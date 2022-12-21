Kripto para piyasası krizlerin, dolandırıcılık vakalarının ve iflasların hüküm sürdüğü bir dönemden geçerken, bu meme coin sıfıra çakıldı.

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Kripto para piyasası krizlerin, dolandırıcılık vakalarının ve iflasların hüküm sürdüğü bir dönemden geçerken, bu meme coin sıfıra çakıldı.

Rug Pull: Clifford Inu (CLIFF)!

Blockchain güvenlik platformu PeckShield, yeni bir dolandırıcılık olayı tespit ettiğini açıkladı. Yeni Rug-pull olayına dikkat çeken platform, Clifford Inu (CLIFF) projesinin tüm sosyal medya hesaplarının kapandığını ve ekibin fonlarla birlikte ortadan kaybolduğunu belirtti. CLIFF fiyatı %97 oranında değer kaybederek neredeyse sıfıra çakıldı.

Rug pull, kripto para geliştiricilerinin, bir projeyi terk ettiği ve bütün fonlarını çekerek likitsiz bırakıp kaçtığı, kripto para endüstrisinde son dönemlerde sık rastlanan bir olay haline geldi. Kripto para piyasası hack ve dolandırıcılık olaylarıyla sıklıkla karşılaşıyor. Uzmanlar, yatırımcılara projeleri tercih etmeden önce kapsamlı bir ön araştırma yapmalarını tavsiye ediyor.