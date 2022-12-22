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1inch Network (1INCH), 2022’nin en iyi 6 Optimism dApp’leri (merkeziyetsiz uygulamalar) listesine girdiği için bir kez daha ilgi odağı oldu. Söz konusu merkeziyetsiz uygulamaların sıralanmasında gerçekleştirilen işlem sayısı ve elde edilen işlem ücretleri referans alındığının altını çizelim. 1INCH, listelerde öne çıkıyor, bazı olumlu veri akışı söz konusu olsa da yatırımcıların tehlikeye işaret eden bazı veriler için tetikte olmaları gerekiyor.

1INCH İçin Olumlu Veriler

1INCH‘e olan yüksek yatırımcı ilgisinin temelinde ayrıca tokenomiks ve teşvik edilmiş staking’in tamamen elden geçirilmesi için sunulan büyük bir teklifin geçtiğimiz günlerde yayına girmesi de yer alıyor. Bu, beraberinde birkaç yeni özellik getirdiği için iyimser bir duyuru oldu. Örneğin, kullanıcılar Staking Pod sistemi ile kullanıcılar st1INCH token’larını almak için 1INCH token’larını bir staking sözleşmesinde kilitleyebilecekler.

Kilitleme süresi ne kadar uzun olursa, kullanıcı o kadar fazla st1INCH token’ı alacak. Stake edenler, st1INCH token’larını 1inch DAO yönetimi için kullanabilecekken, 1inch DAO bu token bakiyelerini ödül dağıtımı için kullanabilecek.

İyi haber şu ki, bundan kısa bir süre sonra 1INCH de son 24 saat içinde Avalanche ekosisteminde en çok değer kazananlarından biri oldu. 1INCH, Avalanche ekosisteminde en çok kazanan projelerden biri olmasına rağmen haftalık fiyat hareketi bu gelişmeye eşlik edemedi. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, 1INCH fiyatı geçen hafta yaklaşık yüzde 10 düştü. Ayrıca, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,52 yükselişle 0,40 doların hemen üzerinde işlem görüyor.

CryptoQuant’ın verilerine göre, 1INCH’in borsalardan olan net akışı son yedi güne kıyasla yükseldi. Bu durum, daha yüksek satış baskısına işaret ettiği için düşüş sinyali olarak değerlendirilebilir. Toplam işlem sayısında da bir düşüş kaydedildi ve bu ağdaki kullanıcı sayısının azaldığını gösteriyor. Bunun dışında, ağın olumlu duyarlılığı geçen hafta arttığı için veriler 1INCH için olumlu görünüyordu. Ayrıca, 1INCH’in Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değer (MVRV) Oranı da hafif bir artış kaydetti. Ağın geliştirme aktivitesi ve Binance fonlama oranı da son günlerde yükselerek yatırımcılara umut verdi.

1INCH İçin Tehlikeye İşaret Eden Veriler

Çoğu metriğin aksine, 1INCH’in günlük grafiği piyasayı ayıların kontrol ettiğini gösteriyor. 1INCH’in Chaikin Para Akışı (CMF) ve Bakiye Hacmi (OBV) oldukça düşük ve bu avantajın ayılarda olduğunu gösteriyor.

Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi de benzer bir hikaye anlatıyor. 20 günlük EMA, 55 günlük EMA’nın altında duruyor. Bununla birlikte, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) da yükseliş trendi olasılığına işaret ettiği için çok ihtiyaç duyulan rahatlamayı sağladı. Böylece, bu durum 1INCH’in önümüzdeki günlerde değerini artırmasına yardımcı olabilir.