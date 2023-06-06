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Bitcoin (BTC) kodlayıcılarının kampında, grubun Bitcoin Ordinals’ın tanıtımından bu yana karşılaştığı sorun nedeniyle bir söylenti patlak verdi. Ve ayrıca BRC-20 standardı da buna dahil oldu. Bloomberg, 4 Haziran tarihli haberinde, bazı kodlayıcıların konuyla ilgili olarak aynı sayfada olduğunu belirtti.

Bitcoin blockchain’in çeşitli yönleriyle ilgili tartışmalar ve münazaralar yaptıkları bilinen kodlayıcılar, ağın canlı tutulmasından sorumlu. Bununla birlikte, Pepe’nin (PEPE) muazzam yükselişinden kısa bir süre sonra BRC-20 aracılığıyla meme token’larının dağıtılması, özellikle Twitter’da birçok Bitcoin sadıklarıyla iyi oturmadı.

Bitcoin Çevresinde Son Durum

Bazıları alışılmadık bir yol denemenin kötü bir fikir olmadığını savundu. Diğerleri ise bu denemenin Bitcoin’in temelleriyle uyumlu olmadığı görüşündeydi. Bloomberg’in haberine göre, Bitcoin geliştiricisi Ali Sherief, geliştirici grubuna gönderdiği bir e-postada şunları söyledi:

Değersiz token’lar, Bitcoin ağının eşler arası kripto para birimi olarak sorunsuz ve normal kullanımını tehdit etmektedir.

Rodarmor ayrıca Bitcoin katmanının meme token’lar için bir sığınak olmadığını belirterek daha önceki tutumunu sürdürdü.

Yılın başlarında Casey Rodarmor Ordinals’ı duyurmuştu. O zaman, kullanıcıların Bitcoin’in en küçük birimi olan satoshi üzerine video, ses ve metin gibi dijital içerikler yazabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtmişti.

Beklenmedik bir şekilde, Rodarmor’un deneyleri Inscriptions’ın 10 milyon gibi yüksek bir rakama ulaşmasıyla sonuç verdi. Bu durum, sözde blok zinciri analisti Domo’yu ağ üzerinde BRC-20 token standardını geliştirmeye itti.

Bitcoin İçin Kritik Açıklama

Domo’nun eylemi, BRC-20 token’larının 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmasıyla bir başka Ordinals başarısına yol açtı. Bununla birlikte, Casa’nın kurucusu Jameson Lopp’un token dağıtımıyla ilgili çok fazla sorunu yok gibi görünüyordu. Duruşunu destekleyen kripto depolama sağlayıcısı lideri şunları kaydetti:

Bitcoin ağının, verilerin depolandığı yer olan blockchain için bir açık arttırma pazarı olması gerekiyordu ve Ordinals sadece buna olan talebi arttırdı.

Bu arada, bir başka Bitcoin geliştiricisi Luke Dashjr, Sherief’in görüşünü destekledi. Ordinals işlemlerinin spam gibi olduğunu ve Bitcoin’in blockchain’den uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Dashjr, inancı doğrultusunda, ağdaki bilgisayar düğümlerinin yukarıda bahsedilen emirlerini yerine getirmesini sağlamak için Ordisrespector adlı bir program yarattı.

Aylar önce harekete geçilmeliydi Spam filtreleme, 1. günden bu yana Bitcoin Core’un standart bir parçası olmuştur.

BRC-20 token’larının piyasa değeri 475 milyon dolara gerilemiş durumda. Bu durum, token’lara olan ilginin ve yaratımın azaldığını gösteriyor olabilir. Öte yandan, BTC 26.000 doların altında işlem görmeye devam ediyor.