandırılmasında oynayacağı rol konusunda gerginliklerin artması üzerine iflas duruşmasında kripto borç veren Genesis ile alacaklıları arasındaki arabuluculuk süresini uzattı.

Geçen ay sona ermesi planlanan arabuluculuk süreci 16 Haziran’da tamamlanacaktı. Yargıç Lane, bu yılın başlarında taraflar arasında yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 1 Mayıs’ta iflas eden kredi kuruluşu ile alacaklıları arasındaki görüşmeleri yönlendirmek üzere bir arabulucu atamıştı.

İflas eden borç verenin iflastan kurtulmak için bir plan sunması için verilen süre 2 Ağustos tarihine uzatıldı.

Kripto Paraları Tehdit Ediyor

Merkezi kripto para borsası Gemini, borçlularından biri olan kripto borsası FTX’in milyarlarca dolarlık çöküşünün ardından Genesis’in faaliyetlerini durdurmasının ardından geçtiğimiz Kasım ayında kripto borç verme ürünü Gemini Earn’e bağlı hesaplardan para çekme işlemlerini dondurdu.

Genesis’in mali sıkıntıları nedeniyle mağdur olan Gemini Earn müşterileri de duruşma sırasında söz alarak hakimin davanın arabuluculuk süresini uzatma kararından yakındılar.

Gemini Earn müşterisi Clinton Muller duruşma sırasında şunları söyledi;

“Sonsuza kadar dava açma lüksümüz yok. Bu davanın evlerimiz ve ailelerimiz üzerinde gerçek etkileri var.”

Yargıç Lane, Genesis’in alacaklılarının sıkıntılarına sempati duymakla birlikte, arabuluculuk sürecinin zaman çizelgesinin mahkemenin işlemlerini uzatacağı yönündeki varsayımlarına meydan okudu.

“Arabuluculuğu kısaltmak davayı kısaltmaz. Arabuluculuğun ilerletilmesi davanın daha hızlı çözülmesini sağlar.”

Duruşma sırasında Yargıç Lane, Genesis’in kendisine 3,9 milyar dolar borcu olduğunu iddia eden iflas etmiş kripto borsası FTX’e uzlaşma görüşmelerini açma taleplerini de reddetti. Bunun yerine davanın taraflarına, yüz binlerce Genesis alacaklısına yapılacak ödemeleri yönlendirecek gözden geçirilmiş bir teklif formüle etmeleri için daha fazla zaman verdi.

Eğer Genesis borçlarını ödeyemezse çatı şirket DCG iflas edebilir. Bu daha önce onlarca kez ifade ettiğimiz gibi milyarlarca dolarlık birçok şirketin tasfiyesi anlamına gelecek. Tüm bu şirketlerin kripto paralarının nakde çevrilmesi kripto piyasaları üzerinde birkaç FTX iflası kadar büyük bir satış dalgasını tetikleyebilir.

Şimdilik saatli bombanın süresi uzadı ve 2 Ağustos tarihine kadar yatırımcılar endişeyle beklemeye devam edecek.

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