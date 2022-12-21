Dünyanın en zengin ismi Elon Musk ve en büyük varlık yöneticisi BlackRock uyarıyor. Sayılı finans uzmanlarından ikisi de bu görüşleri destekliyor. 2023 yılında kripto paraları ne bekliyor?

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Önümüzdeki yıl küresel ölçekte ekonomi için tarihi bir dönemi temsil edecek ve uyarıların şiddeti arttı. Kripto para yatırımcıları 2022 boyunca oldukça zor günler yaşadı ve 2020 yılında dillendirilen devasa enflasyon riskinin ne anlama geldiğini tüm dünya yaşayarak gördü. ABD de bile resmi enflasyon %9’u gördü. AB bölgesinde çift haneye çıktı ve herkes tedirgin.

2023 Resesyon Geliyor

ABD şirketlerinin 2020’den ve koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana en yavaş tam yıl kar büyümesine sahip olacağı tahmin ediliyor. Bazı üst düzey hisse senedi stratejistleri kâr artışı olmayacağını, hatta kazançlarda düşüş yaşanacağını öngörüyor. Yatırımcılar son aylarda tahminlerin düştüğünü izliyor. Cuma günü itibariyle Refinitiv’den alınan IBES verilerine göre, S&P 500 dördüncü çeyrek 2022 kazançlarının yıllık %1,1 düşmesi bekleniyor ve bu 2020’nin üçüncü çeyreğinden bu yana ilk çeyreklik kazanç düşüşü olacak. New York’taki Credit Suisse Securities‘in baş ABD hisse senedi stratejisti Jonathan Golub, kısa süre önce kar tahminini düşürdü ve 2023’te S&P 500’ün yıllık kazançlarında düşüş bekliyor.

Geçtiğimiz hafta Fed faizleri 4 kez 75bp artırdıktan sonra 50bp daha artış yaptığını açıkladı. 2023 yılı için de en az 100bp artış yapılacağını açıkladı. Morgan Stanley’in baş ABD hisse senedi stratejisti Michael Wilson, Pazartesi günü yayınladığı bir notta “piyasa, büyük kazanç düşüşlerini gelmeden önce fiyatlandırmada her zaman etkili değildir” uyarısında bulundu. Yani yaklaşıyor yaklaşmakta olan, önümüzdeki yıl piyasaları büyük bir yıkım bekliyor.

2023’te Kripto, Altın ve Gümüş

BlackRock 2023 küresel görünümünde, kazanç beklentilerinin henüz bir resesyonu fiyatlamadığını söyledi. Aynı zamanda tarihte eşi görülmemiş bir resesyona karşı da 2023 yılı için uyarı yayınladı. Elon Musk bugün bir kullanıcının paylaşımına verdiği yanıtta Fed faiz artışlarının çılgınca olduğu görüşünü yineledi.

Musk şunları söyledi;

“Fed faizinin çılgınca olduğunu söyleyip duruyorum, çünkü gördüğüm veriler zaten deflasyonda olduğumuzu söylüyor. Eğer doğruysa, o zaman tahvillerin reel getiri oranı kabaca S&P500’ünkine eşit. Bugün konuştuğum çok zeki bir yatırımcı S&P’de açığa satış yaptığını söyledi.”

Bu ne anlama geliyor? Yani ABD hisse senedi piyasaları önümüzdeki yıl bu yıl yaşadığından çok daha büyük bir düşüş görecek. En büyük ABD şirketlerinin son birkaç ayda duyurduğu işten çıkarmaların miktarı net 200 bini aştı. Nitelikli, kalifiye, orta seviye 200 bin elemanın teknoloji ve finans şirketlerinden çıkarılması yakında olacakların sinyaliydi. Coinbase dahil birçok kripto para şirketi de ciddi anlamda işten çıkarmalar yaptı. Yani önümüzdeki yıl şirketler kazançlarının önemli ölçüde düşeceğini görüyor. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock da henüz resesyonun piyasa tarafından fiyatlanmadığına dikkat çekiyor.

Sonuç, peki kripto paralar bu süreçte nasıl performans gösterecek. Hali hazırda Bitcoin, hisse senedi piyasalarıyla uyumlu hareket ediyor ve altcoinler de Bitcoin’i izliyor. Hisse senetlerinin düştüğü ortamda kripto paraların da sert kayıplar yaşadığına şahit olduk. Yükseldiği birçok günde ise kripto paraların kendi sorunları nedeniyle Bitcoin ve diğerleri değer kaybetti. Yani kripto paralar hem makro-ekonomik gelişmeler hem de kendi sorunları nedeniyle 2022 yılında çok zor günler geçirdi. Resesyon ortamında hisse senetlerinin nasıl bir performans göstereceğini biliyoruz. Düşecekler, eğer Bitcoin de hisse senetlerinden ayrışmazsa 2023 yılında S&P 500 ile daha aşağı seviyeleri hedefleyebilir. Altın ve gümüş gibi emtialar ise Goldman Sachs’a göre bu süreçte pozitif performans gösterecek. İşte Bitcoin için bir fırsat, enflasyonda sığınak olmayan dijital altın, yeni çağın değer deposu, gözde varlığı Bitcoin’in altın gibi resesyonda pozitif performans göstermesi gerekiyor. Peki bu sadece bir hayal mi? Geçtiğimiz yıl aynı şeyin enflasyon için söylemiştik, enflasyon Bitcoin’in yükselmesini sağlamalı denilmiş ancak böyle olmadı. Nitekim altın da bu süreçte muhteşem bir performans göstermedi.

O halde Fed’in önümüzdeki yıl bugünlerde yaptığı şeyi devam edip etmemesi piyasanın yönünü belirleyecektir. Fed üyeleri birçok kez 2023’te resesyon görmediğini söyledi ve aşırı sıkılaşma sinyallerini yakından izlediklerinin altını çizdi. Powell göz göre göre resesyona girmeden önce Şubat toplantısında bunun önüne geçmek için bir şeyler yapmak isteyecektir. Dünya devleri resesyona kesin gözüyle bakarken Fed’in artık sınırları daha fazla zorlayıp faizleri artırmayı hatta onu bu denli yüksek bir seviyede tutmayı düşünmeyi bırakması gerekiyor. İşte tam de bu noktada, Fed geri adım atarsa kripto paralar 2023 yılında ihtiyaç duyduğu fiyat katalizörünü bulur. Aksi taktirde hisse senetleriyle birlikte resesyonun getirdiği kayıpları göğüslemek zorunda kalacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.