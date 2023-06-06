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  •   Apple’ın Vision Pro’yu Tanıtması Bu Altcoin’in Yatırımcılarını Heyecanlandırdı!

Apple’ın Vision Pro’yu Tanıtması Bu Altcoin’in Yatırımcılarını Heyecanlandırdı!

Özet

  • Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde Render Token (RNDR) ile ilgili bir üründen söz edilmesi yatırımcıları heyecanlandırdı.
  • Bu durum Apple ve Render Token arasında dolaylı bir iş birliği olacağı spekülasyonlarına yol açtı.
  • Gelecekte Apple'ın Render Token'in arkasındaki şirket olan OTOY ile iş birliği yapması bekleniyor.
09:34
6 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Teknoloji devi Apple‘ın 5 Haziran’da gerçekleştirdiği ve büyük ses getiren 2023 Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC 2023) açılış konuşmasının bir kısmında Blockchain üzerinde dağıtık GPU render hizmeti sunan Render Token‘e (RNDR) bağlı bir üründen söz edildiği görüldü. Bu, Apple ile Render Token’in arkasındaki şirket arasında bir iş birliği olabileceğine dönük spekülasyonun yapılmasına neden oldu.

Apple ve Render Token’in Arkasındaki Şirket OTOY

ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotlarının ve benzer ürünlerin hayatımıza girmesiyle son dönemde Render Token ve SingularityNET (AGIX) gibi yapay zeka tabanlı altcoin’lerin popülerlik kazanarak öne çıktıları görüldü. Yaygın beklentiye rağmen yapay zeka sohbet robotları ve benzer ürünler henüz kripto para ödemeleri gibi herhangi bir entegrasyona gitmiş değiller.

Apple’ın da WWDC 2023’de Vision Pro adını verdiği sanal gerçeklik gözlüğünü tanıtmasıyla birlikte kripto para entegrasyonuyla ilgili bir gelişme yaşanması bekleniyordu ancak etkinlik sırasında kripto para piyasasını ilgilendiren herhangi bir özellik ya da güncellemeden bahsedilmeli. Yine de Apple, CEO’su aynı zamanda Render Token’in kurulmasından da sorumlu olan OTOY şirketiyle iş birliği yapmak için oldukça uygun bir noktada bulunuyor gibi görünüyor.

Apple İle Octane X İş Birliği Masada Olabilir

Apple’ın etkinliğin bir kısmında şu anda Mac App Store’da bulunan, GPU render özelliği olan Octane X‘e yer vermesi RNDR altcoin’inin yatırımcılarının dikkatini çekti. OTOY, her iki ürününde arkasındaki şirket olduğu için bu Octane X’in doğrudan Render Token ile ilgili olduğu anlamına geliyor. OTOY’un CEO’su Jules Urbach, 2016 yılında merkeziyetsiz GPU tabanlı render çözümleri sunmak üzere Render Token’ı kurmuştu. Bu durum Apple’ın yakında Octane X ile bir iş birliği yapacağına dönük spekülasyonlara neden oldu.

Satoshi’s Tears adlı bir Twitter hesabı konuya ilişkin olarak yorum yaparak “OTOY ile Render Token iş birliği içinde ve Apple ile iş birliği yapmak için oldukça uygun bir konumdalar. Octane X, şu anda Apple’ın App Store’undan indirilebiliyor.” dedi.

Apple, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) ürünü Vision Pro gözlüğünü başlangıçta GPU işleme için Render Token’in sunduğu özelliği sunması bekleniyordu ancak etkinlik sırasında böyle bir iş birliğinden söz edilmedi.

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