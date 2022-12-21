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Binance ve büyük borsalara yalvaran bir altcoin kurucusu, 2022 yılında gerçekten görmediğimiz şey kalmadı. En büyük üçüncü borsanın iflasından tutun 40 milyar dolarlık LUNA ekosisteminin çöküşüne kadar her şeyi gördük. Şimdi de bir altcoin kurucusunun Binance ve diğer kripto para borsalarına adeta yalvardığını görüyoruz. Neden merhamet istiyor?

WAVES Kurucusu Yalvarıyor

Waves projesinin kurucusu olan Sasha Ivanov, son iki hafta içinde fiyatta yaşanan %40 düşüşün ortasında adeta borsalara yalvarmaya başladı. Ivanov’a göre Waves Coin hakkında kasıtlı olarak FUD yayılıyor ve short pozisyon sahipleri daha fazla kazanç için iddiaları yaymaya devam ediyor. Belki hatırlarsanız Nisan ayında Waves fiyatı 50 doları aştıktan sonra internette “ekibin fiyatı kasıtlı olarak şişirdiği” iddiaları dolaşmaya başlamıştı. Bunun ardından Ivanov benzer şekilde bazı hedge fonların Waves için açığa satış yönlü pozisyon aldığını ve daha fazla para kazanabilmek için FUD yayarak fiyatı düşürdüklerini iddia etmişti. Waves Coin bugün 1,5 dolardan alıcı buluyor ve eğer bunu gerçekten short yönlü pozisyon açan hedge fonlar başardıysa ciddi kazanç elde etmiş olmalılar.

Ivanov, diğerlerinin yanı sıra Binance, Kraken ve KuCoin gibi borsalardan Waves için vadeli işlemleri durdurmasını şu sözlerle istedi;

“Waves’in vadeli işlem piyasalarına ihtiyacı yok. Bunlar FUD için bir üreme alanı ve short pozisyonlardan kazanç elde etmek için bunu yapıyorlar.”

FUD, korku, belirsizlik ve şüphe anlamına gelir ve bir token ya da piyasanın kendisi etrafında aşağı yönlü fiyat hareketine yol açabilecek genel bir kötümserlik hissini ifade eder.

WAVES Öldü Mü?

50 dolardan WAVES aldıysanız yatırımınız büyük ölçüde zaten ölmüştür. Düz 50 dolardan alım yapan biri bile %97 zararla yatırımını korumaya çalışıyor. Waves Labs’ın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Wave’in piyasa sağlığına ilişkin yanıltıcı bir DAXA uyarısı, son dönemdeki aşağı yönlü fiyat hareketinin sorumlusu. DAXA, Güney Koreli bir dijital varlık kolektifidir. Upbit gibi büyük Güney Kore borsaları bu uyarıya yeni token yatırma işlemini askıya alarak cevap verdi. Rapora göre, para yatırma işlemlerinin durdurulmasıyla oluşan likidite sıkışıklığı, açığa satış yapanların önemli bir kâr elde etmesi için mükemmel bir ortam yarattı.

Waves ekosisteminin algoritmik stablecoin’i olan Neutrino dollar (USDN) da ABD dolarına olan bağlılığını önemli miktarda kaybetti. USDN 0,51 dolarda tutunmaya çalışıyor. USDN ilk defa 1 dolara sabitliğini kaybetmiyor Waves ve iflas eden kripto trade firması Alameda Research arasında yaşanan bir tartışma sonucunda ABD doları ile olan paritesini kaybetmişti. Bu tartışma, Waves tabanlı bir DeFi protokolü olan Vired Finance’te yılın ilerleyen dönemlerinde çözülmesi gereken bir likidite krizine yol açtı.