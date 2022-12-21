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2023 Fed Toplantı Tarihleri! Beklentiler, Veriler ve Her Şey!

Ah keşke demeden önce 2023'e dair ezberlemeniz gerekenler. Fed önümüzdeki yıl hangi rakamları hedefliyor? Toplantı tarihleri ne zaman?
17:00
21 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Önümüzdeki yıl için buradaki bilgilerin çıktısını alıp masanıza asmanız kesinlikle harika bir fikir olurdu. 2023’e günler kaldı. Fed toplantı tarihleri, enflasyon ve işsizlik gibi verilere dair uzun vadeli beklentileri önümüzdeki yıl için ezberlemek gerekiyor. Volatilitenin arttığı toplantı tarihlerinde yatırımcıların çoğu büyük sürprizlere karşılaşıyor. Bitcoin veya kripto paralar neden düştü dememek için toplantı tarihlerini, faiz hedeflerini ve diğer detayları bugünden bilmeniz sizi bir adım ileri taşıyacaktır.

2023 Fed Toplantı Tarihleri

Bu yıl Fed toplantı tarihleri yaklaştıkça genellikle Bitcoin fiyatının düştüğünü gördük. Peş peşe 4 adet 75bp faiz artışı yapıldı ve daha önceki faiz artış dönemlerinde pek eşine rastlamadığımız şeyler oldu. Faizler son derece hızlı artırıldı. Üstelik henüz zirveye ulaşılmadığı da açık biçimde söyleniyor. Yani önümüzdeki yıl faiz artışları devam edecek ve zirveye ulaşıldıktan sonra 11 ay ve hatta daha fazla süre boyunca faizler bu tepede tutulacak. Öncelikle toplantı tarihlerini inceleyelim sonrasında 2023 yılına dair detaylı beklentilere, verilere göz atalım.

2022 Faiz Artışları

2023 yılında yine toplam 8 toplantı yapılacak. Aşağıdaki tarihler akşamında Powell’ın konuşacağı ve öncesinde faiz kararının açıklanacağı günlerdir.

  • 1 Şubat
  • 22 Mart
  • 3 Mayıs
  • 14 Haziran
  • 26 Temmuz
  • 20 Eylül
  • 1 Kasım
  • 13 Aralık

2023 Fed Beklentileri

Kripto paraları da içine alan risk piyasaları yukardaki tarihler yaklaştıkça volatilite artışı görecek. Elbette bu süre zarfından açıklanacak aşağıdaki verilerin de yakından takip edilmesi gerekiyor. Biz haftalık olarak hangi verinin hangi gün açıklanacağı, o dönemki beklentileri kapsamlı biçimde duyuyor olacağız. 2023 yılında faiz kararı dışında takip edilecek kritik veriler şunlar olacak;

  • Enflasyon
  • Tarım Dışı İstihdam
  • İşsizlik
  • GSYİH
  • PMI

Bunların dışında o dönemki güncel ortama göre işsizlik maaşına başvurular, ihracat verileri ve daha birçok kalem dönemsel olarak öncelikli veriler arasına girebilir. Peki 2023 yılında Fed’in enflasyon ve faiz gibi kritik verilere dair beklentileri neler?

  • Faiz: Üyelerin çoğu %5,1 ve üzerinde bir faiz hedefliyor. Yani yukarıda tarihlerini paylaştığımız Fed toplantılarından 100bp üzerinde (tüm yıl boyunca) faiz kararı çıkacak. Örneğin 5 toplantıda 25bp artış diğerlerinde pas geçilmesi gibi düşünebiliriz. Fakat genel kanaat yıl ortasına kadar artışların yapılıp Haziran toplantısıyla veya Temmuz toplantısından sonra faizlerin zirvede bırakılacağı yönünde.
  • Enflasyon: 2023 yıl son beklentisi %2,8 olarak açıklanmıştı ancak buna ulaşamayacağını anlayan Fed, beklentisini %3,1 olarak revize etti. Son enflasyon verisi %7,1’di enflasyonun önümüzdeki yıl çok daha hızlı biçimde düşmesi gerekiyor. Eğer beklenen hızda düşmezse az yukarıdaki faiz hedefinin yukarı yönlü revize edildiğini bir kez daha görebiliriz. Nitekim Powell son toplantıda bunu açık biçimde söyledi.
  • İşsizlik: İşsizliğin artması resesyona işaret eder ve önümüzdeki yıl küresel bir resesyona kesin gözüyle bakılıyor. Fed’in resesyona girmeden yönetebileceği işsizlik hedefi %4,6’dır. Bunun altı, ekonomide istenen soğuma olmadığına yani daha faiz artışına gerek duyulduğuna işaret eder. Çok üstü ise GSYİH ile desteklenen verilerle resesyonu müjdeler, bu senaryoda Fed faizleri indirmeye başlayacak mı? Göreceğiz, önümüzdeki yıl kripto paralarda güçlü bir yükseliş dalgası başlamasının neredeyse tek yolu Fed’in resesyon korkusuyla yeniden faizleri düşürmeye başlaması olacak.
  • GSYİH: 2023 yılı için büyüme beklentisi 0,5% seviyesine indirildi. Önceden bu 1,2% bekleniyordu.

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