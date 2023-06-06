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Pepe’nin (PEPE) fiyatı haftalardır düşüş eğilimini sürdürerek memecoin’in piyasa değerinde önemli bir azalmaya neden oldu. Yazım zamanı piyasa eğilimi göz önüne alındığında, PEPE’nin piyasa değerine göre en iyi 100 kripto listesindeki yerini kaybetme olasılığı da gerçekleşmesi oldukça muhtemel görünüyordu.

CoinMarketCap’e göre, PEPE’nin fiyatı son yedi günde ve son 24 saatte sırasıyla %28 ve ardından da %14 oranında geriledi. Bu yazının yazıldığı sırada, kripto para 398 milyon doların üzerinde bir piyasa değeriyle 0,000001018 dolardan işlem görüyordu ve bu da onu piyasa değerine göre 87. en büyük kripto yapıyordu. Korkuyu arttırmak için, PEPE’nin fiyat düşüşüne işlem hacminde %100’ün üzerinde büyük bir artış eşlik etti. Bu durum tipik olarak bir düşüş sinyali olarak görülebilir.

Balinalar Satış Yapıyor

Lookonchain’in verileri balinaların aslında varlıklarını sattığını ortaya koydu. Bu da büyük oyuncuların memecoin’e olan güvenlerini kaybettiklerini gösteriyor olabilir.

Tweet’e göre, bir balina PEPE’den 1.182 Ethereum (ETH) kazandı ve 76 ETH zararla 306.000 dolar değerinde 375,8 milyar PEPE sattı. PEPE’den 352.000 dolar kazanan bir başka balina ise 35.000 dolar zararla 257,9 milyar PEPE sattı.

PEPE’nin 4 saatlik grafiğine bakıldığında, ayıların açıkça bir avantaja sahip olduğu görüldü. MACD’nin verileri boğaların ayılara yakın olmadığını gösteriyordu. Dahası, 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) 55 günlük EMA’nın altında duruyordu.

Bununla birlikte, hem Göreceli Güç Endeksi (RSI) hem de Para Akışı Endeksi (MFI) aşırı satım bölgelerindeydi ve bu da önümüzdeki günlerde alım baskısını artırabilir.

Metrikler, coin’in hala satış baskısı altında olduğunu gösterdi. PEPE’nin borsalardaki arzı önemli ölçüde artarken, borsalar dışındaki arzı azaldı. Bununla birlikte, toplam sahip sayısı son yedi günde sabit kaldığı için yatırımcıların hala büyük umutları vardı.

Memecoin’in MVRV Oranı da keskin bir şekilde düştü. Bu da yukarı doğru ani bir fiyat hareketi olasılığını azalttı. Bununla birlikte, büyük ölçüde düşüş gösteren fiyat hareketine rağmen, PEPE etrafındaki olumlu duyarlılığın son yedi günde arttığını belirtmek ilginçti.

DOGE ve SHIB Nasıl İlerliyor?

Tüm memecoin ekosistemi zor bir dönemden geçiyor gibi görünüyor. Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (INU) son 24 saat ve geçtiğimiz hafta boyunca fiyat düşüşleri kaydetti ve bu da endişe verici görünüyordu.

Ancak, fiyat düşüşü çift haneli olmadığı için durumları PEPE’ninki kadar vahim değildi. yazım saatine göre DOGE 0,06672 dolardan işlem görürken, SHIB’nin değeri 0,000008033 dolardı.