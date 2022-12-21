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Elrond (EGLD), Polkadot (DOT) ve Orbeon Protocol (ORBN) 2023’te Yükselebilecek Mi?

12:26
21 Aralık 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 4 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Yeni yöntemler geliştirmeye ve platformu ilerletmeye devam etmek, kripto projelerinin bu sürekli değişen pazarda uygulanabilir kalması için tartışılmaz bir gereklilik olarak lanse ediliyor. Bu nedenle yapılan açıklamalara göre Elrond (EGLD) ve Polkadot (DOT), arenada ayakta kalabilmek için iş modellerini ve platformlarını geliştirdi. Yenilikçi bir iş modeli ve net bir yol haritası ile övünen Orbeon Protocol (ORBN) ekibi ise ön satışının sadece iki aşamasında %655’lik bir büyüme kaydettiklerini iddia ediyor.

Elrond’un (EGLD) Yeniden Markalaşma Hamlesi

Elrond (EGLD), kendisini MultiversX olarak yeniden markalaştırmış olsa da ORBN ekibinin iddialarına göre bu durum pazar performansını olumlu yönde etkilemedi. Elrond’un (EGLD) büyüme tablosundaki hareketinin son birkaç haftadır aşağı yönlü olduğu ifade ediliyor ve Elrond’un (EGLD) fiyatının geçen ay %10 düştüğü belirtiliyor. Elrond’un (EGLD) şu anki işlem fiyatı 38,33 dolar.

Elrond (EGLD), kripto pazarına Ethereum’a rakip olarak girdi ve  Layer-1 blockchain protokolüdür. Şu anda Elrond (EGLD), Web3 teknolojisini daha da geliştirmeyi ve yalnızca metaverse pazarını hedefleyen ürünleri piyasaya sürmeyi düşünüyor.

Polkadot (DOT) Yükselişe Geçmeye Çalışıyor

Polkadot (DOT), ilk olarak 2017 yılında Ethereum’un kurucularından biri tarafından blok zincirlerinin birbirleriyle iletişim kurmasına ve işlemleri işlemesine izin vermek için piyasaya sürüldü ve proof of stake algoritmasını kullanıyor

Orbeon ekibinin iddialarına göre Polkadot (DOT), alana daha fazla yenilik getirmeye yönelik sürekli çabalarına rağmen, uzun bir süredir düşüş fazında. Polkadot (DOT) fiyatı geçen ay %16’dan fazla düştü ve DOT şu anda 4,70 dolardan işlem görüyor. Yapılan açıklamalara göre Polkadot (DOT), herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan farklı blockchain ağları arasında etkili iletişim sağlamak için oluşturuldu. Polkadot (DOT) kısa bir süre önce platformda v0.9.33 yükseltmesini devreye aldı.

Orbeon Protocol (ORBN), Blok Zinciri ve Kitle Fonlaması

Orbeon Protocol’ün (ORBN) ön satış turunun üçüncü aşaması ekibin iddialarına göre, ilk iki aşamadaki büyük başarının ardından başladı. Bir ORBN tokenı, şu anda ilk aşamanın 0,030 dolardan satın alınabilir. Ekibin açıklamalara göre ORBN başlangıçta 0,004 dolardı.

Ekip Orbeon Protocol’ü kitle fonlaması ve risk sermayesi endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan bir blockchain platformu olarak tanımlıyor ve proje işletmelerin blok zincirinde sermaye artırmasına yardımcı olmak için başlatıldı. Orbeon Protocol, şirketler adına, onlar tarafından ihraç edilen öz sermayeye karşı kısmi NFT’ler basıyor. İnsanlar bu NFT’leri 1 dolar gibi düşük bir fiyata satın alarak yatırımcı olabilirler.

Yapılan açıklamalara göre Orbeon Protocol’de (ORBN), büyüyen girişimler gerekli sermayeyi basitleştirilmiş bir şekilde toplayabilir. Fon arayan işletmeler, öz sermaye destekli NFT’ler çıkararak gerekli miktarı toplamak için Orbeon Protocol’ünde (ORBN) hizmet olarak NFT’lerden (NFTaas) yararlanabilir. Ekibin açıklamalarına göre Orbeon Protocol (ORBN), yatırımcılara fayda sağlamak için “Doldur veya Öldür” mekanizmasını da getiriyor. Ekibin iddialarına göre bireysel yatırımcıların ve küçük yatırımcıların, fon arayan işletmeler yatırım sürecinde başarısız olduklarında ve minimum tutarı toplayamadıklarında yatırdıkları parayı kaybettiği birkaç örnek oldu. Orbeon Protocol’ün (ORBN) bu sorunu çözmek için bir güvenlik mekanizması olduğu iddia ediliyor. “Öldür ya da Doldur” mekanizması, kaynak yaratma sürecinin başarısız olması durumunda tüm yatırımcıların yatırımlarını geri almalarını sağlayacak. Ayrıca ekibin açıklamalarına göre Orbeon Protocol (ORBN), platformda yalnızca gelecek vadeden gerçek dünya işletmelerini listeleyecek.

Ekibin iddialarına göre token sahipleri ayrıca işlem ücretlerinde indirimler, oy hakları ve geri ödeme ödülleri gibi birçok avantaj elde edebilir. Yapılan açıklamalara göre Orbeon Protocol’ün (ORBN) ön satış turunun üçüncü aşaması tükeniyor. Ekibin iddialarına göre piyasa uzmanları, Orbeon Protocol’ün (ORBN) ön satış sırasında kullanıcılarına %6000’lik bir getiri sağlayacak şekilde yükselebileceğini tahmin ediyor. Yine ekibin iddialarına göre ORBN tokenlerinin fiyatının ön satışın bitiminden önce 0,24 dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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