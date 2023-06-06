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  •   Bitcoin’de Yüzde 590’lık Yükselişi Bilen Piyasa Gurusu Yeni Rekor İçin Hedef ve Tarih Verdi!

Bitcoin’de Yüzde 590’lık Yükselişi Bilen Piyasa Gurusu Yeni Rekor İçin Hedef ve Tarih Verdi!

Özet

  • Kripto analisti TechDev, Bitcoin'in grafiğinin 2020'deki boğa piyasası öncesini yansıttığını ve yükseliş beklediğini söyledi.
  • Geçmişteki benzerlikleri vurgulayan TechDev, BTC'nin bitirici fiyat hareketinin başlangıcında olduğunu belirtti.
  • Analist 2024'ün başına kadar Bitcoin'in 80 bin dolara ulaşarak rekor tazelemesini bekliyor.
11:28
6 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı TechDev, Bitcoin‘in (BTC) mevcut piyasa yapısının 2020’deki boğa piyasasından önce karşı karşıya kalınan tabloyu yansıttığını iddia ederek yükseliş beklediğini söyledi.

“Bitcoin’deki Görünüm 2020’nin Aynısı”

Anonim kripto para analisti TechDev, Bitcoin’in aylık fiyat grafiğinin BTC’nin yaklaşık üç yıl önceki fiyat hareketine benzerlik gösterdiğini, o dönemde en büyük kripto paranın 10 bin dolardan 60 bin doların üzerine çıktığını hatırlattı. Analist, ayı piyasası direncinin kırılmasını ve yatay desteğin yeniden test edilmesini kapsayan iki teknik hareket arasındaki benzerliği gösteren bir fiyat grafiği paylaşarak “Aylık fiyat grafiğinde Bitcoin’in mevcut görünümünü geçmişte gördük. Kesinlikle bitirici fiyat hareketinin başlangıcında.” dedi.

TechDev’in paylaştığı Bitcoin grafiğine bakıldığında, en büyük kripto para için aylık desteğin 25 bin dolar civarında olduğu açıkça görülüyor. Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada desteğe yakın bir noktada, 25 bin 723 dolardan işlem görüyor.

Ters Fiyat Grafiği Ciddi Yükseliş Sinyali Veriyor

Analist ayrıca BTC‘nin yüksek zaman diliminde net bir yükseliş trendinde kaldığını göstermek için Bitcoin’in fiyat grafiğinin ters halini paylaşarak açığa satış yapmanın (short) son derece riskli göründüğünü belirtti.

TechDev’in paylaştığı ters fiyat grafiğine bakıldığında, Bitcoin’in fiyatının ve bir momentum göstergesi olan Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) yükselen trend desteklerinin altına düştüğü görülüyor. Analist ters bir grafik kullandığından, destek seviyelerinin aşağı yönde kırılması fiyat ve momentumun BTC boğalarının lehine olduğu anlamına geliyor. Grafik ayrıca TechDev’in Bitcoin’in yıl sonuna – 2024’ün başına kadar 80 bin dolara yakın bir noktaya gelerek rekor tazelemesini beklediğini gösteriyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in güncel verileri ile Bitcoin, 499.3 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte yüzde 3,98 düşüşle 25 bin 761 dolardan el değiştiriyor.

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