Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) 2022’de bekleneni veremezken, uzmanlar 2023’te neler yaşanabileceğine dair görüşlerini açıklıyor.

Uzmanlar Hemfikir: Ethereum..!

Uzmanlara göre 2022’deki felaketlere rağmen, Ethereum’un Merge güncellemesi piyasaya damga vuran en önemli gelişme oldu. Deflasyonist bir ekosisteme dönüşen ETH’de uzun vadede iyimserlik devam ediyor. Bloomberg stratejistleri, ETH’nin 2023’te Bitcoin’i gölgede bırakacağına inanıyor. Sektörde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Bitcoin ve Ethereum rekabeti oldu. Bloomberg’deki stratejistler, ayı piyasasına rağmen Ethereum fiyatının Bitcoin’e karşı tutarlı bir şekilde arttığını belirtti. Bloomberg Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, Ethereum’un Bitcoin’in en güçlü rakibi olduğuna inanıyor. Ethereum/Bitcoin oranı 0,08, bu da Nasdaq 100 endeksinin %20 daha yüksek olduğu Mayıs 2021 ile neredeyse aynı. Ethereum’un yıllık volatilitesi, Bitcoin’in yaklaşık 1,3 katı. İlginç bir şekilde, borsalardaki ETH miktarı 2022 boyunca düştükçe Ethereum üzerindeki satış baskısı azaldı. CryptoQuant’tan alınan verilere göre, borsalardaki ETH miktarı son zamanlarda dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ethereum ağındaki balinalar da, Kasım ayıında büyük oranda Ethereum alımları yaptı. CryptoQuant’tan alınan verilere göre, 100 ila 100.000 ETH tutan önemli Ethereum balina adresleri, Kasım’da üç hafta içinde toplam arzın %2’sini topladı. ETH ekositemindeki devasa artış da dikkat çekiyor. Son iki ayda, ETH katman-1 ve katman-2 birlikte 152 milyon işlem gerçekleştirdi ve bunların %58’ini katman-2 çözümleri Arbitrum, Optimism ve diğerleri oluşturdu. Analistler, Ethereum fiyat trendini değerlendirdi ve ETH‘de yükseliş eğilimi öngörüyor. ETH an itibariyle 1.212 dolardan işlem görüyor. FXStreet analistleri ETH’nin 1.286 dolar hedefine ulaşma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Phoenix_Ash3s de ETH’de bir ralli öngörüyor. Uzman, ETH’nin 1.238 dolar ve 1.270 dolarda daha yüksek geçiş dirençlerine tırmanabileceğine inanıyor.

Bitcoin’de Karamsarlık Hakim!

Bitcoin’in olağanüstü bir şekilde düştüğü 2017’nin aksine, bu sefer hızlı bir toparlanma öngören çok az analist var. Kripto para karşıtları, şimdiden festival havasında. Birçok eleştirmen ‘Ben Demiştim’ havasında. Avrupa Merkez Bankası, Bitcoin karşıtı söylemlerini artırdı. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar, kripto para borsalarına ve şirketlerine olan güvenlerini kaybederken, SEC Başkanı Gary Gensler ve bazı senatörler sektörü hedef almaya devam ediyor.