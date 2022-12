Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yerinde sayarken, piyasaya yeni adım atan 5 altcoin işlevleri ve kullanım alanları ile büyük ilgi görüyor.

VTX ve SFIT, Çarpıcı Fırsatlar Sunuyor!

Listedeki ilk altcoin Voxto Amplifty (VTX). VTC, Ethereum (ETH) zinciri üzerine kurulu merkezi finans platformu Voxto’nun token’ı konumunda. Altcoin, Voxto için yardımcı program ve yönetişim platformu görevi görüyor. Platform, yatırımcıların kâr payı ile ekossitem üzerinde stake yapmalarını ve kazanmalarını sağlar. Özellikle, proje son zamanlarda kripto ekonomisi için altyapı oluştururken metaverse ve Web3’e giriş yaptı. VTX, yaklaşık 47,28 milyon dolarlık piyasa değeriyle 0,02 dolardan işlem görüyor. Listedeki ikinci altcoin BITCONEY. Altcoin, Crytpo Bunny Oyunu için oyun ödül token’ı olarak hizmet veriyor. Proje, oyuncuların BITCONEY kazandıkça blokları kazacakları Bitcoin madenciliği deneyimini yeniden yaratmayı amaçlıyor.

Gerçekten de ekosistem, kullanıcıların ücretsiz olarak oyun oynamasına izin vererek kripto para kazanmak için diğer oyunlardan farklı olmayı amaçlıyor. Son zamanlarda, BITCONEY ekosistemi kripto para borsalarında listelenmenin yanı sıra ekosistemde birçok geliştirme etkinliği yaşadı. An itibariyle BITCONEY, yaklaşık 44 milyon dolarlık piyasa değeriyle 2,16 dolardan işlem görüyor. Listedeki üçüncü altcoin Sense4FIT (SFIT). Sense4FIT, yarı merkezi olmayan bir uygulamadan yararlanan çevrimiçi bir konsept sunmayı amaçlayan bir ” FIT to EARN ” platformudur. Yerel token’ı olarak SFIT’i kullanan platform, fitness, beslenme, kişisel gelişim ve farkındalık gibi unsurlara odaklanır. Token, son zamanlarda farklı kripto para para listelenmesiyle yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Aynı zamanda SENSE4FIT, altta yatan konsepti desteklemek için sporcu kişiliklerle ortaklıklar imzalıyor. SFIT, 25.1 milyon dolarlık piyasa değeriyle an itibariyle 0.024 dolardan işlem görüyor.

DEXO ve ZENIQ: Devasa Ralli..!

Listedeki beşinci altcoin DEXO. Platformu, kullanıcılara yeni bir deneyim sunmak için hem merkezi hem de merkeziyetsiz kripto para borsalarının avantajlarını bir araya getiriyor. İlginç bir şekilde, platform, yeni kullanıcıları çekmek için FTX çöküşü gibi piyasadaki son olaylardan yararlanmaya çalışıyor. Bu çizgide, token son 24 saatte neredeyse %2 yükselerek 0,01 dolardan işlem görüyor. 20.17 milyon dolarlık bir piyasa değeri ile proje umut vaat ediyor.

Listedeki son altcoin Zeniq (ZENIQ). Platform, merkeziyetsiz borsa trader’larının deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. ZENIQ’ten yararlanan platform ile kullanıcılar, tüm kripto varlık kategorilerini yönetmenin ve ticaretin hızlı ve güvenli bir yolunu deneyimleme fırsatına sahip olacak. İlginç bir şekilde, token son 24 saatte neredeyse %25 yükseldi ve an itiabriyle 0,07 dolardan işlem görüyor. Ralli, varlığın 6,3 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmasına neden oldu