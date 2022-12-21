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Bitcoin Tehlikeli Sularda! 5 Uzmandan Kritik Yorumlar Geldi! İşte En Gerçekçi Tablo!

Bitcoin (BTC) ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, önde gelen 5 analist kısa vadeli fiyat tahminlerini ve kritik seviyeleri paylaştı.
19:30
21 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, önde gelen 5 analist kısa vadeli fiyat tahminlerini ve kritik seviyeleri paylaştı.

Bitcoin, Bu Seviyeleri Geçmeli!

FTX‘in çöküşünden sonra başını kaldıramayacak gibi görünen kripto para piyasasında karamsarlık yayılıyor. Sektör yeni iflas haberleri ile sarsılırken, satış baskısı devam ediyor. Önde gelen madenci şirketlerinden Core Scientific bugün iflas başvurusunda bulundu. Uzmanlar, uzun bir süredir madencilerin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekiyorlardı. Ancak şirket borçlularına karşı yükümlülüklerini yerine getirirken Bitcoin madenciliğine devam etmeyi planladığını da duyurdu. ABD gibi büyük ekonomilerin gelecek yıl resesyona gireceğine dair göstergeler artarken, dünya çapındaki merkez bankalarının hamleleri, faiz artırma politikalarında kararlı kaldıkları için sektördeki kötü haberlerin damla damla artmasına katkıda bulunuyor.

Genel tabloya karamsarlık hakimken, analistler de BTC’ye yönelik tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Kimi stratejistler 10.000 dolarda ısrar ederken, bazıları ise BTC’nin 2023’te ivme kazanacağını iddia ediyor.  Eight ticaret şirketinin kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe, Twitter takipçilerine Bitcoin‘de yükselişin devam etmesi için için 16, 700 dolar seviyesinin tutulması gerektiğini belirtti. BTC’nin 17.000 doları geçmesini söyleyen analist böylesi bir durumda yeniden 17.700 doların gelebileceğini ifade etti. Diğer bir analist  Elizy ise 17.500 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti.  Kıdemli analist Crypto Tony de bu seviyeyi kırmızı çizgi olarak görüyor. Ünlü platform Game of Trades, S&P 500’ün yakından takip edilmesi gerektiğine işaret etti. Stratejist  Il Capo ise daha karamsar bir tablo çizidi ve BTC’nin düşmeye devam edeceğini iddia etti.  Bitcoin, an itibariyle 16.854 dolardan işlem görüyor.

Makroekonomik Ortam!

Düşük gelen enflasyon verilerinden sonra, Bitoin yeniden ivme kazanmıştı. Ancak, olumsuz makroekonomik durum kripto para piyasasını büyük oranda etkiliyor. Bu hafta birçok merkez bankası, aynı mesajı verdi. Başta Fed olmak üzere İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları yılın başlangıcının aniden temiz bir sayfa açıp her şeye yeniden başlayacağımız anlamına gelmediği uyarısında bulundu.

Önde gelen analistler, BTC‘nin makroekonomik şartlar nedeniyle düşmeye devam edebileceğini belirtti. Analiste göre, sektördeki iflaslar devam ederse, Bitcoin ivme kaybetmeye devam edebilir. Bu nedenle, kalıcı bir ralli için mevcut ortamın değişmesi gerekiyor.

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