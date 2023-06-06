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Nasdaq, ABD’de bulunan bir borsadır. “National Association of Securities Dealers Automated Quotations” kelimelerinin kısaltması olan Nasdaq, dünyanın en büyük elektronik borsalarından biridir. 1971 yılında kurulan ve elektronik ticaretin öncüsü olarak kabul edilen borsa, geleneksel borsalardan farklı olarak ticaretin fiziksel olarak gerçekleşmediği bir platform sunar ve hisse senedi alım satımları elektronik olarak yapılır.

Nasdaq Nedir?

Nasdaq, ABD bulunan ve dünyanın önde gelen elektronik borsalarından biridir. “National Association of Securities Dealers Automated Quotations” kelimelerinin kısaltması olan Nasdaq, 1971 yılında kurulmuş ve ticaretin elektronik ortamda gerçekleştiği bir platform sunmaktadır. Geleneksel borsaların aksine, fiziksel olarak hisse senetlerinin el değiştirdiği bir yerde işlem yapmak yerine, Nasdaq hisse senetleri elektronik ortamda alınıp satılmaktadır.

Nasdaq, özellikle teknoloji, internet, yazılım, telekomünikasyon ve biyoteknoloji gibi büyüme potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere ev sahipliği yapar. Bu nedenle, Nasdaq borsası genellikle teknoloji şirketlerinin ve inovasyon odaklı şirketlerin işlem gördüğü bir piyasa olarak bilinir. Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet (Google) gibi dev teknoloji şirketleri, Nasdaq borsasında işlem gören ve dünya ekonomisinde büyük etki gücü bulunan şirketlere örnek olarak gösterilebilecek şirketlerden sadece birkaçıdır.

Borsanın işleyişi, ticaretin elektronik olarak gerçekleştirilmesi sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde olur. Bu sistem, yatırımcılara daha geniş bir işlem saatleri yelpazesi sunarak, dünya çapındaki piyasalarla bağlantı kurma imkanı sunar. Bunun yanı sıra, Nasdaq borsası, yatırımcılara hızlı veri akışı, güçlü analitik araçlar ve likidite sağlama gibi avantajlar sunmaktadır.

Nasdaq borsası çeşitli endekslerle temsil edilen birkaç pazar endeksi de sunmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri Nasdaq Composite Index’dir. Nasdaq Composite Index, Nasdaq borsasında işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir ve genel piyasa performansını yansıtır. Ayrıca, Nasdaq 100 endeksi de dikkate değerdir. Nasdaq 100 endeksi, Nasdaq borsasında işlem gören en büyük 100 şirketi içerir ve genellikle büyüme potansiyeline sahip teknoloji şirketlerini temsil eder.

Nasdaq’ın başarısı ve performansı, doğrudan doğruya listelenen şirketlerin hisse senedi performanslarına bağlıdır. Özellikle teknoloji sektöründeki şirketlerin büyümesi ve gelişimi, Nasdaq’ın performansını etkiler. Ancak, Nasdaq borsası, yüksek riskli yatırımları temsil ettiği için yüksek volatilite gösterme eğilimindedir. Hisse senetlerindeki yüksek volatilite, ekonomik koşullar, küresel olaylar ve sektörel faktörler gibi birçok etken, Nasdaq’ın günlük performansını etkiler.

Nasdaq 100 Nedir?

Nasdaq 100, Nasdaq borsasında işlem gören en büyük 100 büyük şirketi içeren bir endekstir. Bu endeks, Nasdaq borsasında listelenen ve piyasa değeri açısından en büyük olan şirketleri kapsar. Nasdaq 100 endeksi genellikle büyüme potansiyeline sahip teknoloji, internet, yazılım, telekomünikasyon ve biyoteknoloji gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri içerir. Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet (Google) ve Intel gibi büyük teknoloji şirketleri, Nasdaq 100 endeksinde yer almaktadır.

Nasdaq, çeşitli endekslerle temsil edilen birkaç pazar endeksi sunar. Bu pazar endekslerinden ilki Nasdaq Composite Index‘dir. Nasdaq Composite Index, Nasdaq borsasında işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Nasdaq borsasının genel performansını takip etmek için kullanılır. Pazar endekslerinden ikinicisi Nasdaq Biotechnology Index‘tir. Nasdaq Biotechnology Index, biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketleri içeren bir endekstir. Biyoteknoloji şirketlerinin performansını izlemek için kullanılır.

Üçüncü pazar endeksi Nasdaq Financial-100 Index‘idir. Bu endeks finans sektöründeki en büyük 100 şirketi içeren bir endekstir. Bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finansal kuruluşlar bu endekste yer alır. Dördüncü ve son pazar endeksi ise Nasdaq Technology Index‘idir. Bu endeks, teknoloji sektöründeki şirketleri içeren bir endekstir. Nasdaq Technology Index’i teknoloji şirketlerinin performansını takip etmek için kullanılır.

Nasdaq’ın Performansı

Nasdaq’ın performansı, şirketlerin hisse senedi performanslarına bağlı olarak değişir. Nasdaq endeksleri genellikle teknoloji şirketlerini içerdiği için, teknoloji sektöründeki gelişmeler ve haberler genellikle Nasdaq’ın performansını etkilemektedir. Özellikle büyüme potansiyeline sahip şirketlerin hisselerindeki fiyat hareketleri, Nasdaq’ın genel performansını etkilemektedir. Ancak, Nasdaq borsası genellikle yüksek riskli yatırımları temsil eder ve kısa vadeli sert fiyat hareketlerine karşı dikkatli olunması gereken bir piyasadır. Dolayısıyla, Nasdaq’ın performansı yatırımcıların risk iştahına ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Tüm bunların yanı sıra Nasdaq endekslerinin performansını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında başı şirket bilançoları ve temel veriler çekmektedir. Şirketlerin karlılık, büyüme, satış gelirleri, kar marjı gibi finansal performans göstergeleri, borsa endekslerinin fiyatlarını etkileyen temel faktörlerdir. Şirketlerin açıkladığı bilanço ve gelir tabloları, piyasadaki beklentilere göre algılanır ve hisse senedi fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir.

Ekonomik veriler, borsa endekslerinin fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. İstihdam verileri, büyüme oranları, enflasyon oranları, faiz oranları, tüketici güven endeksleri gibi ekonomik göstergeler, genel ekonomik durumu ve şirketlerin performansını yansıtabilir. Olumlu ekonomik veriler, genellikle borsa endekslerinin yükselmesine neden olurken, olumsuz veriler düşüşlere yol açabilir. Jeopolitik olaylar, savaşlar, terör saldırıları, siyasi belirsizlikler ve diğer küresel olaylar, Nasdaq endekslerinde volatiliteye neden olabilir. Bu tür olaylar, piyasadaki risk iştahını etkileyebilir ve yatırımcıların güvenli limanlara yönelmelerine sebep olabilir.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası ve faiz oranları, Nasdaq endekslerini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Faizin artırılması, genellikle hisse senedi piyasalarında düşüşlere yol açarken, faizin düşürülmesi hisse senedi piyasalarını destekler. Şirketlerle ilgili haberler, duyurular, satın almalar, birleşmeler, ürün lansmanları, CEO değişiklikleri gibi olaylar da Nasdaq endekslerini etkileyebilmektedir. Olumlu şirket haberleri genellikle endeksleri yükseltirken, olumsuz haberler düşüşlere neden olur.