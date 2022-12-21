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Önümüzdeki yıl için buradaki bilgilerin çıktısını alıp masanıza asmanız kesinlikle harika bir fikir olurdu. 2023’e günler kaldı. Fed toplantı tarihleri, enflasyon ve işsizlik gibi verilere dair uzun vadeli beklentileri önümüzdeki yıl için ezberlemek gerekiyor. Volatilitenin arttığı toplantı tarihlerinde yatırımcıların çoğu büyük sürprizlere karşılaşıyor. Bitcoin veya kripto paralar neden düştü dememek için toplantı tarihlerini, faiz hedeflerini ve diğer detayları bugünden bilmeniz sizi bir adım ileri taşıyacaktır.

2023 Fed Toplantı Tarihleri

Bu yıl Fed toplantı tarihleri yaklaştıkça genellikle Bitcoin fiyatının düştüğünü gördük. Peş peşe 4 adet 75bp faiz artışı yapıldı ve daha önceki faiz artış dönemlerinde pek eşine rastlamadığımız şeyler oldu. Faizler son derece hızlı artırıldı. Üstelik henüz zirveye ulaşılmadığı da açık biçimde söyleniyor. Yani önümüzdeki yıl faiz artışları devam edecek ve zirveye ulaşıldıktan sonra 11 ay ve hatta daha fazla süre boyunca faizler bu tepede tutulacak. Öncelikle toplantı tarihlerini inceleyelim sonrasında 2023 yılına dair detaylı beklentilere, verilere göz atalım.

2023 yılında yine toplam 8 toplantı yapılacak. Aşağıdaki tarihler akşamında Powell’ın konuşacağı ve öncesinde faiz kararının açıklanacağı günlerdir.

1 Şubat

22 Mart

3 Mayıs

14 Haziran

26 Temmuz

20 Eylül

1 Kasım

13 Aralık

2023 Fed Beklentileri

Kripto paraları da içine alan risk piyasaları yukardaki tarihler yaklaştıkça volatilite artışı görecek. Elbette bu süre zarfından açıklanacak aşağıdaki verilerin de yakından takip edilmesi gerekiyor. Biz haftalık olarak hangi verinin hangi gün açıklanacağı, o dönemki beklentileri kapsamlı biçimde duyuyor olacağız. 2023 yılında faiz kararı dışında takip edilecek kritik veriler şunlar olacak;

Enflasyon

Tarım Dışı İstihdam

İşsizlik

GSYİH

PMI

Bunların dışında o dönemki güncel ortama göre işsizlik maaşına başvurular, ihracat verileri ve daha birçok kalem dönemsel olarak öncelikli veriler arasına girebilir. Peki 2023 yılında Fed’in enflasyon ve faiz gibi kritik verilere dair beklentileri neler?