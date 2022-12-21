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  •   Son Dakika! Binance Borsasına Altcoin Kurucusu Dava Açacak!

Son Dakika! Binance Borsasına Altcoin Kurucusu Dava Açacak!

Binance yeninden bir dava ile gündemde, bu sefer altcoin kurucusu dava açacak.
17:02
21 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Binance borsası son günlerde tartışmaların odağında ve yaptığı son hamleyle yeniden kötü bir şekilde gündeme geldi. Popüler bir altcoinin kurucusunun hesabını kapattığı için sosyal medyada tepki alan Binance aynı zamanda ilgili altcoinin yatırımcılarını da endişelendirdi. Peki hangi altcoin kurucusunun hesabı neden kapatıldı?

Binance Son Dakika

Binance, Klever (KLV) kurucusunun hesabını kapattı. Dio Lana Kiara açık pozisyonlarının zorla zararına kapatıldığı için duruma tepki gösterdi. Hesabın neden kapatıldığına dair bir detay verilmezken Binance destek ekibi kurucuya içeride kalan bakiyesini çekmesini tavsiye etti. KLV kurucusu Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı;

“Hesabım herhangi bir bildirimde bulunulmadan kapatıldı. Sadece bu da değil, hesabımda gereğinden fazla para olmasına rağmen beni pozisyonlarımı zararına kapatmaya zorladılar. Bu çok çirkin! Bir borsa herhangi bir uyarı ya da açıklama yapmadan bir hesabı nasıl kapatabilir? Ve işleri daha da kötüleştirmek için, pozisyonlarımdan zarar etmemi sağladılar. üm bu durum, bazı borsaların sahip olduğu etik ve adil oyun eksikliğini gösteriyor. Bir hesabı haber vermeden kapatmak normal bir şeydir, ancak birini pozisyonlarından zarar etmeye zorlamak kabul edilemez. Borsalardan bu tür bir muamele gören tek kişinin ben olmadığıma eminim. Artık sesimizi yükseltmenin ve bu platformlardan daha fazla şeffaflık ve adalet talep etmenin zamanı geldi. Daha iyisini hak ediyoruz. Arkama yaslanıp bir borsadan gelen bu tür bir muameleyi kabul etmeyeceğim. Brezilya adalet bakanlığı aracılığıyla mücadele edeceğim ve adalet arayacağım. Bu, Borsa’nın kötü niyetli bir eylemidir. Ve bunu yanlarına bırakmayacağım. Benzer muameleye maruz kalan herkesi, mücadele etmek ve bu borsaları sorumlu tutmak için bana katılmaya teşvik ediyorum.”

Binance borsasına Brezilya’da dava açacağını duyuran Kiara daha fazla yatırımcının benzer mağduriyetleri yaşadığını düşünüyor.

Klever (KLV)

2 milyonu aşkın yatırımcı tarafından kullanılan bir kripto para cüzdanıdır. Klever App, Klever Swap ve Klever OS olarak üç bölümden oluşur. Kullanıcılar cüzdan içinden de alım/satım yapabilir. FTX borsasının yaşadığı çöküşün ardından bu tarz merkezi olmayan cüzdanlar çok daha popüler hale geldi. Yaklaşık 28 milyon dolar piyasa değeri olan KLV ise ağırlıklı olarak yatırımcılar tarafından stake için kullanılıyor. Maksimum arzı 10 milyar olan KLV’nin arzının %89’u dolaşımda. Günlük işlem hacmi ise 21 Aralık tarihinde 1 milyon dolardır.

Yazı hazırlandığı sırada 0,003159 dolardan alıcı bulan KLV Token geçtiğimiz yılın mart ayında 0,162 dolara kadar yükselmişti. Bugün ise ATH seviyesinin %98 altında bulunuyor. Tüm zamanların en düşük fiyatını ise 2020 sonunda 0.002969 dolar olarak görmüştü. Yani dip fiyatın sadece %7 üzerinde bulunuyor. KLV yatırımcıları ise kapatılan hesapta bulunan bakiyelerin Klever ile bağlantılı olup olmadığından dolayı endişeli.

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