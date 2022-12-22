Bitcoin (BTC), kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte birlikte yatay bir seyir izlemeye devam ederken, ünlü analist "süper döngü" diyerek 2023, 2024, 2025 ve 2026'da olacakları özetledi.

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Bitcoin (BTC), kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte birlikte yatay bir seyir izlemeye devam ederken, trader’lar ve yatırımcılar bir sonraki yıl için yükseliş umudu olup olmadığını görmek amacıyla geçmişteki fiyat hareketlerini analiz ediyor.

Bitcoin’in Dört Yıllık Süper Döngüsü

Anonim kripto para analisti Moustache, Bitcoin’in geçmişteki fiyat hareketleri dikkate alarak en büyük kripto paranın tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştığı ve ardından bir ayı piyasası yılının geldiği bir model ortaya çıkardı.

Analist tarafından paylaşılan grafiğe göre, BTC, 2013’te ilk ATH’ını yapmış, ardından 2014’de ayı piyasasına girmişti. Aynı fiyat hareketi 2017/2018 ve 2021/2022’de de görülmüş. Moustache, bunun bir “süper döngü” değil “dört yıllık bir döngü” olduğuna dikkat çekti.

Eğer bu döngü devam edecek olursa bu, Bitcoin’in 2022 ayı piyasasını üç yıllık fiyat yükselişini takip edeceği, potansiyel olarak 2025’te zirve yapıp ardından yönünü aşağı çevirerek 2026’nın başka bir ayı piyasası yılı olacağı anlamına geliyor.

Yatırım Efsanesi Dile Geldi: Şaşırtıcı

Yatırım efsanesi Bill Miller, 22 Aralık’ta Barron’s’a verdiği röportajda bir bütün olarak kripto para piyasasının son günlerde gördüğü karşısında Bitcoin’in performansına şaşırdığını dile getirdi. Miller, ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) agresif para politikasında frene basması halinde en büyük kripto paranın muhtemelen daha iyi performans göstereceği öngörüsünde bulunarak şunları söyledi:

Kripto para borsası FTX‘in çöküşü göz önüne alındığında Bitcoin’in şu anki fiyatının yarısında olmamasına şaşırıyorum. İnsanlar kripto para piyasasından kaçtı, bu yüzden hala 17 bin dolarda duruyor olması oldukça dikkat çekici. Ancak enflasyon saldırıyor ve reel faiz hızla yükseliyor. Fed’in frene basacak olursa Bitcoin’in oldukça iyi bir performans göstermesini beklerdim.

Bloomberg Intelligence’ın emtia stratejisti Mike McGlone, yakın zaman önce Bitcoin’in muhtemelen “sıcak günler” göreceğini ve 2023’te rallisine devam edeceğini, küresel ekonomi olası bir düşüşe odaklanırken BTC‘nin dijital teminat haline gelmek için yükselirken finansal piyasalardan daha iyi performans gösterme şansına sahip olmasını beklediğini ifade etmişti.