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ABD Merkez Bankası’nın para politikaları, Rus-Ukrayna savaşı, Çin’de devam eden pandemi dalgası ve FTX’in iflası gibi krizler Bitcoin (BTC) fiyatını etkilemeye devam ediyor.

‘Madenci Kapitülasyonu, Abartılıyor! İşte Güncel Veriler!

Küresel çapta artan enerji fiyatları ve Bitcoin fiyatındaki düşüş nedeniyle madenci kapitülasyon riski, devam ediyor. Bazı uzmanlar bu durumun BTC‘nin önündeki en büyük tehdit olduğunu iddia ediyor. Bugün yine piyasa, yeni bir iflas haberine uyandı. Önde gelen madencilik şirketlerinden Core Scientific, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bununla birlikte, bir Bitcoin madencilik analisti ve danışmanı olan Jaran Mellerud’a göre, madencilerin satış yaptığı doğru. Ancak, madenci kapitülasyonu söylentileri tamamen abartılmış durumda ve gerçeği yansıtmıyor.

Uzman bugün, BTC madencilerinin neden piyasada önemli bir satışa neden olma ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı ve bu tür iddiaların gerçek dışı olduğuna dikkat çekti. Mellerud’a göre, madencilerin muazzam Bitcoin sahipleri ve etkili piyasa katılımcıları olarak kamuoyundaki imajı, blok ödülünün 50BTC olduğu ve madencilerin dolaşımdaki Bitcoin arzının daha yüksek bir bölümünü elinde tuttuğu ilk yıllarda doğru olsa da, zaman değişti ve madenciler artık Bitcoin arzında önemli bir paya sahip değil. Yönetici, madencilerin fiyatı önemli ölçüde etkilemesi için Bitcoin’in dolaşımdaki arzının önemli bir kısmına sahip olmaları gerektiğini vurguladı. CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin’in dolaşımdaki arzı 19,2 milyon BTC‘dir. Bitcoin madencilerinin bu arzın yalnızca %1 ila %4’ünü elinde tuttuğu tahmin edilmektedir (yaklaşık 120.000 BTC ila 820.000 BTC). Mellerud’a göre, “Madenciler üretimlerinin %300’ünü (günlük 2700 BTC) satsalar bile, bu, Bitcoin’in spot hacminin %0,6’sından fazla olmaz.

‘En Kötü Senaryo’

Uzman, madencilerin spot piyasayı etkileyecek tek en kötü senaryosunun, tüm varlıklarını kısa sürede elden çıkarmaları olduğunu vurguladı. Ancak bu neredeyse imkansız. Madencilerin 120.000 BTC’ye sahip olduğu düşünülürse, 30 gün içinde tüm varlıklarını tasfiye etseler, günlük alım satımda ortalama 430.000 BTC işleyen Binance gibi bir borsadaki spot hacminin yalnızca %1’i kadar olur, bu da piyasaları hareket ettirmeyeceği anlamına gelir. Öte yandan, madencilerin 820.000 BTC’ye sahip olduklarını ve 30 gün boyunca sattıklarını düşünürsek, Bitcoin’in spot hacminin neredeyse %7’si olur.

Spot piyasa, bu kadar büyük satışları karşılamak için yeterli likiditeye sahip olmayacak ve Bitcoin‘in fiyatı düşecek. Santiment’in bildirdiği gibi, madenciler bu yıl günlük üretimlerinin maksimum %350’sini sattı ve bu, Bitcoin’in toplam spot hacminin %1’ine bile yaklaşmadı. Analist, “Bitcoin’in spot piyasasının güçlü likiditeye sahip olduğu ve madencilerin satış baskısını karşılayabileceği” sonucuna vardı. Değerlendirmesine göre, madencilerden gelen satış baskısı bu nedenle “abartıldı ve blok ödülü küçüldükçe satış baskısı da kademeli olarak zayıflayacak