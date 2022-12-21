Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dikkat! Öngörüleri Çıkan Analist Bitcoin’de En Kötü Senaryoyu Açıkladı!

ABD Merkez Bankası'nın  para politikaları, Rus-Ukrayna savaşı, Çin'de devam eden pandemi dalgası ve FTX'in iflası gibi krizler Bitcoin (BTC) fiyatını  etkilemeye devam ediyor.
15:45
21 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD Merkez Bankası’nın  para politikaları, Rus-Ukrayna savaşı, Çin’de devam eden pandemi dalgası ve FTX’in iflası gibi krizler Bitcoin (BTC) fiyatını  etkilemeye devam ediyor.

‘Madenci Kapitülasyonu, Abartılıyor! İşte Güncel Veriler!

Küresel çapta artan enerji fiyatları ve Bitcoin fiyatındaki düşüş nedeniyle madenci kapitülasyon riski, devam ediyor. Bazı uzmanlar bu durumun BTC‘nin önündeki en büyük tehdit olduğunu iddia ediyor. Bugün yine piyasa, yeni bir iflas haberine uyandı. Önde gelen madencilik şirketlerinden Core Scientific, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.  Bununla birlikte, bir Bitcoin madencilik analisti ve danışmanı olan Jaran Mellerud’a göre, madencilerin satış yaptığı doğru. Ancak, madenci kapitülasyonu söylentileri tamamen abartılmış durumda ve gerçeği yansıtmıyor.

Uzman bugün, BTC madencilerinin neden piyasada önemli bir satışa neden olma ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı ve bu tür iddiaların gerçek dışı olduğuna dikkat çekti. Mellerud’a göre, madencilerin muazzam Bitcoin sahipleri ve etkili piyasa katılımcıları olarak kamuoyundaki imajı, blok ödülünün 50BTC olduğu ve madencilerin dolaşımdaki Bitcoin arzının daha yüksek bir bölümünü elinde tuttuğu ilk yıllarda doğru olsa da, zaman değişti ve madenciler artık Bitcoin arzında önemli bir paya sahip değil. Yönetici, madencilerin fiyatı önemli ölçüde etkilemesi için Bitcoin’in dolaşımdaki arzının önemli bir kısmına sahip olmaları gerektiğini vurguladı. CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin’in dolaşımdaki arzı 19,2 milyon BTC‘dir. Bitcoin madencilerinin bu arzın yalnızca %1 ila %4’ünü elinde tuttuğu tahmin edilmektedir (yaklaşık 120.000 BTC ila 820.000 BTC). Mellerud’a göre, “Madenciler üretimlerinin %300’ünü (günlük 2700 BTC) satsalar bile, bu, Bitcoin’in spot hacminin %0,6’sından fazla olmaz.

 ‘En Kötü Senaryo’

Uzman, madencilerin spot piyasayı etkileyecek tek en kötü senaryosunun, tüm varlıklarını kısa sürede elden çıkarmaları olduğunu vurguladı. Ancak bu neredeyse imkansız. Madencilerin 120.000 BTC’ye sahip olduğu düşünülürse, 30 gün içinde tüm varlıklarını tasfiye etseler, günlük alım satımda ortalama 430.000 BTC işleyen Binance gibi bir borsadaki spot hacminin yalnızca %1’i kadar olur, bu da piyasaları hareket ettirmeyeceği anlamına gelir. Öte yandan, madencilerin 820.000 BTC’ye sahip olduklarını ve 30 gün boyunca sattıklarını düşünürsek, Bitcoin’in spot hacminin neredeyse %7’si olur.

Spot piyasa, bu kadar büyük satışları karşılamak için yeterli likiditeye sahip olmayacak ve Bitcoin‘in fiyatı düşecek. Santiment’in bildirdiği gibi, madenciler bu yıl günlük üretimlerinin maksimum %350’sini sattı ve bu, Bitcoin’in toplam spot hacminin %1’ine bile yaklaşmadı. Analist, “Bitcoin’in spot piyasasının güçlü likiditeye sahip olduğu ve madencilerin satış baskısını karşılayabileceği” sonucuna vardı. Değerlendirmesine göre, madencilerden gelen satış baskısı bu nedenle “abartıldı ve blok ödülü küçüldükçe satış baskısı da kademeli olarak zayıflayacak

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Dünyaca Ünlü CEO Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Buraya Gideceğiz!
Dünyaca Ünlü CEO Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Buraya Gideceğiz!
2023’te Kripto, Altın ve Gümüş! BlackRock, Elon Musk ve 2 Uzman Uyarıyor!
2023’te Kripto, Altın ve Gümüş! BlackRock, Elon Musk ve 2 Uzman Uyarıyor!
Dikkat! Ünlü Youtuber’dan Terra Classic (LUNC) Müjdesi Geldi! İşte Yıl Sonu Fiyat Tahmini!
Dikkat! Ünlü Youtuber’dan Terra Classic (LUNC) Müjdesi Geldi! İşte Yıl Sonu Fiyat Tahmini!
Tecrübeli Analist Tarih Verdi! Geçmişte 3 Kez Yaşandı: Bitcoin’de Canavar Sinyal! Hazır Olun!
Tecrübeli Analist Tarih Verdi! Geçmişte 3 Kez Yaşandı: Bitcoin’de Canavar Sinyal! Hazır Olun!
Son Çöküşü Bilen Analist Kanıt Sundu ve Tarih Verdi: İşte Bitcoin’de Festival Zamanı!
Son Çöküşü Bilen Analist Kanıt Sundu ve Tarih Verdi: İşte Bitcoin’de Festival Zamanı!
Dikkat! Tahminlerinde Yanılmayan Analist Uyardı: Bitcoin Bundan Sonra..!
Dikkat! Tahminlerinde Yanılmayan Analist Uyardı: Bitcoin Bundan Sonra..!
Hindistan Merkez Bankası Başkanı Das, Açıklamalarıyla Kripto Para Yatırımcılarını Korkuttu!
Hindistan Merkez Bankası Başkanı Das, Açıklamalarıyla Kripto Para Yatırımcılarını Korkuttu!
Kripto Para Borsasının CEO’su: Bu 3 Şey Bitcoin ve Altcoin’lerde Bekleneni Getirecek
Kripto Para Borsasının CEO’su: Bu 3 Şey Bitcoin ve Altcoin’lerde Bekleneni Getirecek
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022