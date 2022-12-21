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Korkulan Oldu! FTX Sonrası İflaslara Hangi Büyük Şirket Katılıyor?

FTX Çöküşü sonrasında iflas eden şirketlere bir yenisi katılıyormuş gibi görünüyor. Şirket alacaklılara ödeme yapamaz duruma geldi.
12:15
21 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sorunlarla yüzleşme yaşayan küresel kripto ticaret firması Auros Global, 21 Aralık’ta bir İngiliz Virgin Adaları mahkemesinin, kredi verenlere olan ödenmemiş borcunu yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olarak Kasım ayında şirket adına geçici tasfiye talebinde bulunduğunu açıkladı.

FTX Şirketi Zora Soktu

Auros dün (20 Aralık) Twitter’da yaptığı açıklamada, kararın Kasım ayında iflasını açıklayan kripto borsası FTX’i çevreleyen olaylardan etkilendiğini belirtti. Şirket kendisini, borç verenlerin çağrılarını karşılamak için acil likiditenin yetersiz olduğu bir durumda buldu. Yönetim ve yönetim kurulu, şirketin uzun vadeli beklentileri konusunda iyimserliğini koruduklarını belirtti.

Mahkeme kararına bakıldığında, bir yeniden yapılandırma planı geliştirilirken, görevdeki yönetimin harici bir danışmanlık firmasının gözetimi altında yetkili yöneticiler olarak işlem yapmaya devam edebileceği bir yeniden yapılandırma mekanizmasına izin vermiş görünüyor.

Interpath Advisory’nin firmanın denetçisi olarak hizmet vereceği belirtildi. Auros’un faaliyetlerinin, yeniden yapılandırmanın başarıyla uygulanmasının ardından normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

20 Milyon Dolarlık Risk Durumu

Mali istihbarat kuruluşu OffshoreAlert’e göre Auros, büyük FTX çöküşünde 20 milyon dolar zarara uğradı. Ayrıca Auros Global Ltd’nin 16 Kasım’da geçici tasfiye için başvuruda bulunduğunu belirtildi. Ayrıca talebin ardından 23 Kasım’da mahkeme de bu talebi kabul etti.

Zor durumdaki ticaret firmasının Maple Finance ve Clearpool’daki kredi havuzlarından yaklaşık 20 milyon dolarlık ödenmemiş kredisi olduğu için, Auros’taki likidite sorunları kredi protokollerindeki alacaklılara da yansıdı.

30 Kasım’da M11 Credit Twitter’da Auros Global’in kısa vadeli likidite sorunları nedeniyle 3 milyon dolarlık bir kredinin anapara ödemesini yapamadığını duyurdu. Özellikle Auros, Maple’ın M11 Credit tarafından yönetilen USDC stablecoin ve wrapped ether (wETH) kredi havuzlarından aldığı 17,7 milyon dolarlık krediyi geri ödeyemedi.

Auros Global, FTX’in çöküşünün ardından zorluklarla karşılaşan ve sayıları giderek artan şirketlerden biri olarak dikkat çekti. 11 Kasım’da FTX, Sam Bankman-Fried liderliğindeki diğer birkaç şirketle birlikte 11. Bölüm iflas başvurusunda bulunmuştu.

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