Blockchain teknoloji şirketi Ripple'ın ihraç ettiği XRP için ünlü algoritma konuştu. Algoritma, XRP fiyatının 1 Ocak 2023'de o seviyede olacağını bildirdi.

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2023 yaklaşırken yatırımcılar, tüm herkesin duyduğu SEC ile Ripple arasındaki davanın merkezinde yer alan XRP de dahil olmak üzere yatırım yaptıkları kripto paraların fiyatını tahmin etmeye çalışmak için çeşitli göstergeleri yakından takip ediyor.

XRP, 1 Ocak 2023 Ne Kadar Olacak?

Kripto veri platformu PricePredictions’taki makine öğrenimi algoritmasında 22 Aralık’ta alınan veriler XRP fiyatının 1 Ocak 2023 tarihinde 0,337826 dolar olacağını gösteriyor. Göreceli güç endeksi (RSI), bollinger bantları (BB), hareketli ortalamalar (MA), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) ve diğerleri gibi çeşitli teknik analiz (TA) göstergelerini kapsayan platform yazım sırasında yılın ilk gününde XRP fiyatında yüzde 2,81’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Fiyata ilişkin düşüş öngörülerinin yanında veriler, balina seviyesi XRP cüzdanlarının sayısının bin 617 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) çıktığını gösteriyor. Yine veriler, altcoin’in son fiyat düzeltmesinden yararlanarak birikim yaptıklarına ve söz konusu cüzdanlarda tutulan arz yüzdesini yüzde 7,23 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardıklarını yansıtıyor.

Yatırımcılar SEC’in Ripple’a Açtığı Davanın Sonucunu Bekliyor

Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Blockchain şirketi ve XRP’nin ihraççısı Ripple‘a karşı yürüttüğü yasal savaşta sona gelindiği, XRP fiyatı üzerinde derin bir etkisi olması beklenen kararının yakında açıklanması beklenmiş durumda. Kararın altcoin’in fiyata olumlu ya da olumsuz olmak üzere kesin bir etkisi olacağı değerlendiriliyor.

Bununla ilgili olarak, Cardano (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, XRP topluluğundan davayla ilgili duruşu ve gerçek çıkmayan 15 Aralık’ta sonuçlanacağı iddiası üzerine tepki aldıktan sonra artık Ripple veya XRP hakkında artık konuşmayacağını açıkladı.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC başkanına dönük yaptığı bir açıklamada “Başkan Gensler’in SEC’in yaptırım eylemini ‘devriye gezen polis’ olarak lanse etmesini, ancak (…) SBF ile birçok kez bir araya gelmesini, ancak iddia edilen dolandırıcılığın nihayet ortaya çıktığında tamamen düz ayak yakalanmasını gülünç ve açıkçası utanç verici” ifadelerini kullanmıştı.

Aynı zamanda, Ethereum (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin, Ripple tarafından ihraç edilen XRP’nin “hala tamamen merkezi” olduğuna dikkat çekmiş, bu çıkışa yanıt veren Ripple’ın baş teknoloji sorumlusu David Schwartz, Buterin’i şirkete olan Ripple ile XRP arasındaki farkı anlamamakla eleştirmişti.