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  •   Şikago Opsiyon Borsasının Sahibi Cboe’ye Marjlı Bitcoin ve Ethereum Vadeli İşlemleri İçin Onay!

Şikago Opsiyon Borsasının Sahibi Cboe’ye Marjlı Bitcoin ve Ethereum Vadeli İşlemleri İçin Onay!

Özet

  • Cboe, marjlı Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemleri için ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndan (CFTC) onay aldı.
  • Yatırımcılar, artık daha az sermaye ile pozisyon açabilecek ve fiziksel uzlaşma sayesinde vadeli kripto işlemlerine erişebilecek.
  • Cboe ayrıca Cboe Digital platformu üzerinden spot kripto para ticareti de sunacak.
10:34
6 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Şikago Opsiyon Borsası‘nın (CBOE) sahibi olan Cboe Global Markets, kripto para müşterilerine marjlı Bitcoin (BTC) ve Etheruem (ETH) vadeli işlem sözleşmeleri sunmak için ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’ndan (CFTC) onay aldı. Cboe, 2017 yılının Aralık ayında ilk Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini alım satıma açmış, kripto para fiyatlandırmasını ana akım hizmete taşınması noktasında önemli bir adıma öncülük etmişti.

Marjlı Bitcoin ve Ethereum Vadeli İşlemleri İle Birçok Şey Değişecek

Cboe, yılın ikinci yarısından itibaren fiziksel ve finansal olarak mutabık kalınmış marjlı sözleşmeler sunmak için CFTC’den onay aldı. Cboe şimdiye kadar yalnızca tamamen teminatlandırılmış kripto vadeli işlem sözleşmeleri sunuyor, müşterilerin işlem yapmadan önce bir sözleşme tutarının tamamını yatırmasını zorunlu tutuyordu.

Teminatlı ticaret imkanı sayesinde, yatırımcıların bir pozisyon açarken daha az sermaye koymaları gerekecek. Ayrıca, kripto paralarının fiziki uzlaşması, geleneksel şirketler aracılardan herhangi bir saklama gereksinimi olmadan BTC ve ETH vadeli işlemlerine erişmesine imkan verecek.

Cboe Digital Başkanı John Palmer, CFTC’den alınan onayın ardından yaptığı açıklamada “Spot piyasaya da sahip olmamızın avantajları işte bu noktada ortaya çıkıyor. Katılımcıları fiziksel varlığı saklamaya ya da ona dokunmaya zorlamak istemedik.” dedi.

Gelişmenin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto paraların peşine düşerek hem kripto para projelerini hem kripto şirketlerini ve borsalarını hedef aldığı bir dönemde yaşanması dikkat çekti. SEC, son olarak 5 Haziran’da kripto para borsası Binance‘e ve CEO’su Changpeng Zhao‘ya (CZ) dava açtı.

Cboe Digital Üzerinden Spot Kripto Para Ticareti Sunulacak

Palmer ayrıca yeni kurulan Cboe Digital’in de aynı oluşum altında spot kripto para ticareti sunacağını da söyledi. Cboe Digital, ABD’de Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), Ethereum, Litecoin (LTC) ve USD Coin (USDC) gibi kripto paralar için alım satım hizmetleri sunan lisanslı bir borsadır. Bir takas odası işletmenin yanı sıra, bu varlıklar için hem spot hem de türev alım satım opsiyonları sunan tek platformdur.

Öte yandan Cboe, platformunda işlem gören token sayısını da artırmak için kolları sıvamış durumda.

Öncelikli olarak profesyonel ve kurumsal yatırımcılara hizmet veren Cboe’nin müşterileri arasında DRW, Galaxy Digital, Interactive Brokers ve Robinhood Markets gibi devler yer alıyor.

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