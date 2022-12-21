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En popüler 3 kripto para ülkemizdeki yatırımcılardan da yoğun ilgi görüyor ve büyük harekete hazırlanıyorlar. Üçü için de yatırımcıların heyecanla beklediği gelişmeler var. Fiyata direkt etki etmesi beklenen bu gelişmelerden önceden haberdar olup buna göre pozisyon almak çoğu zaman kazançlıdır. Peki XRP, Ethereum ve AVAX için yatırımcıları neler bekliyor?

Ripple (XRP)

XRP cephesinde en kritik gelişme önümüzdeki yılın Mayıs ayına kadar bitmesi beklenen Ripple davasıdır. Ripple şirketi birkaç yıldır XRP ve Ripple’ın farklı şeyler olduğu görüşünü savunuyor ve menkul kıymet davasından zaferle ayrılmak için iddiasını destekleyen amicus özetlerini topladı. Coinbase dahil 8 amicus özeti Ripple davasında teknoloji şirketini SEC’e karşı savunmak için sunuldu. Bundan sonraki süreçte yatırımcılar artık davanın neticelenmesini bekliyor. Ripple davayı kaybetse bile SEC’e kayıtsız menkul kıymet ihraç ettiği için milyonlarca dolar ceza ödemeye hazır.

Tüm bunlar olurken XRP’nin oldukça güçlü bir düşmanı sesini yükseltmeye başladı. Vitalik Buterin son katıldığı yayında XRP’nin Ripple ile aynı şey olduğunu söyledi ve onlardan özür beklediğini açıkladı. Ripple, devam eden davada kendini savunmak için bir dönem BTC ve ETH’nin Çin tarafından kontrol edildiği gibi bir saçma iddiayı ortaya atmıştı. Bu iki kripto paranın “emtia” olarak sınıflandırılmasının ayrımcılık olduğunun da altını çizdi. Ripple yönetimi, XRP’yi ilk ICO sürecindeki gibi sahiplenmiyor ve onu dışlıyor. Bu durum da bundan sonraki süreçte Ripple şirketinin yaptığı anlaşmaların XRP fiyatını pozitif etkileyemeyeceği endişelerini doğuruyor.

Dört saatlik grafikte RSI nötr bölgede ve XRP fiyatı 0,343 dolardan alıcı buluyor. Davanın orta vadede sonuçlanacak olması XRP fiyatını ADA Coin’in önüne taşıdı. Eğer 0,34468 dolar seviyesi geri kazanılamazsa XRP yeniden 0,31212 dolara kadar düşebilir.

Ethereum ve AVAX

Altcoinlerin kralı olan ETH ise yazı hazırlandığı sırada 1.213 dolardan alıcı buluyordu. RSI nötr bölgede ve fiyat 30 günlük hareketli ortalamaların üzerinde alıcı buluyor. ETH fiyatı 1.230 ve 1.305 dolar seviyelerini geri kazanamazsa 1.108 ve 1.032 dolar destek bölgelerine kadar sert biçimde düşebilir. Mart ayında ETH 2.0 sözleşmesinde kilidi açılacak 15 milyon ETH ise yatırımcıları korkutan en büyük şey. Önümüzdeki yıl yaşanacak muhtemel resesyona bu kilit açılışları da eklendiğinde ETH fiyatının diğer altcoinlerle birlikte büyük kayıplar yaşadığını görebiliriz. Sadık ETH yatırımcılarını motive eden tek şey son çeyrekte ETH enflasyonunun sıfıra düşmesidir. Merge sonrası dolaşıma sadece 1000 yeni ETH girdi eğer Merge olmaydı bugün fazladan 1,1 milyon ETH’nin dolaşıma eklendiğini görecektik.

Emin Gün Sirer tarafından başlatılan AVAX ise yazı hazırlandığı sırada 11,84 dolarda alıcı buluyor. Hareketli ortalamaların altındaki fiyat Bitcoin cephesindeki kayıplardan payına düşeni aldı. Kısa vadede 11,52 ve 10,84 dolar desteklerinin çalışması umuluyor. Eğer 12,5 ve 13,72 dolar seviyelerini geri alabilirse 20 dolara yeni yolculuk başlar. Fakat piyasadaki genel olumsuzluk satıcıları motive ediyor. AVAX yatırımcılarının beklediği büyük şey ise Solana’nın DeFi, NFT gibi alanlardan daha da silinmesi. Böylece en büyük Ethereum killer konumuna yükselecek olan Avalanche, Solana topluluğunun sığınağı olabilir. SOL geliştirici ilgisi önemli ölçüde azaldı ve fiyat düşüşünün devamı halinde Solana ağındaki aktif projelerin Avalanche platformuna taşındığını görebiliriz. Bunu tıpkı LUNA’nın Cosmos ve diğerleri tarafından yağmalanmasına benzeteceğiz. Belki de Avalanche ekibi bunu kolaylaştıracak (uygulamaların kolayca Avalanche ağına taşınmasını sağlayacak) kitler, çözümler üzerinde çalışıyordur?

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.