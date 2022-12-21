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Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.

Classy Crypto: Milyonlarca Token Yandı!

Tanınmış bir Terra Classic topluluğu üyesi ve ünlü YouTuber olan Classy Crypto, LUNC doğrulayıcısı Sphere’in son 24 saatte 13.1 milyon token yaktığını belirtti. Classy, gelişmeyi Salı günü geç saatlerde resmi Twitter hesabı aracılığıyla açıkladı. Platformun sözünü yerine getirdiğine dikkat çeken Classy, işlemin kanıtını Terra Finder bağlantısında paylaşarak tweet’te belirtti. Fenomen, Aralık ayında YouTube’daki Terra Classic videolarındaki reklamlardan elde ettiği tüm geliri de yaktığını açıkladı. Ünlü isim, ayrı bir tweet’te “YouTube’daki LUNC videolarımızdan elde ettiğimiz tüm reklam gelirini de yaktım” dedi. Çoğu topluluk üyesi, şeffaflık ve yerine getirilen sözler nedeniyle bu kritik gelişmeyi taktir etti. Yatırımcılar, fenomenlerin yakım girişimini destekleme çabalarını destekliyor.

Son katkılarına ek olarak Classy, LUNC topluluğunun aktif bir üyesi oldu ve YouTube kanalı ve Twitter hesabı aracılığıyla LUNC ilgili gelişmeler hakkında bilgi paylaştı. Geçen Cuma, daha önce bildirildiği gibi Terra Classic’in 1 dolara olan yolculuğunu hızlandırabilecek birkaç önlemin altını çizdi. Classy’nin son yakma işlemi, son 24 saat içindeki en önemli tek yakma işlemi oldu. LUNC’un arzının azalmasını sağlamak için birçok platformdan gelen katkılarla yakım kampanyası sürdürülüyor. Terra topluluğu hafta sonu 15 milyondan fazla token’ın yakıldığını açıkladı. En son yakımların ardından, toplam yakılan token sayısı 36.227.954.281’e (36.2 milyar) ulaştı. Geçen Cuma, bir Terra doğrulayıcı, varlığın 0,01 dolara ulaşması için yakılması gereken token sayısı hakkında önemli bilgiler paylaştı. LUNC’un bu seviyeye ulaşması için 2 trilyon token’ın yakılması gerekiyor.

3 Farklı Tahmin!

Terra Classic topluluğu altcoin’in fiyatına ivme kazandırmak için birçok farklı yöntemler denerken, LUNC’un yıl sonunda hangi seviyeye ulaşacağı merak konusu oldu. Önde gelen platformlardan PricePredictions, hareketli ortalama (MA), göreli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) ve Bollinger Bantları (BB) gibi göstergeleri hesaba katan makine öğrenimi tabanlı algoritmalar ile yıl sonu için LUNC fiyatını açıkladı. Platforma göre, LUNC ay sonunda 0,000158 dolardan işlem görecek. Bu mevcut fiyattan % 9’luk bir düşüş anlamına geliyor.

CoinMarketCap topluluğu ise bu konuda daha iyimser bir tablo çiziyor. Topluluk, LUNC’un Aralık sonunda 0,0002582 dolardan işlem göreceğini belirtti. Bununla birlikte, CoinCodex tahminine göre, Terra Classic, 25 Aralık’ta Noel günü 0,000106 dolardan işlem görecek. Bu da LUNC fiyatının düşeceği anlamına geliyor.