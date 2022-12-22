NFT dünyası her gün yeni olaylara sahne oluyor. Son olarak dünyaca ünlü Pokemon'larla ilgili yeni bir durum ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

The Pokemon Company International, NFT tabanlı yeni bir Pokemon mobil oyununun tanıtımı nedeniyle Pokemon Pty Ltd’ye dava açıyor. Pokemon Pty Ltd, Kotiota Studios adı altında bir web sitesi kuran ve reklamını yapan Avustralyalı bir işletme. Bununla birlikte, PokeWorld adlı bir kripto para biriminin de oyuna dahil edildiği iddia etti.

The Pokemon Company International (TPCI) Çarşamba günü federal mahkemede Parramatta merkezli geliştiriciler Kotiota’nın yazılımlarında video oyunları, filmler ve televizyondan tanınmış karakterleri kullanmasını yasaklayan bir dizi emri onaylattı. Bununla birlikte, Pokémon adını taşıyan değiştirilemez token’ları piyasaya sürecek ve şirketin TPCI ile bir bağlantısı olduğunu iddia edecek.

The Pokemon Company Endişeli

PokeWorld web sitesine hala erişim var. Pokemon Pty Ltd’nin oyunu başlatmasını ve fikri mülkiyetlerini kullanan herhangi bir NFT satmasını önlemek için adımlar atılıyor. The Pokemon Company International, mahkemeden Pokemon Pty Ltd’nin ticari markalarını web sitesinde ve sosyal medyada kullanmasını yasaklayacak bir karar almasını istedi.

TPCI, Kotiota’nın en son Pokemon oyunları olan Pokemon Violet ve Pokemon Scarlet üzerinde çalışmadığını belirtti. Ancak, Kotiota kendi web sitesinde bu oyunlar üzerinde çalıştığını iddia etmişti.

Kasım ayında TPCI, Kotiota’nın CEO’su Xiaoyan Liu’nun kaydettiği PokeWorld adlı bir web sitesinden haberdar oldu. Web sitesi, Ocak 2019’da NFT’lerin ve kripto para birimine dayalı bir oyunun piyasaya sürülmesine yönelik planları kamuoyuna duyurdu.

TPCI özellikle NFT’lerin tanıtımı konusunda endişeliydi. Dosyalanan belgelere göre, TPCI ve Nintendo NFT pazarına katılmamaya kasıtlı olarak karar vermişti.

Pokemon Hakları TPCI’ye Ait

TPCI, Kotiota’nın Pokemon’u kullanmasını ilk kez engellemeye çalıştığında, Kotiota’nın Parramatta’daki ofislerinin yerini tespit etmesi için bir siber güvenlik şirketi görevlendirmişti. Ancak şirket binada kimsenin yerini tespit edemedi.

Pokemon’un hakları diğer şirkete değil The Pokemon Company International’a aitti. Bu noktada, Pokemon Pty Ltd’nin oyun tanıtımı da dahil olmak üzere tüm faaliyetlerini durdurması gerekiyor. Mahkeme, TPCI’nin zorlayıcı bir davası olduğunu iddia ediyor ve masrafları veya zararları tartışmadan önce daha fazla ayrıntı talep ediyor. Cevap vermezlerse daha fazla yasal işlem başlatılabilir.