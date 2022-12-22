HBAR, SAND ve XRP dahil 20'yi aşkın altcoin için 2023 alarmları çalıyor. Arz birçok altcoinde katlanacak fiyatları hızla düşebilir.

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Önümüzdeki yıl kripto para piyasaları için oldukça hareketli geçecek. Yıl başlamadan bilmeniz gerekenler var. Yatırım yaptığınız kripto paranın token emisyonunu bilmek oldukça önemlidir. Yeni yılda ne kadar enflasyona sahip olacağını önceden bilmezseniz bu size ciddi kayıplar getirebilir. Eğer yatırım yaptığınız tokenin enflasyonu yüksekse ve yeterli yeni kullanıcı talebi gelmezse fiyatın hızla düştüğünü görebilirsiniz.

2023 Arzı Katlanacak Altcoinler

Önümüzdeki yıl 23 kripto paranın arzı %20 oranında artacak ve 6 popüler altcoin ise %50’nin üzerinde arz artışı görecek. Bu oranlar mevcut dolaşımdaki arza göre hesaplanmaktadır. Arzı mevcut dolaşım miktarına göre en fazla artacak kripto para ise dYdX olacak. Önümüzdeki yıl planlı kilit açılışlarına göre popüler kripto paranın dolaşım arzı %251,52 oranında artacak. Yani şu an borsalarda, dolaşımda olanın en az 2,5 katı daha dYdX token dolaşıma girecek. Bunun ne kadarlık kısmının satışa yöneleceği bilinmez ancak eğer piyasa değeri katlanmazsa mevcut fiyatın %50 düşmemesi için herhangi bir sebep yok.

Enflasyon oranı yüksek olan ve dolaşımdaki arzı katlanacak diğer 22 altcoin ise şunlar;

GMT %128,5

IMX %72,58

MC %63

ApeCoin %60

1inch %61,79

CAKE %41,29

ENS %31,27

CRV, AXS ve FXS yaklaşık %25

HBAR, SAND ve XRP yaklaşık %24

ALGO, AVAX, FLOW ve SCRT yaklaşık %23

COMP, NEAR, HNT ve SXP yaklaşık %20

RNDR %15,12

EGLD ve RVN %14-15

Özellikle dolaşım arzı %30’un üzerinde artacak altcoinler eğer daha büyük bir talep görmezse fiyatlarının en az yeni arz kadar düşmesi olasıdır.

8 Altcoinin Düşeceği Tarih

Önümüzdeki yıl 8 büyük kripto paranın kilit açılışları dikkat çekici olacak. Bu kilit açılışların tarihleri son derece önemli, bu tarihler yaklaştıkça ilgili altcoinlerde ciddi satışlar görülebilir. Aynı zamanda bu açığa satış fırsatı kovalayan yatırımcılar için de kolay bir fırsat olarak görülecektir. Fakat büyük kilit açılışı yapacak projeler yeni yatırımcıların talebini çekebilmek için çeşitli hamleler yapabilir. Örneğin dYdX yakın zamanda mainnet başlatacak ve muhtemelen kilit açılışlarını başlamasıyla aynı döneme denk gelecek.

Yukarıdaki görselde token miktarını ve kilitlerin açılacağı tarihleri görüyorsunuz. Bu kilit açılışların birçoğu yıl boyunca düzenli olarak devam edecektir. OP için daha fazla kilit açılışı olabilir bunun için OP oylamaları takip edilmeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.