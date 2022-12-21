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FTX’te Kaybolan Fonlar Bu Şekilde Bulunabilir! Ünlü CEO Açıkladı!

Blockchaincom'un kurucusu ve CEO'su Peter Smith, iflas eden FTX’te kaybolan fonların bu şekilde bulunabileceğini dile getirdi. 
13:55
21 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchaincom’un kurucusu ve CEO’su Peter Smith, on-chain analizin kayıp FTX fonlarının bulunmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyor, ancak bunun sınırlamaları olabilir.

FTX Fonları On-chain İle Bulunabilir Mi?

20 Aralık’ta Fox Business sunucusu Liz Claman, blok zincirinin can alıcı noktasının kripto işlemlerini şeffaf ve izlenebilir hale getirmesi olduğunu söyledi ve Smith’e FTX’in kayıp müşteri fonları durumunda neyin izini sürebileceği sorusunu sordu.

Smith, blok zinciri izleyicilerinin para izini takip etmek için zaten epey bir çalışma yaptıklarını söyledi ve aslında izlerin kaybolabileceği yerin bankacılık sistemi olabileceğini ekledi. Smith konuyla ilgili olarak, “Bugün bu konuda çalışan blok zinciri analitiği firmaları için en zorlayıcı şey, paranın zincirden çıkıp bankacılık sistemine girmesidir çünkü artık onu takip edemezler.” sözlerini kullandı.

Smith, Sam Bankman-Fried ya da ortaklarının bir bankadan gayrimenkul satın almalarını buna örnek olarak gösterdi ve bu varlıkların kripto ekosisteminden ayrıldıktan sonra FTX’e veya bir blok zincirine kadar izini sürmenin zor olacağını söyledi.

Smith, hala kripto ekosisteminde bulunan fonlar için, on-chain analizlerin, FTX karmaşasını çözme çabalarında görevli kişilere son derece yardımcı olacağını açıkladı. Çünkü Smith’e göre bunlar değiştirilemeyen kayıtlar.

On-chain Analiz ve FTX’e Faydası

On-chain olarak izlenebilecek durumlar arasında; FTX ve müşterilerinin alım satım bilgileri, likidite farming gibi parayı nerede kaybettikleri ya da gayrimenkul veya girişim yatırımları için nereden çektikleri olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Smith on-chain verilerin, FTX’e ne kadar kripto para yatırıldığını görmek için de kullanılabileceğini ifade etti:

“Paranın çoğu alım satım pozisyonlarında kaybedildi. Gayrimenkul, risk sermayesi yatırımları, bunların hepsi kriptoda on-chain ekosistemin dışında gerçekleşiyor.”

Bunların yanında konuyla ilgili bir gelişme olarak, FTX‘in yeni finans müdürü Mary Cilia 20 Aralık’ta yapılan usul duruşmasında firmanın 1 milyar doların üzerinde varlığının tespit edildiğini söyledi.

FTX‘in Adalet Bakanlığı tarafından fon tutma yetkisi verilen ABD finans kurumlarında yaklaşık 720 milyon dolar nakit varlığı bulunduğu bildirildi. Cilia, yaklaşık 130 milyon doların Japonya’da tutulduğunu ve 6 milyon doların da operasyonel giderler için saklandığını belirtti. Cilia, yetkisiz ABD kurumlarında kalan 423 milyon doların çoğunun tek bir brokerda olduğunu söyledi ancak ayrıntı vermekten kaçındı.

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