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“Tükeniyorlar” Diyen Analist Kendinden Çok Emin: Bitcoin’de O Evreye Giriliyor!

Kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin'in (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) yaklaşık yüzde 75 düşmesinin ardından ayıların tükenme sinyalleri verdiğini, yavaş yavaş o evreye girildiğini söyledi.
14:45
22 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) yaklaşık yüzde 75 düşmesinin ardından ayıların tükenme sinyalleri verdiğini iddia etti.

“Bitcoin’de O Evreye Giriliyor”

Kripto para analisti Benjamin Cowen, 775 binden fazla YouTube abonesine, kar ve zarar oranındaki BTC arzını referans alarak, piyasa değerine göre en büyük kripto paranın fiyatı düşmeye devam ettikçe ayıların ivme kaybettiğini öne sürdü. Analist, “Burada açıkça ayıların ivme kaybettiğini görebilirsiniz… Yani her yeni düşüşte, ilk büyük düşüşte olduğu gib ayıların oldukça yüksek ivmeye sahipti. İkincisinde, hala iyi bir ivme vardı. Üçüncüsünde biraz ivme vardı. Dördüncüsünde ivmenin gerçekten düşmeye başladığı görüldü. Yani ayı piyasasının derinliklerine indikçe ayılar yavaş yavaş ivme kaybediyor.” ifadelerini kullandı.

Cowen, ayıların ivme kaybetmesinin ardından gelen şeyin, yükseliş döngüsü başlamadan önceki konsolidasyon aşaması olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bu ilk ayak düşüşleri, büyük bir ivme. Aşağı indikçe ivme kaybediyorlar ve sonunda boğalar ayıları dengeliyor, o uzun konsolidasyon aşamasına giriyoruz… Ardından bir sonraki döngü için harekete geçiyoruz.

“Önceki Ayı Piyasalarında Çok da Farklı Değil”

Analiste göre, mevcut ayı piyasası, çeşitli şirketleri iflası ve kötüleşen makro ortam da dahil olmak üzere kripto para endüstrisinin 2022’de karşılaştığı benzersiz zorluklara rağmen önceki ayı piyasalarını yansıtıyor:

Kripto para piyasasının bu yıl gördüğü her şeye rağmen, sadece Celsius, FTX ve Terra (LUNA) ve tüm bu şeyler ve daha yakın zamanda BlockFi ve bugün devam eden tüm FUD (korku, belirsizlik ve şüphe) gibi şeylerle değil, potansiyel olarak yaklaşan bir resesyona rağmen, tüm bunlara rağmen, şu ana kadar bu, her bir ayı piyasasında gördüğümüzden çok da farklı değil.

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