Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Binance Haberi Sonrası Dakikalar İçerisinde Eridiler! Bakın Hangi Altcoin’ler Uçurumun Kenarına Geldi!

Binance Haberi Sonrası Dakikalar İçerisinde Eridiler! Bakın Hangi Altcoin’ler Uçurumun Kenarına Geldi!

Özet

  • Binance-SEC dava haberinin ardından Bitcoin sert düşüş yaşadı.
  • Bazı altcoin'ler, %20'ye varan kayıplarla yatırımcıları şaşırttı.
  • Binance, SEC'e karşı sert bir şekilde mücadele edeceğini açıkladı.
20:15
5 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan Binance’in SEC tarafından dava edildiği haberi piyasayı altüst etti. Bitcoin’de yaşanan düşüşün yanı sıra bazı altcoin’ler neredeyse varlıklarının %20’sini kaybettiler.

Bitcoin Ve Altcoin’lerde Sert Düşüş

Ortaya çıkan dava haberinin ardından Bitcoin sert bir düşüşle neredeyse 27.000 dolar seviyesinden bir anda 25.500 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu fiyat gerilemesi kripto paralar üzerinde düzenleyici otoritelerin ne kadar büyük bir korku saldığının da bir kez daha gözler önüne serdi. 25.500 dolar seviyesinin ardından Bitcoin fiyatı bir miktar toparlandı ve 26.000 dolar seviyesinin yakınlarına kadar gelerek 25.800-25.900 dolar fiyatları arasında işlem görmeye başladı.

Bunun yanı sıra bazı altcoin’ler ise fiyatlarının dakikalar içerisinde %20’sini kaybederek yatırımcılarını şoka uğrattılar. Listenin başını hali hazırda kripto para dünyasının en büyük hayal kırıklarından birisi belki de ilki olan LUNA ve onun yanında USTC çekti. İki kripto para da %21 oranında düşüş yaşadılar ve günün en çok kaybedeni oldular. Bunun yanı sıra yatırımcısını yakın zamanda fazlasıyla sevindiren SUI ise %19’un üzerinde sert bir düşüş yaşadı ve bir çok yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı.

Liste içerisinde bulunan ve %20’ye yakın kayıp yaşayan altcoin’lere baktığımızda ID, COMBO, KDA yatırımcıların yakından takip ettiği altcoin’ler olarak dikkat çekti.

Son olarak belki de yatırımcıların en çok dikkatini çeken altcoin listenin bir miktar aşağılarında olmasına rağmen PEPE oldu. Pepe fiyatı %18.70’lik bir düşüşle 0.00000100 dolar seviyesine geriledi ve güzel günlerini hızlı bir biçimde unutturdu.

Binance-SEC Davası Son Durum

Geçtiğimiz dakikalarda piyasanın sert düşüşüne sebep olan dava haberinin ardından Binance tarafı bir açıklama yayınladı ve sert sözlerle mücadele edeceklerini açıkladı. SEC tarafını, ortaya koydukları tüm yapıcı davranışlara rağmen borsayı ve kripto para dünyasını zor durumda bırakmakla suçlayan Binance yetkilileri, bu durum özelinde SEC’in elinin çok kısıtlı olacağına vurgu yaptı.

Kripto para dünyasının önde gelen isimleri ise konuya farklı bir bakış açısı getirerek XRP davasına vurgu yaptı. SEC’in bu davranışını Ripple davasında alınabilecek olası bir olumsuz sonuca hazırlık olarak yorumlayan uzman isimler düzenleyici kurumun elini güçlü tutma isteğine dikkat çektiler.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Emtia Nedir? Emtia Çeşitleri
Emtia Nedir? Emtia Çeşitleri
S&P 500 Nedir? SP500 Hisseleri ve Bilmeniz Gerekenler
S&P 500 Nedir? SP500 Hisseleri ve Bilmeniz Gerekenler
Dow Jones Endeksi Nedir?
Dow Jones Endeksi Nedir?
FOMC Nedir?
FOMC Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
İlgili Yazılar
Binance Davasındaki Detay! Jack Dorsey Ne Yapmaya Çalışıyor?
Binance Davasındaki Detay! Jack Dorsey Ne Yapmaya Çalışıyor?
136 Sayfanın Özeti! Binance Davasında Dikkat Çeken Önemli Detaylar! SEC Ne İstiyor?
136 Sayfanın Özeti! Binance Davasında Dikkat Çeken Önemli Detaylar! SEC Ne İstiyor?
İyi Haber! Binance Davası Sonrası Kripto Paralar!
İyi Haber! Binance Davası Sonrası Kripto Paralar!
Binance Kripto Para Borsasına Açılan Dava Sonrası Bu Altcoin Yeşillendi: Herkes Bu Altcoine Koşuyor!
Binance Kripto Para Borsasına Açılan Dava Sonrası Bu Altcoin Yeşillendi: Herkes Bu Altcoine Koşuyor!
Kaç Dolardan Alınır? BTC, BNB, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS ve COTI Düşüyor!
Kaç Dolardan Alınır? BTC, BNB, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS ve COTI Düşüyor!
En Kötüsü Oldu! BNB, BUSD, SOL, ADA Dahil Çok Sayıda Altcoin’e SEC Darbesi!
En Kötüsü Oldu! BNB, BUSD, SOL, ADA Dahil Çok Sayıda Altcoin’e SEC Darbesi!
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Son Dakika! Binance Borsasına Dava Açıldı! Kripto Paralar Ne Olacak? Bitcoin Düşüyor!
Son Dakika! Binance Borsasına Dava Açıldı! Kripto Paralar Ne Olacak? Bitcoin Düşüyor!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023