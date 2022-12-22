Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?

NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?

NFT dünyası her gün yeni olaylara sahne oluyor. Son olarak dünyaca ünlü Pokemon'larla ilgili yeni bir durum ortaya çıkmış gibi görünüyor.
17:30
22 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

The Pokemon Company International, NFT tabanlı yeni bir Pokemon mobil oyununun tanıtımı nedeniyle Pokemon Pty Ltd’ye dava açıyor. Pokemon Pty Ltd, Kotiota Studios adı altında bir web sitesi kuran ve reklamını yapan Avustralyalı bir işletme. Bununla birlikte, PokeWorld adlı bir kripto para biriminin de oyuna dahil edildiği iddia etti.

The Pokemon Company International (TPCI) Çarşamba günü federal mahkemede Parramatta merkezli geliştiriciler Kotiota’nın yazılımlarında video oyunları, filmler ve televizyondan tanınmış karakterleri kullanmasını yasaklayan bir dizi emri onaylattı. Bununla birlikte, Pokémon adını taşıyan değiştirilemez token’ları piyasaya sürecek ve şirketin TPCI ile bir bağlantısı olduğunu iddia edecek.

The Pokemon Company Endişeli

PokeWorld web sitesine hala erişim var. Pokemon Pty Ltd’nin oyunu başlatmasını ve fikri mülkiyetlerini kullanan herhangi bir NFT satmasını önlemek için adımlar atılıyor. The Pokemon Company International, mahkemeden Pokemon Pty Ltd’nin ticari markalarını web sitesinde ve sosyal medyada kullanmasını yasaklayacak bir karar almasını istedi.

TPCI, Kotiota’nın en son Pokemon oyunları olan Pokemon Violet ve Pokemon Scarlet üzerinde çalışmadığını belirtti. Ancak, Kotiota kendi web sitesinde bu oyunlar üzerinde çalıştığını iddia etmişti.

1999 Pikachu And Ash In The Animated Movie “Pokemon:The First Movie.” (Photo By Getty Images)

Kasım ayında TPCI, Kotiota’nın CEO’su Xiaoyan Liu’nun kaydettiği PokeWorld adlı bir web sitesinden haberdar oldu. Web sitesi, Ocak 2019’da NFT’lerin ve kripto para birimine dayalı bir oyunun piyasaya sürülmesine yönelik planları kamuoyuna duyurdu.

TPCI özellikle NFT’lerin tanıtımı konusunda endişeliydi. Dosyalanan belgelere göre, TPCI ve Nintendo NFT pazarına katılmamaya kasıtlı olarak karar vermişti.

Pokemon Hakları TPCI’ye Ait

TPCI, Kotiota’nın Pokemon’u kullanmasını ilk kez engellemeye çalıştığında, Kotiota’nın Parramatta’daki ofislerinin yerini tespit etmesi için bir siber güvenlik şirketi görevlendirmişti. Ancak şirket binada kimsenin yerini tespit edemedi.

Pokemon’un hakları diğer şirkete değil The Pokemon Company International’a aitti. Bu noktada, Pokemon Pty Ltd’nin oyun tanıtımı da dahil olmak üzere tüm faaliyetlerini durdurması gerekiyor. Mahkeme, TPCI’nin zorlayıcı bir davası olduğunu iddia ediyor ve masrafları veya zararları tartışmadan önce daha fazla ayrıntı talep ediyor. Cevap vermezlerse daha fazla yasal işlem başlatılabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022