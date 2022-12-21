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Yüz milyonlarca doları yöneten kripto para hedge fonu Pantera Capital’in deneyimli CEO’su Dan Morehead, kripto para piyasasının merkeziyetsiz tarafına dikkat çekti. Morehead ve şirketin diğer üst düzey yöneticileri tarafından kaleme alınan bir yatırımcı mektubunda, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinin merkezi finanstan (CeFi) üstün olduğun altı çizildi.

“Temelleri Kaya Gibi Sağlam”

Yüz milyonlarca doları yöneten kripto para hedge fonu Pantera Capital‘in CEO’su Dan Morehead ve diğer yöneticiler tarafından kaleme alınan yeni bir mektupta, DeFi sektörünün şeffaflığı ve kaya gibi sağlam temelleri nedeniyle CeFi’den üstün olduğuna dikkat çekildi. Pantera Capital’e göre DeFi protokolleri, CeFi sistemleri tarafından yürütülen geleneksel işlemlerde mevcut olan öznellik ve insan hatalarından yoksun:

DeFi, opak merkezi finansın aksine, boş bir iskambil kağıdından bir ev dğeil. Temelleri kaya gibi sağlam, değişmez kodlara dayanıyor ve tamamen şeffaf. Bazı durumlarda DeFi, örneğin finansman kararlarında insan öznelliğini tamamen ortadan kaldırır. Tarafların Blockchain üzerinde açık ve şeffaf bir şekilde işlem yapmayı kabul etmesi, opak, insani hatalara, potansiyel olarak çıkar çatışması yaşayan finansal aktörler tarafından yapılan arka oda anlaşmalarının aksine verimsiz merkezi finansal sistemlere tutunmak yerine üzerinde çaba gösterilmesi gereken vizyondur. DeFi hiçbir zaman ‘günah işlemedi’. Angajman kuralları akıllı sözleşmede kodlanmıştır. Gerçeği çarpıtmaya teşvik edilebilecek bir karşı tarafa güvenmeniz ya da finansal işlemlerde bulunmak için güvene dayanmanız gerekmez. Kod sadece her iki tarafın da üzerinde anlaştığı şeyi yürütür.

“DeFi’da Anlaşma Anlaşmadır”

Kripto para hedge fonu ayrıca, DeFi protokollerinin şeffaflığının yatırımcıları CeFi‘den korumaya yardımcı olduğunu, çünkü merkezi kuruluşların genellikle kredileri için DeFi’yi kullanmak zorunda kaldıklarını ve mali durumlarını açık hale getirdiklerini ekledi. Pantera Capital, iflası sırasında zincir üzerinde (on-chain) takip edilebilen yüz milyonlarca dolarlık krediye sahip olan kripto para kredi platformu Celsius’un çöküşüne atıfta bulunarak şunları belirtti: