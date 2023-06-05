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Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan Binance’in SEC tarafından dava edildiği haberi piyasayı altüst etti. Bitcoin’de yaşanan düşüşün yanı sıra bazı altcoin’ler neredeyse varlıklarının %20’sini kaybettiler.

Bitcoin Ve Altcoin’lerde Sert Düşüş

Ortaya çıkan dava haberinin ardından Bitcoin sert bir düşüşle neredeyse 27.000 dolar seviyesinden bir anda 25.500 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu fiyat gerilemesi kripto paralar üzerinde düzenleyici otoritelerin ne kadar büyük bir korku saldığının da bir kez daha gözler önüne serdi. 25.500 dolar seviyesinin ardından Bitcoin fiyatı bir miktar toparlandı ve 26.000 dolar seviyesinin yakınlarına kadar gelerek 25.800-25.900 dolar fiyatları arasında işlem görmeye başladı.

Bunun yanı sıra bazı altcoin’ler ise fiyatlarının dakikalar içerisinde %20’sini kaybederek yatırımcılarını şoka uğrattılar. Listenin başını hali hazırda kripto para dünyasının en büyük hayal kırıklarından birisi belki de ilki olan LUNA ve onun yanında USTC çekti. İki kripto para da %21 oranında düşüş yaşadılar ve günün en çok kaybedeni oldular. Bunun yanı sıra yatırımcısını yakın zamanda fazlasıyla sevindiren SUI ise %19’un üzerinde sert bir düşüş yaşadı ve bir çok yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı.

Liste içerisinde bulunan ve %20’ye yakın kayıp yaşayan altcoin’lere baktığımızda ID, COMBO, KDA yatırımcıların yakından takip ettiği altcoin’ler olarak dikkat çekti.

Son olarak belki de yatırımcıların en çok dikkatini çeken altcoin listenin bir miktar aşağılarında olmasına rağmen PEPE oldu. Pepe fiyatı %18.70’lik bir düşüşle 0.00000100 dolar seviyesine geriledi ve güzel günlerini hızlı bir biçimde unutturdu.

Binance-SEC Davası Son Durum

Geçtiğimiz dakikalarda piyasanın sert düşüşüne sebep olan dava haberinin ardından Binance tarafı bir açıklama yayınladı ve sert sözlerle mücadele edeceklerini açıkladı. SEC tarafını, ortaya koydukları tüm yapıcı davranışlara rağmen borsayı ve kripto para dünyasını zor durumda bırakmakla suçlayan Binance yetkilileri, bu durum özelinde SEC’in elinin çok kısıtlı olacağına vurgu yaptı.

Kripto para dünyasının önde gelen isimleri ise konuya farklı bir bakış açısı getirerek XRP davasına vurgu yaptı. SEC’in bu davranışını Ripple davasında alınabilecek olası bir olumsuz sonuca hazırlık olarak yorumlayan uzman isimler düzenleyici kurumun elini güçlü tutma isteğine dikkat çektiler.