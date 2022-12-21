APE yatırımcıları bu büyük şeyi gözden kaçıyor ve muhtemelen kayıplar yaşamalarına sebep olacak. Peki nedir bu?

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Piyasa değerine göre en büyük metaverse altcoin olan ApeCoin (APE) birincilik tahtını korumaya devam ediyor. ApeCoin aynı zamanda tüm kripto paralar arasında en büyük 30’uncu kripto paradır. FTX çöküşü yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde baltaladı ve APE dahil kripto paraların geneli önemli destek seviyelerini kaybetti. Peki APE için sıradaki şey ne?

ApeCoin Kritik Gelişme

Son CEO transferinin yanı sıra APE yatırımcılarını bekleyen önemli kilit açılışları var. Önümüzdeki yıl kripto paraların çoğu için dolaşım arzının ciddi anlamda artacağı bir yıl olacak. Eğer piyasalar yükselişe geçmezse 2023 yılında altcoinlerin artan enflasyonu nedeniyle daha büyük düşüşler görebiliriz. Bundan 26 gün sonra 7,34 milyon adet APE Coin kilidi açılacak ve dolaşıma girecek. Mevcut fiyata göre kilidi açılacak arzın piyasa değeri 26,1 milyon dolardır. 2023 yılında dolaşıma eklenecek yeni APE Coin miktarı ise 221 Milyondur. Bunun toplam piyasa değeri 784 milyon dolardır. Mevcut piyasa değerinin 1,28 milyar dolar olduğunu düşünürsek açılacak miktarın büyüklüğü daha iyi anlaşılabilir.

Önümüzdeki yıl ApeCoin yatırımcıları için zor bir yıl olacak. Artacak dolaşım arzına karşın Yuga Labs kendi metaverse projesiyle alakalı daha fazla adım atmak isteyecektir. Ayrıca fiyatı destekleyecek anlaşmalar yapmaya da odaklanacaklar. Sonuç olarak 2023 yılı APE için volatilite anlamına geliyor.

Ape Coin Yükselecek Mi?

Yuga Labs’ın yeni CEO’su ünlü Amerikan video oyun şirketi Activision Blizzard’dan geliyor. Daniel Alegre, Activision Blizzard’dan istifasını açıkladıktan sadece iki gün sonra Bored Apes Yacht Club’ın direksiyonuna geçti. Bu gelişme APE fiyatı için olumlu sonuçlandı ancak haftalıktaki çift haneli kaybı telafi edemedi. ApeCoin fiyatı son 7 günde %12 değer kaybetti. APE fiyatı yazı hazırlandığı sırada 3,55 dolardan alıcı buluyor. ApeCoin (APE) 8 ay önce 26,70 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı, bazı platformlarda anlık 40 doları gördüğü de olmuştu. Bugün ise zirvenin oldukça altında bulunuyor.

12 Aralık tarihinde APE staking başlatıldı ve bunun daha fazla ilgi görüp dolaşımdaki arzı bir miktar kısıtlaması gerekiyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl kilidi açılacak varlıklara karşın APE yönetimi staking havuzlarını genişletecektir. Sonuç olarak orta vadede APE ekibinin fiyatı mevcut seviyesinde tutması için çok çalışması gerekecek. Eğer bunu başaramazlarsa 784 milyon dolarlık tokenin kilidinin açılmasıyla fiyatın mevcut APE talebi aynı kaldığı varsayımıyla 2 doların altına düşmesi muhtemeldir.