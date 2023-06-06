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İkisi de fazlasıyla keyifli ve zamanlama son derece manidar. Bugün 18:00 sularında kripto için kötü bir şey oldu. Detaylarını uzun uzun anlattığımız Binance davası gündeme bomba gibi düştü. Yatırımcılar sadece 1 saat içinde %10’u aşan kayıplar gördü. Altcoinlerin önemli bölümü %15-20 arasında eridi. Fakat onlar çok keyifli.

Jack Dorsey Binance Davası

Twitter’ın eski sahibi ve Bitcoin maksimalisti Jack Dorsey biricik sosyal medya devini Elon Musk’a sattı. Ancak Bitcoin odaklı çalışmalarına devam ediyor. Hatırlarsanız kripto cinsinden bağış butonları onun zamanında gelmişti. Bugün normalde olduklarından çok daha keyifli görünüyorlardı. Jack akşam saatlerinde Binance davanın üstünden yaklaşık 3 saat geçmişken bir paylaşım yaptı.

“Sakin olun çocuklar.”

Peki biz bunu nereden hatırlıyoruz? Tabi ki Do Kwon’un aşağıdaki paylaşımından.

Steady lads ifadesini (sakin olun, sorun yok arkadaşlar anlamında) iflastan önce Do Kwon kullanmıştı.

Elon Musk ise davanın ardından tek bir nokta paylaştı.

Twitter CEO’su Musk’ı takipten çıkan CZ aralarının iyi olmadığını daha önce ima etmişti. Jack ve Musk’ın zamanlaması manidar paylaşımlarıysa son gelişmeden pek de mutsuz olmadıklarını gösteriyo. Musk şirketi satın aldıktan sonra Twitter’ın devletten nasıl emir aldığını ifşa etmişti ama bu aralarındaki dostluğu zedelememiş görünüyor.

Davadan 2 gün önce Jack’in “Bir imparatorluğun sonu” paylaşımı da yatırımcılar “acaba davayı önceden biliyor muydu?” diye düşündürdü. Bu paylaşıma da Elon Musk’ın aşağıdaki şekilde yanıt verdiği görülüyor.

Peki Ama Neden?

Jack kripto paraların geleceğine inanıyor ancak ona göre altcoinlerin neredeyse tamamı Bitcoin’in felsefesini inkar ediyor. Bu yüzden Binance gibi bu alandaki öncü şirketlere karşı negatif yaklaşımı var. Bu şirketleri Bitcoin’in felsefesini sömüren markalar olarak görüyor. Ona göre bunlar daha çok insanları kazanç beklentisiyle istismar eden oluşumlar.

Son paylaşımlarına Elon Musk’ın verdiği destek ve Do Kwon ile ilişkilendirilen yanıtı duruşunu net biçimde yansıtıyor. İlerleyen günlerde bu savaşın hangi boyuta taşındığını hep birlikte göreceğiz.