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Dikkat! Yeni Tarih Verildi! 3 Uzmandan Aykırı Bitcoin Tahmini Geldi!

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezerken, iyimser tablo çizen isimler teorilerini ve gerekçelerini paylaşmaya devam ediyor. 
15:10
22 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezerken, iyimser tablo çizen isimler teorilerini ve gerekçelerini paylaşmaya devam ediyor.

CredibleCrypto: 19.000 Dolar Gelecek!

Kripto para piyasası, Kasım’da büyük darbe alırken, sektördeki belirsizlik devam ediyor. ABD’den gelen baskı ve kripto karşıtı sesler de piyasayı etkiliyor. FTX krizinde yargılama süreci merakla beklenirken, diğer merkezi borsalara yönelik iddialar da gündemden düşmüyor. Bitcoin ise tekrar toparlanma arayışı içerisinde. Bitcoin fiyatı, Kasım ayından bu yana 16.500 dolar ila 17.000 dolar aralığında yatay hareket ediyor. Bitcoin, 18.000 doları geçtikten sonra tekrar ivme kaybetmişti. Bazı analistler, Bitcoin fiyatının Noel döneminde artış kaydedebileceğini iddia ediyor. Ancak, uzmanlar geçmişte yaşanan Noel Baba rallilerinin bu yıl gerçekleşmesinin zor olduğunu dile getiriyor. Mevcut karamsarlığa rağmen, hala bazı isimler  2023’te büyük bir yükseliş rallisine ve BTC fiyatının 100.000 dolara ulaşacağına inanıyor. Bitcoin, an itibariyle 16.84o dolardan işlem görüyor. 24 saatlik en düşük ve en yüksek seviyeleri sırasıyla 16.755 dolar ve 16.895 dolar. BTC fiyatı, son 24 saatte sadece %1 arttı.

Önde gelen analistlerden CredibleCrypto, bugün attığı bir tweet’te, Bitcoin fiyatının 2022 sona ermeden önce 17.000 doların üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor. Uzman, Bitcoin’in 16.300 ve 16.500 dolar aralığını tuttuğunu ve BTC hakimiyetinin yükselmeye başladığını ifade ediyor. Analiste göre, Bitcoin fiyatı 17.000 doların üzerine çıkacak. Bununla birlikte, Bitcoin’de rallinin devam etmesi için bu kritik seviyeleri tutması gerekiyor. CredibleCrypto daha önce Bitcoin için iki senaryo paylaşmıştı ve yeniden 16.500 doları destek seviyesi olarak işaretlemişti. Uzman Bitcoin’in 19.000 doların üzerine çıkması konusunda iyimserliğini sürdürüyor.

100.000 Dolar İçin Yeni Tarih!

Stratejist ayrıca, BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes ile Bitcoin fiyatının 2023 sonunda veya 2024 başında 100.000 dolara ulaşabileceği konusunda hemfikir. Uzmanlar, Federal Rezerv‘in daha az şahin bir duruş sergileyeceğini belirtirken 2023’ün borsa ve kripto para piyasası için daha iyi bir yıl olacağına inanıyor. Serbest yatırım fonu Zulauf Consulting’den Felix Zulauf ve Arthur Hayes, 2023’ün ortalarında, muhtemelen Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşecek büyük rallilerinin döngüyü tersine çevirebileceğini söyledi.

 Uzmanlara göre, mevcut ayı piyasasında önce büyük satışlar gören teknoloji hisseleri  toparlanacak. Zulauf, ekonomi kötüleştikçe likiditenin ekleneceğini söyledi. Hayes, kurumsal yatırımın yeniden piyasaya geleceğine işaret ederek Bitcoin‘in 2023’ün sonlarında 100.000 doları göreceğini iddia ediyor. Ancak, her şey Fed’in bir sonraki adımına bağlı.

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