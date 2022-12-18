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  •   FTX Kurucusu Kaç Yıl Ceza Alacak? Şimdi Kaldığı Yer ve ABD’ye İadesi!

FTX Kurucusu Kaç Yıl Ceza Alacak? Şimdi Kaldığı Yer ve ABD’ye İadesi!

SBF artık yolun sonuna geldi. Mağdurlarının içini rahatlatacak yeni gelişmeler.
13:30
18 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para tarihinin en büyük çöküşlerinden birini bu yıl gördük. FTX 1 milyon yatırımcının kayıp yaşamasına neden oldu. Dolaylı etkileri ise tüm kripto para yatırımcılarına dokundu. Ancak artık yolun sonuna geliyor ve yaptığı siyasi bağışlar da şimdilik onu kurtarmaya yetmedi. Peki kaç yıl ceza alacak? Şimdi nerede kalıyor?

FTX Kurucusu ABD’ye İade

Reuters’in ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in pazartesi günü Bahamalar’daki bir mahkemeye, cezai dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu ABD’ye iadesine artık itiraz etmeyeceğini söylemesi bekleniyor. Bu hafta başında SBF, temsilciler meclisinde yapacağı konuşmadan hemen önce Bahamalar’da tutuklandı. ABD büyük jürisi Bankman-Fried’i FTX’in müşterileri ve kredi verenleri üzerinde dolandırıcılık yapmak ya da yapmak için komplo kurmak ve kara para aklamakla suçladı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, gözden düşmüş kripto girişimcisini yatırımcıları dolandırmakla suçluyor. SEC ayrıca Bankman-Fried’in müşteri fonlarını siyasi bağışlar ve abartılı bir yaşam tarzını finanse etmek için kullandığını iddia ediyor.

Eğer SBF iadesi için itirazda bulunmazsa süreç daha da hızlanır ve bir an önce ABD’de cezasını çekmeye başlar. Bu en azından FTX mağdurlarının bir nebze içini soğutacaktır. Zhu Su, Do Kwon ve daha niceleri halen hakkettikleri cezayı almadı.

SBF Nerede?

Bankman-Fried, FTX‘in de merkezinin bulunduğu Bahamalar’da ikamet ediyor. Reuters’e göre, bir yargıcın iadesine ilişkin duruşmayı beklerken evde kalma talebini reddetmesinin ardından şu anda Fox Hill cezaevinde tutuluyor. Eğer mağdurların içi soğuyacaksa buranın kesinlikle çok kötü şartlara sahip bir cezaevi olduğunu söyleyebilirim. Temsilciler Meclisinde de bu konu gündeme gelmişti ve Senatörlerden biri oranın şartlarının iyileştiğinden artık koğuşlarda fareler olmadığından bahsetti.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan ABD 2021 İnsan Hakları Raporunda bu cezaevi için koşulları ağır ifadesi kullanılmıştı. Bankman-Fried tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde 115 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Nitekim suçlandığı şeylerin birçoğunu daha önceki delillerin hiçbiri dikkate alınmasa bile son 20 günde Twitter Space yayınlarında itiraf etti. Müşteri varlıklarının Alameda’ya kullandırılmasından tutun da FTX kullanıcılarına sentetik (yapay, sahte) kripto paralar satıldığına kadar birçok şeyi itiraf etti.

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