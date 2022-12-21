GALA neden bu kadar ilgi görüyor? Gala Coin'in geleceği var mı? Türklerin en fazla ilgi gösterdiği altcoinler nerden takip edilir?

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Türk kripto para yatırımcıları ülkemizde faaliyet gösteren borsalar tarafından da listelenen Gala Coin’e yoğun ilgi gösteriyor. Birçok kez 21milyon.com tarafından sağlanan veriler aracılığıyla Gala Coin’in hacim bakımından ilk sıralarda yer aldığını gördük. Bugün de yine o günlerden biri ve USDT’nin hemen ardından Gala Coin yine birinci en fazla ilgi gösterilen kripto para oldu.

Türklerin Aldığı Altcoinler

Bunu ölçmenin tek bir yolu var. Türkiye merkezli kripto para borsalarının hacim verilerini düzenli olarak incelemek. 21milyon.com tarafından sağlanan bu verilere farklı kaynaklardan ulaşılamıyor. Düzenli olarak Türk borsalarındaki hacim verisini kontrol etmek isteyen yatırımcılar bu kaynaktan beslenebilir. Ağırlıklı olarak Türk yatırımcıların kullandığı Türkiye merkezli kripto para borsalarında hacim rekoru kıran kripto paralar bize bu bilgiyi veriyor. Aşağıdaki görselde USDT ve GALA Coin’in ilk ikide yer aldığını görüyoruz. Bir altcoin eğer USDT’yi Türk borsalarında hacim olarak geçmişse kesinlikle önemli bir gelişme yaşamıştır.

İkinci ve diğer üst sıradaki altcoinler ise genellikle yakın zamanda önemli bir haberi dolaşıma girmiş veya Türk yatırımcıların sürekli yoğun ilgi gösterdiği varlıkları temsil eder. Coinbase Wallet ile Gala ekosisteminin entegrasyon duyurusu bugün GALA’nın yeniden sıralamada üst sıraya çıkma gerekçesi olabilir. UMA, DOGE gibi varlıklar zaten Türklerin hep takip ettiği projeler arasında yer alıyor. LUNC ve SHIB listede bu sefer yok.

Gala Coin Geleceği

GALA bazı yatırımcılar tarafından bir metaverse girişimi olarak kabul edilse de aslında blockchain tabanlı oyunların Steam’i gibi bir şey olmak istiyor. Yani bir oyun mağazası düşünün tokenize edilmiş bir yapıda ve oyundaki varlıklarınızı NFT market aracılığıyla alıp satabiliyorsunuz. Steam günlükte 30 milyona yakın aktif kullanıcı görebiliyor. GALA ise henüz yolun çok başında fakat alanında ön plana çıkan en büyük proje. Blockchain tabanlı oyunların merkezi olma iddiasıyla bu kadar ilerleyen bir proje bulunmuyor. Şimdilik oyunları Steam portföyüne yaklaşamasa da oyunculara istedikleri şeyi verdiği için geleceği parlak görünüyor.

Eğer Gala Games başarılı olursa bu Gala Coin’in daha da yükselmesi anlamına gelir. GRIT isimli oyunun Epic Games üzerinde yayınlanacak olması ve daha fazla blockchain odaklı oyunun Epic üzerinden duyurulması ihtimali yatırımcıları heyecanlandırıyor. Epic Games en popüler oyun marketlerinden biridir ve Steam ile yarışabilecek güçtedir. Gala Games’i ortaklık anlaşmalarıyla destekleyen platformun ciddi sayıda kullanıcısı var. Sonuç olarak blockchain tabanlı oyunların gelecekte hayatımızın daha fazla içinde olacağını düşünüyorsanız, oyun içi kazandığınız nesneleri NFT olarak alıp satmak size de mantıklı geliyorsa Gala Coin’in geleceği vardır. Fakat hiçbir projenin başarıya ulaşacağına dair garantisi bulunmuyor. Tarihte en büyük 10 kripto para arasına girip sonradan fiyatı sıfıra giden ciddi miktarda altcoin gördük.