Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! 23 Altcoinin Fiyatları Çakılabilir! 2023 Yılında Arzları Zıplayacak!

Dikkat! 23 Altcoinin Fiyatları Çakılabilir! 2023 Yılında Arzları Zıplayacak!

HBAR, SAND ve XRP dahil 20'yi aşkın altcoin için 2023 alarmları çalıyor. Arz birçok altcoinde katlanacak fiyatları hızla düşebilir.
17:50
22 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önümüzdeki yıl kripto para piyasaları için oldukça hareketli geçecek. Yıl başlamadan bilmeniz gerekenler var. Yatırım yaptığınız kripto paranın token emisyonunu bilmek oldukça önemlidir. Yeni yılda ne kadar enflasyona sahip olacağını önceden bilmezseniz bu size ciddi kayıplar getirebilir. Eğer yatırım yaptığınız tokenin enflasyonu yüksekse ve yeterli yeni kullanıcı talebi gelmezse fiyatın hızla düştüğünü görebilirsiniz.

2023 Arzı Katlanacak Altcoinler

Önümüzdeki yıl 23 kripto paranın arzı %20 oranında artacak ve 6 popüler altcoin ise %50’nin üzerinde arz artışı görecek. Bu oranlar mevcut dolaşımdaki arza göre hesaplanmaktadır. Arzı mevcut dolaşım miktarına göre en fazla artacak kripto para ise dYdX olacak. Önümüzdeki yıl planlı kilit açılışlarına göre popüler kripto paranın dolaşım arzı %251,52 oranında artacak. Yani şu an borsalarda, dolaşımda olanın en az 2,5 katı daha dYdX token dolaşıma girecek. Bunun ne kadarlık kısmının satışa yöneleceği bilinmez ancak eğer piyasa değeri katlanmazsa mevcut fiyatın %50 düşmemesi için herhangi bir sebep yok.

Enflasyon oranı yüksek olan ve dolaşımdaki arzı katlanacak diğer 22 altcoin ise şunlar;

  • GMT %128,5
  • IMX %72,58
  • MC %63
  • ApeCoin %60
  • 1inch %61,79
  • CAKE %41,29
  • ENS %31,27
  • CRV, AXS ve FXS yaklaşık %25
  • HBAR, SAND ve XRP yaklaşık %24
  • ALGO, AVAX, FLOW ve SCRT yaklaşık %23
  • COMP, NEAR, HNT ve SXP yaklaşık %20
  • RNDR %15,12
  • EGLD ve RVN %14-15

Özellikle dolaşım arzı %30’un üzerinde artacak altcoinler eğer daha büyük bir talep görmezse fiyatlarının en az yeni arz kadar düşmesi olasıdır.

8 Altcoinin Düşeceği Tarih

Önümüzdeki yıl 8 büyük kripto paranın kilit açılışları dikkat çekici olacak. Bu kilit açılışların tarihleri son derece önemli, bu tarihler yaklaştıkça ilgili altcoinlerde ciddi satışlar görülebilir. Aynı zamanda bu açığa satış fırsatı kovalayan yatırımcılar için de kolay bir fırsat olarak görülecektir. Fakat büyük kilit açılışı yapacak projeler yeni yatırımcıların talebini çekebilmek için çeşitli hamleler yapabilir. Örneğin dYdX yakın zamanda mainnet başlatacak ve muhtemelen kilit açılışlarını başlamasıyla aynı döneme denk gelecek.

Yukarıdaki görselde token miktarını ve kilitlerin açılacağı tarihleri görüyorsunuz. Bu kilit açılışların birçoğu yıl boyunca düzenli olarak devam edecektir. OP için daha fazla kilit açılışı olabilir bunun için OP oylamaları takip edilmeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Bir Zamanların Gözde Metaverse Altcoin’iydi! Fiyatta Yükseliş Artık Mümkün Mü?
Bir Zamanların Gözde Metaverse Altcoin’iydi! Fiyatta Yükseliş Artık Mümkün Mü?
Elon Musk Ve Dogecoin Bilmecesi: Twitter’ı Bırakırsa Dogecoin Fiyatı Etkilenir Mi?
Elon Musk Ve Dogecoin Bilmecesi: Twitter’ı Bırakırsa Dogecoin Fiyatı Etkilenir Mi?
Terra Classic Coin Şok Yorum! LUNC Dibi Buldu Mu?
Terra Classic Coin Şok Yorum! LUNC Dibi Buldu Mu?
Sonunda Geldi! Dünyaca Ünlü Botun Altcoin Sepeti Yayınlandı!
Sonunda Geldi! Dünyaca Ünlü Botun Altcoin Sepeti Yayınlandı!
Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) Ses Getirecek Gelişme! Ünlü İsimden Heyecanlandıran Tahmin!
Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) Ses Getirecek Gelişme! Ünlü İsimden Heyecanlandıran Tahmin!
Justin Sun Bombayı Patlattı: Kriptoları Tüm Dünyada Değiştirebilecek Yenilik Yolda!
Justin Sun Bombayı Patlattı: Kriptoları Tüm Dünyada Değiştirebilecek Yenilik Yolda!
Sıcak Gelişme! Binance’tan Bu Altcoin’ler İçin Kritik Duyuru: Delist Edilecek!
Sıcak Gelişme! Binance’tan Bu Altcoin’ler İçin Kritik Duyuru: Delist Edilecek!
Ünlü Algoritma Konuştu: XRP, 1 Ocak 2023 Tarihinde Bu Seviyede Olacak!
Ünlü Algoritma Konuştu: XRP, 1 Ocak 2023 Tarihinde Bu Seviyede Olacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022