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  •   Shiba Inu’ya Büyük Destek! Medya Patronuna Göre Altcoin’in Fiyatı Yükselmeli!

Shiba Inu’ya Büyük Destek! Medya Patronuna Göre Altcoin’in Fiyatı Yükselmeli!

Shiba Inu en büyük iki meme token'ından birisi olmaya devam ediyor. Binlerce takipçisi olan medya patronu desteğini yineledi.
18:00
21 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Gokhshtein Media’nın kurucusu ve podcaster David Gokhshtein, Shiba Inu meme coin’e verdiği desteği teyit etmek için bir tweet paylaştı. Ayrıca kripto piyasasındaki bir sonraki boğa koşusu sırasında bu kripto para biriminin yeni zirvelere çıkacağını umuyor.

Gokhshtein Umudunu Korumaya Çalışıyor

SHIB’i geri dönüş yapmaya çağıran Gokhshtein, yakın tarihli bir tweet’inde Shiba Inu fiyatının bir sonraki boğa koşusunda grafiklerde yükselmesi çağrısında bulundu ve geri dönüş yapmasının iyi olacağını belirtti.

David, 2022 yılı boyunca Shiba Inu’ya muazzam bir destek göstermiş, ekosistemini ve şu anda inşa edilmekte olan metaverse’i övmüştür. Ayrıca Ağustos ayında SHIB fiyatının 0,01 dolar seviyesine ulaşması konusunda cesur tahminlerde de bulunmuştu.

Bu, kripto destekçisinin yaşanılabilecek bir sonraki boğa koşusu sırasında SHIB’in yükselişine ilişkin beklentisini ilk kez paylaşması da olmadı. Ekim ayında attığı bir tweet’te, piyasa değerine göre en büyük iki meme token’ı olan SHIB ve DOGE hakkında bunu söylemişti.

SHIB 2020’de ortaya çıktığında, ilk olarak DOGE katili olarak tanıtılmıştı ve Gokhshtein bu sonbaharda bu konuda yorum yaptı. SHIB’e girmediği için pişman olduğunu çünkü bu DOGE katili etiketinin dikkatini dağıttığını söyledi. Genel olarak, daha önceki tweet’lerine göre, meme coinlerin ana amacı kripto pazarına ve Bitcoin’e daha fazla yeni kullanıcı getirmekti.

Shiba Inu Son Durum

Şu ana kadar Shiba Inu, yakın zamanda ciddi bir düşüş yaşadığı için geri dönüş yapmaktan uzak görünüyor. CoinMarketCap’e göre, bu yazının yazıldığı sırada kripto para son 24 saat içinde %1,36 düşerek 0,000008297 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat seviyesi, SHIB’in geçen yıl Ekim ayında ulaştığı 0,00008845 dolarlık tarihi zirvenin %90,63 altında.

Shibburn projesi yeni özelliği tanıttı. Önde gelen yakım işlemleri izleyicisi Shibburn, görünüşe göre şu anda web sitesini yükseltmekle meşgul. Shibburn’ün Shibburn Radio adlı projelerinden biri, reklam verenlerinden biriyle ödemelerle ilgili önemli bir sorunu çözdüğünü tweet’ledi.

Şimdi, SHIB yakmaya devam edecek ve yukarıda bahsedilen web sitesi yükseltildikten sonra, kullanıcıların bu projeyle tam olarak ne kadar SHIB yakıldığını görmelerini sağlayacak bir arama özelliği olacak. Shibburn tarafından yakın zamanda atılan bir tweet’e göre, son 24 saat içinde dolaşımdan sonsuza kadar çıkan SHIB miktarı toplam 27.939.968 coin’den oluşuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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